Петербургские депутаты припомнили все обиды министру культуры Владимиру Мединскому и требуют отправить его в отставку после появления уголовного дела о хищениях на реставрации исторических объектов, в котором замешаны чиновники Минкультуры. Скорее всего, обращение Заксобрания к Дмитрию Медведеву заблокирует «Единая Россия», представители которой считают, что оппозиционеры такой «охотой на ведьм» лишь набирают политические очки перед выборами.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Плакаты в руках участников митинга против доски Маннергейму. Санкт-Петербург, 8 сентября 2016 года

Министра культуры Владимира Мединского вновь обвинили в пропаганде. В Мариинском дворце некоторые петербургские депутаты выразили недовольство тем, что министр «навязывает свою точку зрения» на ключевые события истории России всему обществу, видимо, памятуя о ярких высказываниях Мединского на тему Сталина, Гитлера и Прибалтики, а также о специфичных вкусах Министерства культуры в отношении финансирования отечественных кинолент.

Правда, прозвучало предположение, что Владимир Мединский, в общем-то, и получил свой пост именно для того, чтобы заниматься пропагандистской работой, и в этом нет ничего странного, когда страна фактически ведет войну, но итог не изменился: Мединского просят уйти. Точнее, премьер-министра Дмитрия Медведева просят предложить президенту РФ Владимиру Путину уволить Владимира Мединского. Эту сложную цепочку могут запустить на ближайшем заседании Законодательного собрания 30 марта, пока же обращение к Медведеву поддержали большинство членов профильной комиссии по образованию, культуре и науке.

Конечно, официальным поводом для подготовки обращения стала не «пропаганда», а уголовные дела о хищении многомиллионных средств, в которых подозревают несколько подчиненных Мединского. Заместитель министра Григорий Пирумов был арестован судом 16 марта в Москве. По версии следствия, он причастен к хищению 50 млн рублей, предназначенных на реставрацию Новодевичьего монастыря, Эрмитажа и Изборской крепости. Вместе с ним под стражей до 10 мая останутся глава департамента управления имуществом Минкульта Борис Мазо и советник гендиректора коммерческой фирмы Никита Колесников, а также управляющий компанией «Балтстрой» Александр Коченов.

Yugopolis.ru Владимир Мединский

По мнению петербургских депутатов, в сложившейся ситуации Мединский должен был бы добровольно покинуть пост, руководствуясь «чувством патриотизма и добросовестности». Но министр этого не сделал. Это еще больше утвердило петербургских парламентариев во мнении, что именно благодаря его протекции чиновники, замешанные в уголовном деле, были в свое время назначены на руководящие посты. И напомнило депутатам о всех прошлых «прегрешениях» главы ведомства.

Например, 14 марта Владимир Мединский представил коллективу Российской национальной библиотеки нового гендиректора Александра Вислого, опровергнув предположения, будто у министерства был конфликт с прежним руководством РНБ. Вислый сменил на посту Антона Лихоманова, которого в заксе считают серьезнейшим специалистом.

«Чудовищная кадровая политика. Это касается живых людей, судеб, биографий, репутаций. Если вспомнить, сколько раз мы на комиссии касались судеб людей, становится ясно, что такая кадровая политика не может проводиться без ведома министра», — считает «эсер» Марина Шишкина. Лидер фракции КПРФ Владимир Дмитриев добавил, что в этом конкретном случае подтекст был известен: должность директора РНБ якобы специально освобождали под конкретного ставленника главы Минкультуры.

Досталось и обанкротившемуся бизнесмену Владимиру Кехману, который основал группу компаний JFC по импорту фруктов, а также руководит Михайловским театром Северной столицы и Новосибирским театром оперы и балета. Куда, к слову, был назначен Мединским в прошлом году после того, как экс-худрук Борис Мездрич поставил «скандальную» оперу «Тангейзер».

Zampolit.com Участники митинга против оперы «Тангейзер», Новосибирск

«Пока у нас в стране так будут решаться вопросы, раз за разом будут появляться гениальные режиссеры, которые могут одновременно руководить театрами в Петербурге и Сибири, и параллельно торговать бананами. А жители именно с депутатов спрашивают, что за беспорядок, и приходится объяснять, кто здесь верблюд, и с какими горбами», — добавил Дмитриев.

«Эсер» Алексей Ковалев же задумался не о прошлых промахах Минкультуры, а о грядущей катастрофе: по его словам, ведомство до сих пор лоббирует законопроект, который позволит вывозить из России культурные ценности, что даст возможность легализовать коррупционные доходы чиновников. Согласно действующему законодательству, нельзя навсегда вывозить такие предметы из страны, если они старше ста лет.

