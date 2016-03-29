Странные, очень странные новости приходят из Украины. На различных интернет-порталах распространяется видеозапись прошедшего на днях собрания в Свято-Вознесенском Банченском монастыре под предводительством Лонгина (Жара), викарного епископа Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата. В этом более чем двухчасовом ролике речь идет о том, что вкратце можно подытожить хлестким заголовком: «УПЦ МП уходит в раскол».

Валят

«Сегодня весь православный мир обеспокоен событиями, которые происходят в нашей святой Православной церкви — встречей святейшего патриарха Кирилла и папы Римского, — говорит Епископ Лонгин. — Мы можем встречаться с любым человеком, тем более с иностранными иноверцами. Но одно дело вести диалог, а другое — признавать папу Римского как канонического епископа, святейшего или брата… Насколько сильны канонические преступления патриарха в связи с проведением без согласования с Архиерейским собором Русской православной церкви встречи с папой? Я думаю, что даже с согласием Архиерейского собора по канонам нашей Православной церкви решать церковные вопросы с еретиками мы не имеем права. И поэтому считаем любые подобные встречи неканоническими, которые против учения святых апостолов и догм нашей Церкви. И хочу говорить, братья и сестры, нам никто не говорил, никто из нас, архиереев, не знал, что будет такая встреча. И без Собора, согласования с Собором никто не имел права ехать и встречаться с папой Римским. Они могли встречаться где-то там в кафе, пить чай. Но решить вопросы Церкви один человек никогда не имеет права… Подписание на Кубе декларации — это предательство, попрание православной веры. И для меня лично эти тридцать пунктов есть тридцать сребреников Иуды… Это отречение от нашей веры православной и непочитание святых отцов на протяжении десяти веков. Эта декларация учения легализации религии антихриста, подписана в аэропорту и богохульно восстает на истину Христову… Мы молимся за святейшего патриарха Кирилла, и братья наши молятся, и вы должны молиться. Но поминать на литургии, я не буду поминать, потому что я не знаю, кто православный, кто католик, кто еретик».

Подобными настроениями пронизаны и вопросы самих прихожан, и ответы на них как епископа, так и братии, поэтому нельзя сказать, что это пастыри подзуживают паству или наоборот, скорее, перед нами сложившийся консенсус православной буковинской общины. Отметим, при этом, что репутацию владыки Лонгина и его моральные качества просто невозможно поставить под сомнение, его заслуги в делах милосердия неоспоримы. Удочерив больную СПИДом шестимесячную девочку, он еще в 1992 году открыл детский дом. С 1999 года по благословению Священного синода УПЦ МП занимался строительством женского монастыря, а параллельно — приюта для детей-сирот. Приют располагался в Свято-Вознесенском Банченском мужском монастыре, после был переведен в село Мольница Герцаевского района Черновицкой области, где был построен новый комплекс зданий, который 29 сентября 2002 года освятил митрополит Киевский и всея Украины Владимир. На сегодня в Мольницком сиротском приюте живут 400 детей (из них 82 ребенка — ВИЧ-инфицированные и 86 — врожденные инвалиды). 24 ноября 2008 года ему присвоено звание Героя Украины. Владыка опекает около четырехсот усыновленных им приемных детей, говоря, что они спасли его от смерти — епископ пережил несколько инфарктов. Но добрый человек еще не обязательно хороший политик. Во время собрания в Свято-Вознесенском Банченском монастыре дважды звучит вопрос (первый раз его задает прихожанин, второй раз зачитывает сам епископ), в котором Лонгина спрашивают, если московский патриарх нарушает общением с «еретиком» Франциском каноны, не стоит ли объединиться с патриархом Филаретом (Денисенко) — главой Украинской православной церкви Киевского патриархата, которая считается раскольнической и с которой Православные церкви не поддерживают литургического общения, также ее воспринимает непризнанной Святой престол. Владыка не ответил. Почему? Ведь УПЦ МП неизменно стоит на позиции отрицания каноничности Киевского патриархата и любое признание ее клира видит через покаяние священнослужителей УПЦ КП и возвращение в лоно Украинской православной церкви Московского патриархата.

