



Флаг Донецкой Народной Республики

Есть ли выбор

Прежде всего — можно ли вообще говорить о выборах в Донбассе по украинским правилам? Ополченцы воевали за отсоединение Донбасса от Украины и от ее новых властей ‑ и именно поэтому получили массовую поддержку местных жителей.

Потом ситуация изменилась. Изменилась и риторика Москвы по этому вопросу. Вариант возвращения Новороссии в состав России перестал обсуждаться. Стал обсуждаться вопрос о том, на каких условиях Донбасс может вернуться в украинское политическое пространство.

В этом можно увидеть, выражаясь украинским политическим языком, как «зраду», так и «перемогу». С одной стороны, единственное полноценное решение вопроса — это возвращение всех русских регионов в состав России. Но первый (послемайданный) момент для инициативы упущен, а новый (момент социально-политического и экономического коллапса послемайданной Украины), не наступил, а наступит ли и если да, то когда — неизвестно.

В известном смысле справедливо говорить о несмелости и соглашательстве. Но реальные шансы были только на два русских региона Украины. А ведь все остальные, от Харькова до Одессы, ничем не хуже. Сохранение Донбасса в составе Украины поможет давить на Украину в целом. И не потерять остальные русские регионы. По крайней мере — теоретически. На практике все сложнее.

Честные выборы

«Мы готовы провести честные выборы и сотрудничать с тем выбором, который будет сделан украинским Донбассом», — написал в понедельник Порошенко в Twitter. В этой фразе сказано многое. Нынешние украинские власти считают честными только такие выборы, которые они выигрывают. Последний пример — Кривой Рог, где было незаконно назначено переголосование, но действующий глава Юрий Вилкул победил с еще более внушительным отрывом, чем в первый раз. То есть нынешняя власть должна или выиграть, или проиграть настолько разгромно, что сама сочтет очередной майдан неуместным.

Второй вариант в Донбассе вполне вероятен. Едва ли его жители в случае проведения таких выборов будут голосовать за какую-либо из нынешних украинских партий, кроме «Оппозиционного блока» (ОБ). Но поскольку ОБ настолько же «принципиален» в отстаивании интересов своих русских избирателей, как ранее была «принципиальна» Партия регионов, то президент Украины небезосновательно надеется с ними договориться. И упомянутая «честность» выборов будет зависеть от того, устроит ли его договоренность.

Украинский Донбасс

Порошенко готов «сотрудничать с тем выбором, который будет сделан украинским Донбассом». Это риторика — Донбасс вовсе не является украинским. Имеется в виду, что будет принят только проукраинский выбор. Это означает, например, невозможность участия в выборах партий, выступающих за выход из состава Украины.

Можно констатировать, что украинские власти и прежде, и теперь делают вид, что не понимают, в чем состоят пожелания жителей Донбасса. А это просто: никакого НАТО, никакой «России-агрессора», русский язык, право выбирать местные власти и самостоятельно выстраивать экономическую политику.

Все это Порошенко (как и Яценюк) знают ‑ и ничего из этого не обещают. Напротив, Яценюк говорит прямым текстом: выборы в Донбассе возможны, но ориентация на ЕС и НАТО не изменится. Донбассу не предлагается компромисс — ему предлагается сдаться.

То же говорит и Порошенко: «Мы готовы восстанавливать украинский суверенитет в Донбассе». Такое впечатление, что последние два года он провел в открытом космосе и о причинах конфликта и пожеланиях жителей Донбасса ничего не знает.

Далее он говорит, что на этих выборах смогут баллотироваться те, «кто не замарал руки кровью». То есть — не ополченцы. Другое обязательное, по мнению Порошенко, условие для кандидатов — у них должна быть «Украина в сердце». Глупая, шаблонная пиар-фраза, но — многое объясняющая.

Сейчас жители Донбасса видят только один плюс в возвращении в состав Украины: это — мир. Аргумент единственный, но важнейший.

Выборы, выборы, кандидаты…

Несколькими днями раньше через украинские СМИ в два приема был совершен информационный проброс с целью зондирования атмосферы. В нем сообщалось, что Донецкую и Луганскую области после их возвращения в состав Украины и новых выборов могут возглавить две фигуры, якобы удовлетворяющие и Киев, и Москву. А именно — донецкий олигарх Ринат Ахметов и глава ОБ Юрий Бойко. Порошенко уже успел заявить, что он не против таких кандидатур, а Ахметов и Бойко — что они не против такого сценария.

Обе названные кандидатуры на общем фоне современной украинской власти действительно выглядят неплохо. Ахметов, конечно, думает в основном о деньгах, но он, по крайней мере, вменяемый. Бойко, безусловно, больше изображает оппозиционера, чем является им. То ли из-за страха идти на прямой конфликт — на Украине сегодня это очень часто означает физическую смерть, то ли по другим причинам.

Но вот что интересно. Как уже отмечалось, в воскресенье на перевыборах в Кривом Роге действующий глава выиграл намного более убедительно (74 на 11), чем в прошлый раз, когда результаты под давление «майданной общественности» были отменены. Нарушения, конечно, были, совершали их обе стороны. Семикратный перевес сторонников адекватных над сторонниками неадекватных вполне отражает ситуацию. Так вот, если гипотетический губернатор Бойко почувствует, что за ним — подавляющее большинство населения региона, это поможет ему стать смелее.

Два сценария

Другим русским регионам Украины с моральной точки зрения будет крайне важно возвращение такого региона-лидера. А это изменит расклад во всей политике страны в целом. Все это звучит сегодня слишком оптимистично и едва ли осуществится буквально. Но надежда есть, и этот сценарий — возвращение Донбасса на Украину с целью размайданивания Украины — может принести плоды.

Второй сценарий — дальнейшая заморозка донбасского конфликта и продолжение вялого переругивания — имеет один большой минус и один большой плюс. Минус состоит в том, что каждый день этой приднестровщины означает страдания, неудобства, а иногда и смерти местных жителей. Которые здесь все-таки — главные.

Плюс же в том, что довольно высока вероятность прекращения государством Украина своего существования. Как в последний год Януковича было очевидно, что сочетание воровства, небольшого ума, сплочения оппонентов с западными послами плюс полная потеря контроля над СМИ не могут не привести к майдану — настолько же теперь очевидно, что нынешний политический путь кончается пропастью.

Агрессия, плюс неуемное воровство, плюс полный отрыв политиков от интересов страны, плюс непрестанная грызня за деньги и должности, плюс немыслимые экономические решения, плюс обнищание населения, плюс постоянное вранье, плюс утрата государством контроля за своей территорией, плюс наращивание сил альтернативными группировками — все это не может не привести к взрыву, и чем позже этот взрыв состоится, тем громче и окончательнее он будет.

Украине еще не поздно свернуть с этого пути, и возвращение Донбасса в ее состав могло бы в этом помочь. Но по состоянию на сегодня почти ничто не свидетельствует о том, что все пойдёт по хорошему сценарию.