«Летом 2014 года Минкульт разработал законопроект, который снимал этот запрет. Параллельно депутат Госдумы Максакова-Игенбергс вышла с таким же проектом. Создали рабочую группу. Пришло министерство культуры, которое на всех уровнях поддерживает эту позицию, ее же поддерживает директор Эрмитажа Пиотровский. Кому это нужно? Культурные ценности — это рынок, который вообще никак не контролируется ни здесь, ни на Западе. С согласия эксперта, который скажет что угодно в зависимости от того, сколько ему заплатят, можно вывезти ценности на Запад и легализовать незаконно нажитые капиталы», — пугает Ковалев.

Он предполагает, что схема может выглядеть таким образом: проворовавшийся чиновник покупает в России что-то ценное и старое, подкупает эксперта, вывозит это за рубеж, где продает на аукционах. По его мнению, именно на подобный сценарий рассчитывал экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов. Его «клад» с культурными ценностями на 150 млн долларов обнаружили в Петербурге на складе в промзоне. Антиквариат, картины известных художников, иконы и ценные книги предполагалось переправить в США, где ранее жена Кузнецова Жанна Буллок прикупила элитную недвижимость в районе Бруклина.

Алексей Ковалев утверждает, что сейчас аналогичный законопроект уже находится на рассмотрении в администрации президента, и предлагает такую позицию Минкультуры добавить в перечень «славных дел» ведомства в обращении к Дмитрию Медведеву.

Но, как оказалось, накануне выборов, которые состоятся в сентябре 2016 года, не только Мединским недовольны в петербургском заксе. Коммунист Владимир Дмитриев заявил, что отправил бы в отставку множество членов правительства, начиная с главы Минобрнауки Дмитрия Ливанова, который «давно просится на выход», так как Дмитриев считает этих людей некомпетентными, а их решения — неэффективными.

«Правительство уже давно надо гнать к чертовой бабушке. Начнем хотя бы с вышеупомянутого Мединского, проку стране будет больше, и жить нам будет интересней», — заключил Дмитриев.

Защиту глава министерства культуры ожидаемо нашел в лице члена «Единой России» Андрея Васильева. Оказалось, что далеко не все представители Заксобрания готовы отправить Владимира Мединского «на костер». Васильев даже обвинил коммунистов в намеренной демонизации образа министра ради собственной выгоды.

«Всегда им нужен некий демон, с которым следует бороться. Ранее в этой роли выступал Анатолий Чубайс, затем Ливанов. Сейчас Мединский, потом будет кто-то другой. Все беды России будто сконцентрировались на этом человеке. Но очень мелок повод для того, чтобы волну здесь подымать. Пока еще не было никаких решений судов по делу о воровстве на реставрациях церковных и культурных ценностей. К тому же никто не обращает внимания, что сам министр просил правоохранительные органы разобраться в этом вопросе. Мне кажется, что начинать предвыборную кампанию с такой истерии, поиска демонов и ведьм в составе правительства РФ, чтобы пропагандировать свои партийные программы и вмешивать в это еще и закс, не стоит», — заявил Васильев.

Он призвал коллег не поддаваться на провокации КПРФ и представителей партии, которая «регулярно меняет название», имея в виду новоявленную «Партию роста», которая на днях образовалась из «Правого дела» и к которой примкнули глава профильной комиссии по культуре Максим Резник, депутаты Ольга Галкина и Вячеслав Нотяг, уже прошедшие через «Яблоко» и «Гражданскую платформу».

Максим Резник в свою очередь предложил народным избранникам «не поддаваться на провокации Андрея Васильева». Владимир Дмитриев же попытался успокоить единоросса, заявив, что его избирательная кампания от такого обращения нисколько не пострадает.

Тем не менее и Васильев, и его соратница по партии, олимпийская чемпионка и депутат Любовь Егорова проголосовали против обращения к Медведеву. Этого оказалось недостаточно, так как шестеро членов комиссии требование уволить Мединского все же поддержали. Но этого может не хватить для принятия обращения уже всем городским парламентом.

В кулуарах Мариинского дворца говорят, что спикер акса, секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Макаров, конечно же, обращение по отставке Мединского не поддержит, а следом за ним — и большинство парламента в лице единороссов. С другой стороны, накануне выборов парламентарии становятся всё более нервными, и пальцы порой жмут не на те кнопки — уже несколько инициатив, продавливаемых Смольным и обычно проходящих на ура, блокировались с перевесом буквально в один-два голоса.

Как будет на этот раз — увидим, скорее всего, уже в ближайшую среду, 30 марта.