Все это заставляет нас взглянуть на картину религиозной жизни на Украине с учетом не только конфликта внутри ее Православных церквей, но и наличия внешних факторов в лице Константинопольского патриархата и Ватикана с его греко-католиками. По общераспространенному за пределами Украины мнению, сегодня в этой стране раскол между Церквями проходит по линии политической оценки ими ситуации — кто-то (эту позицию ассоциируют с УПЦ МП) считает события на Донбассе «гражданской войной», кто-то (эту позицию приписывают всем остальным) видит за ними «агрессию России против украинцев». Между тем, описывая религиозную жизнь на Украине в 2013—2015 годах, два эксперта, к.с.н из Днепропетровска Андрей Грудень и протоиерей УПЦ КП Сергей Горбик, предполагают, что Украинская греко-католическая церковь в тактическом союзе с Московским патриархатом «воевала» против Киевского патриархата. По их мнению, «наблюдалось реальное сближение и сотрудничество руководства Украинской греко-католической церкви и административной структуры Московского патриархата» и «это не только определенные совместные акции, которые проходят без приглашения представителей Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а и несколько провокационных заявлений главы УГКЦ архиепископа Святослава Шевчука». Авторы публикации утверждали, что на Украине есть только две религиозные структуры, которым очень невыгодно создание единой Православной поместной церкви — это «административная единица Московского патриархата на Украине (УПЦ МП) и УГКЦ». А белорусский христианский портал КРЫНІЦА.INFO в этой связи обращает внимание на внесение в Совместную декларацию папы Франциска и патриарха Кирилла пунктов, касающихся украинских раскольников, то есть УПЦ КП.

Издание объясняет это тем, что Католическая церковь на Украине, если говорить непосредственно о латинском обряде, де-факто является Церковью нескольких национальных меньшинств (поляков, чехов и венгров). Подавляющее большинство украинских католиков использует восточный обряд и принадлежит к УГКЦ, однако униаты «ментально очень близки к украинским православным УПЦ КП». В таких условиях создание единой Поместной православной церкви на Украине может нанести серьезный удар не только по Московскому патриархату, но и по структурам Католической церкви на Украине, поскольку «большинство украинцев-католиков обоих обрядов перейдут, в случае признания ее Константинопольским патриархом, к Поместной православной церкви». Соответственно, активизация контактов Киевского патриархата с Константинополем, а также тесные контакты УГКЦ и УПЦ КП, вызвали обеспокоенность как Ватикана, так и Москвы. Интригу создает и украинский президент Петр Порошенко. Он встретился 10 марта в Стамбуле с константинопольским патриархом Варфоломеем. На этой встрече Порошенко рассказывал, как народ «жаждет и ждет» создания единой Поместной церкви, что позволило украинскому порталу Politeka сделать вывод, будто бы Варфоломей хоть прямо и не высказался за, но явно симпатизирует в этом вопросе Киеву. Однако самовольно дать томос с признанием автокефалии УПЦ КП, что сделает ее каноничной, довольно опасный ход для Константинопольского патриархата. Иное дело, если свершится то, на что рассчитывают ряд церковных и политических сил на Украине — Киевский патриархат так или иначе воссоединится с УПЦ МП.

Такой шаг требует серьезного обоснования. Две Церкви должны будут, среди прочего, объяснить своей пастве, с чем связано инициирование литургического общения с теми, кого долгое время обоюдно называли разными нехорошими словами. «Предательство православной веры московскими попами, которые сдают ее еретикам-латинянам» — чем не повод для украинских христиан, до сих пор переживающих историческую травму Брестской унии. Тем более что если Совместную декларацию в Гаване месяц назад активно осуждали как греко-католики, так и Киевский патриархат, то сейчас украинские униаты после встречи архиереев УГКЦ в Ватикане с папой Франциском заметно сбавили тон и практически успокоились. На этом фоне, безусловно, нет оснований считать, что протест епископа Лонгина против встречи предстоятелей Католической и Русской православных церквей вызван некой конспирологической интригой. Кажется, владыка вполне искренен в своем негодовании. Однако всем известно, куда ведет дорога, вымощенная благими намерениями.