



Александр Горбаруков ИА REGNUM Продано

Вчера министр экономического развития Алексей Улюкаев принимал посла США в России Джона Тэффта. Читаешь сообщения об этой встрече, вдумываешься в них и, как это ни печально, констатируешь наш проигрыш по всем направлениям.

Начнём с политики . СМИ сообщают, что на встрече рассматривались вопросы участия американских компаний в очередном этапе приватизации в России, на котором, как известно, планируется передать в частные руки значительные пакеты акций таких крупных активов, как «Роснефть», «Башнефть», банк «ВТБ», «Совкомфлот» и «Алроса». Более того, министр Улюкаев высказал заинтересованность в участии американских (он назвал их глобальными) банков в организации таких сделок и в выпуске российских евробондов. Мол, без такого зарубежного участия процедуры приватизации в России не будут понятными для инвесторов. Вдумаемся: к нашей стране применяют меры экономического давления, а мы готовы предоставить тому, кто это делает, ещё более широкий доступ в наше народное хозяйство, то есть расширить имеющийся у него и без того достаточно внушительный инструментарий давления.

Более чем странно прозвучала и позиция российского министра по поводу проблемы западных санкций в отношении России. Открываем «Интерфакс-Азербайджан»: «Тема санкций поднималась, — приводит агентство слова Улюкаева. — Наше общее впечатление и понимание — что, конечно же, это конечная история. Мы хотели бы, чтобы она кончилась как можно скорее. Американские коллеги увязывают это с реализацией Минских соглашений — и мы полностью поддерживаем этот подход…»

Тэффт, надо сказать, просто жестко обрубил тему санкций, заявив, что этот вопрос на встрече вообще не обсуждался. И здесь он оказался ближе к позиции российского МИДа, которую некоторое время тому назад озвучил замминистра Рябков в интервью «Известиям»: «Мы критерии, условия отмены санкций не обсуждаем. США, так же как и Евросоюз, вводили санкции по надуманным, нелегитимным предлогам и основаниям, поэтому вопрос о снятии санкций — это вопрос, адресованный целиком к США и ЕС, а не к Российской Федерации». Ну что же, лучше не обсуждать, чем обсуждать так, как сделал это Улюкаев.

Да и не об обсуждении должна идти речь, а о чёткой политической констатации, что со страной, применяющей против нас односторонние, незаконные с точки зрения международного права экономические санкции, мы стратегические вопросы взаимодействия обсуждать не будем. И уж тем более не будем предоставлять её фирмам возможности получения дополнительных экономических выгод.

Выгоды же эти становятся очевидны даже при самом поверхностном взгляде на экономическую сторону главного вопроса, обсуждавшегося Тэффтом и Улюкаевым. Американские санкции, которые мы не хотим даже обсуждать, сделали наши активы более дешёвыми, а теперь речь идёт о том, чтобы предоставить американцам возможность либо скупить их самим, либо создать выгодные условия для их скупки инвесторам из близких им стран. И первое — экономически необоснованное удешевление активов и создание условий, побуждающих правительство осуществлять их продажу именно при невыгодной конъюнктуре, и второе — внешний контроль за этим процессом и участие иностранных инвесторов, — всё это работает в ущерб отечественному предпринимательству.

Наконец, как вся эта ситуация смотрится с точки зрения той «информационной войны с англосаксами» , о которой на днях нас уведомил Дмитрий Песков? Какая картинка сложилась в голове у вдумчивого российского читателя? Боюсь, что примерно такая.

1. Правительство не готово защищать отечественную экономику и формировать из неё сильный и суверенный инструмент обеспечения военно-политических интересов страны на международной арене.

2. Близкой перспективы отмены американских и евросоюзовских санкций в правительстве не видят.

3. Правительство заявляет, что не собирается обсуждать вопрос о санкциях, но на самом деле не готово его серьёзно ставить . Иначе оно использовало бы для этого заинтересованность американцев в скупке новых и лакомых российских активов.

4. Оказывается, развитию нормальных отношений между Россией и США мешают не гегемонистские устремления Вашингтона, не его линия на дестабилизацию многих регионов планеты, в которых Россия имеет свои стратегические интересы, не препятствование российско-европейскому сотрудничеству и взаимопониманию. Препятствие состоит и не в том, что американцы создали кризис на Украине и пестуют там наиболее русофобские и антироссийские силы. И это не их линия на подрыв позиций России на пространстве Евразии. Всё дело, оказывается, в том, что они недостаточно присутствуют в российской экономике и хотят получить в этом плане дополнительные возможности. Если это не так, то как тогда понять слова Улюкаева о том, что «участники переговоров внесли посильный вклад в решение проблем, препятствующих развитию оптимальных отношений между двумя странами»?

5. Непонятно, что Улюкаев считает «оптимальными» отношениями с США? Для кого они должны быть оптимальными и будут ли такие отношения в интересах страны в целом?

Даже если взглянуть на этот сюжет только с точки зрения пропаганды и контрпропаганды, итог получается печальный. Правильно ли я понял политическую суть произошедшего, покажет ближайшее время.

Хотелось бы ошибиться.