



Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджанские СМИ

Баку ищет баланс между Анкарой и Москвой

21 марта помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов подвел итоги визита Ильхама Алиева в Анкару. В интервью телеканалуANSон дал комментарий о состоянии российско-турецких отношений. «Как вы знаете, с каждым из этих государств мы имеем стратегические партнерские отношения. Особенно в последние три года в описании отношений Азербайджана и России используется такой термин, как стратегическое партнерство. Поэтому мы не хотим обострения отношений между двумя нашими стратегическими союзниками и стратегическими партнерами. Конечно, мы сегодня попали в сложную ситуацию», — заявил Гасанов.

Приоритетом Баку является сохранение баланса, «чтобы не оказаться перед выбором». Чиновник верит в возможность балансирования, указывая на исторические аналогии: «Раньше, вы помните, что отношения России и США, США и Ирана, Ирана и Израиля тоже характеризовались напряженностью, и мы проводили такую политику, чтобы не стать заложниками этих отношений». Азербайджанские власти не только надеются, но и пытаются внести вклад в улучшение отношений Москвы и Анкары.

«Политика президента Азербайджана сегодня направлена на то, чтобы строить отношения с каждой страной по отдельности, основываясь на общих интересах. Мы стараемся сделать так, чтобы Турция и Россия помирились, чтобы эти страны нашли общие интересы и строили отношения, смотря в будущее, а не оборачиваясь на прошлое. И чтобы Азербайджан не стоял перед выбором между этими двумя странами», — заметил Гасанов.

Однако ближе к концу недели бакинские СМИ вынуждены были признать, что попытки их руководства стать посредниками между Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом тщетны из-за одной детали. Анкара отказывается приносить официальные извинения за сбитый Су-24. «Вы знаете, эти попытки закончились ничем, и вообще в данном случае какие-то попытки посредничества, скорее всего, обречены на провал по понятным причинам», — цитируют они пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на передаче «Право знать».

Если в экономической сфере удается сохранить «срединную линию», то в военном аспекте сделать это намного труднее. Баку продолжает поддерживать контакты со странами НАТО. На неделе завершились совместные учения Турции и АР в турецком городе Конья, а в Вашингтоне прошли консультации министерств обороны США и Азербайджана.

«В ходе консультаций обсуждались вопросы военного сотрудничества в контексте стратегического сотрудничества между Азербайджаном и США, сотрудничество в рамках НАТО, а также другие вопросы, вызывающие обоюдный интерес, и планы на будущее», — передает Trend.az.

Азербайджан гонится за утекающими в Грузию инвестициями

Низкие цены на нефть, провоцирующую дальнейшую девальвацию маната, продолжают оказывать давление не только на бюджет страны, но и ее инвестиционную привлекательность. 26 марта исполнительный директор самой большой строительной компании Турции Ağaoğlu İnşaat Али Агаоглу пожаловался на экономический климат республики. Агаоглу признался, что «из-за прошлогодней девальвации его компания не смогла реализовать продажи так, как они хотели», — передает информагентство APA. Зато в соседней Грузии инвестиционный климат настолько привлекателен, что азербайджанцы с большей охотой вкладывают туда деньги, чем у себя на родине.

По информации Национальной статистической службы Грузии, в 2015 году в Грузию азербайджанцы инвестировали более $540 млн, сообщает Minval.az.Эта сумма составляет 40% от всех ПИИ в грузинскую экономику. По данным агентства, активизация азербайджанских инвесторов в Грузии наблюдается с 2012 года. «Основными сферами капиталовложений при этом являются энергетический, финансовый сектор, гостиничные и транспортные проекты», — Minval.az.

Близкий к властям АР портал Haqqin.az бьет тревогу, так озаглавив новость о Грузии: «Азербайджанские миллионы утекают в Грузию». Баку пытается компенсировать отток привлечением западного капитала в свою экономику. 23 марта компания «Южный газовый коридор» осуществила дебютное размещение еврооблигаций на сумму один миллиард долларов со сроком погашения 10 лет, передает Haqqin.az. По решению кабинета министров АР от 7 марта, уполномоченными по размещению облигаций определены Citi Bank, UniCredit и JP Morgan.

В 2016 году с углублением экономического кризиса участились стихийные и очаговые акции протеста. Поводом к недовольству служат не только низкие зарплаты, но и социально-политические проблемы. 26 марта около 200 жителей южного города Ленкорань выразили недовольство по поводу частых аварий на участке дороги из-за отсутствия светофора и пешеходных переходов. Напомним, что в январе столько же людей вышли на акции протеста против девальвации, роста цен, безработицы и криминала в Ленкорани.

Коррупционный скандал в МНБ продолжается

25 марта Yeni Musavat со ссылкой на газету «Азадлыг» пишет о том, что в Нахичевани арестован бывший министр безопасности автономной республики Вели Алескеров. Формальная причина задержания чиновника — хищения, связанные с ремонтом здания МНБ. Однако, по информации агентства Turan, «истинная причина» инцидента кроется в близости Алескерова с уволенным в октябре главой Министерства национальной безопасности (МНБ) Эльдаром Махмудовым.

Мусаватисты напоминают, что «имя Вели Алескерова не раз фигурировало в громких скандалах, связанных с преследованиями правозащитников и рядовых граждан», в том числе с «убийством в МНБ Турача Зейналова, обвиняемого в шпионаже в пользу Ирана».

24 марта также уволили начальника Главного военно-медицинского управления Службы государственной безопасности генерала Мазахира Ягубова. По данным портала AzPolitika, М. Ягубов был одноклассником экс-главы МНБ Эльдара Махмудова и «входил в его криминальную группировку».

Продолжающиеся аресты чиновников, близких к экс-шефу МНБ, «сужают кольцо вокруг бывшего министра Эльдара Махмудова», считает оппозиционная Musavat. К аналогичному выводу приходит и Haqqin.az: «После ареста экс-главы МНБ Нахчывана Вели Алескерова вероятность ареста лидеров криминальной группировки МНБ, в частности самого Э. Махмудова, резко возросла.

Чувствуя нависшую угрозу — Э. Махмудову уже сложно уйти от возмездия, ибо все арестованные генералы, обвиненные в совершении особо тяжких преступлений, дают показания против своего министра, а страницы СМИ изобилуют фактами и историями злодейства руководства МНБ, экс-министр стал запускать в некоторые СМИ и соцсети дезинформацию об ухудшении состояния своего здоровья. Некоторые СМИ пишут об инфаркте у Махмудова, другие — о его срочной госпитализации«. Напомним, что Махмудов все еще остается на свободе.

Керри в Москве: удается ли «путинская тактика в Сирии«?

Визит госсекретаря США Джона Керри в Москву обратил на себя внимание ведущих медиа Азербайджана. Haqqin.az дает развернутый комментарий об этом. Аналитики информагентства полагают, что визит главы Госдепартамента в Москву дает намек на то, что Вашингтон соглашается с «путинской тактикой в Сирии», используя отношения с Кремлем для политического перехода в Дамаске. «Барак Обама чувствует себя неуютно, когда лишен возможности донести свои аргументы до оппонента. Обама и Керри как чиновник его администрации готовятся к скорому уходу, и для Белого дома важно уйти, более-менее приведя в порядок внешнеполитические дела», — пишет Леонид Швец.

С другой стороны, он считает, что «сдачи Украины» Вашингтоном в обмен на сирийский мир не последовало, а «Керри удалось выдавить из Путина обещание о возвращении Надежды Савченко на родину». Из этого автор делает вывод о том, что «России так и не дали себя почувствовать на равных», что является целью «едва ли не всех внешнеполитических инициатив Кремля».