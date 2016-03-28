Иногда диву даешься, наблюдая за выкрутасами азербайджанской государственной пропаганды, которой занимаются все же дипломированные политологи. Судите сами. С 31 марта по 1 апреля в Вашингтоне пройдет саммит по ядерной безопасности, в котором будут участвовать лидеры более 52 стран, в том числе главы Армении и Азербайджана — Серж Саргсян и Ильхам Алиев. Изначально вокруг этого факта закручивалось немало интриг. Ереванская газета «Айкакан жаманак» сообщала со ссылкой на дипломатические источники, что страны — сопредседательницы Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта пытаются организовать в этом формате встречу лидеров Армении и Азербайджана. Такая посылка выглядела логичной. 18 марта личный представитель действующего председателя ОБСЕ, посол Анджей Каспшик распространил заявление, в котором призвал Армению и Азербайджан строго придерживаться режима прекращения огня в период Новруза Байрама и Святой Пасхи, то есть с 21 по 28 марта. По имеющейся информации, такой режим практически не соблюдался, тем не менее, по данным бакинских СМИ, «между Баку и Вашингтоном велись тайные переговоры, в ходе которых согласовались некоторые позиции так называемого «плана Обамы», который якобы планировалось вынести на обсуждение предполагаемого саммита Алиева и Саргсяна.

vakrf.ru Ильхам Алиев

В этой связи в западных СМИ была организована «утечка» информации: председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США республиканец Эд Ройс и член палаты представителей демократ Брэд Шерман направили письмо президенту Бараку Обаме с призывом оказать давление на конфликтующие стороны, чтобы ослабить напряженность на линии соприкосновения войск — «отвести снайперов, установить специальное оборудование для уточнения источников атак, а также обеспечить присутствие наблюдателей ОБСЕ для большего контроля».

По большому счету, это предложение не противоречит базовым положениям и духу Мадридских принципов, которые лежат сегодня в основе переговорного процесса по карабахскому урегулированию. Надо полагать, что они обсуждались и во время визита в Степанакерт главы МИД Армении Эдварда Налбандяна и его встреч с президентом НКР Бако Саакяном и главой внешнеполитического ведомства НКР Кареном Мирзояном. Детали этих переговоров нам неизвестны, но, по сведениям армянских СМИ, речь шла об условиях достижения соглашения о подписании мирного договора. Было очевидно, что Вашингтон предложил определенный первый тест, ответ на который позволял бы скорректировать дальнейшие действия сопредседателей Минской группы ОБСЕ относительно перспектив урегулирования конфликта. Баку своего согласия не дал. Второй тест предусматривает «демократическую порку» президента Алиева.

США предложили «демократический пакет», в котором говорится о необходимости освободить всех политических заключенных, восстановить в Баку деятельность Национального фонда демократии (National Endowment for Democracy). Но самое главное — они навесили над головой правящего нахичеванского клана «Дамоклов меч» — «Акт по демократии в Азербайджане», законопроект, внесенный в конце 2015 года на рассмотрение Сената США. Он предусматривает следующее:

1. Запрет на предоставление виз и отмена действующих президенту, премьер-министру, вице-премьерам, председателям комитетов парламента, министрам, сотрудникам президентской администрации, сотрудникам органов безопасности, судьям, а также их семьям.

2. Разрыв всех экономических отношений с азербайджанским правительством, включая сотрудничество в энергетическом секторе.

3. Запрет на финансирование со стороны всех американских государственных органов проектов азербайджанского правительства, включая даже гуманитарные и медицинские.

4. Снятие вето с 907-й поправки к Закону о поддержке свободы (Freedom Support Act), предполагающей ограничение оказания помощи правительству Азербайджана «по причине введения эмбарго и других агрессивных проявлений в отношении Армении и Нагорного Карабаха».

5. Запрет на деятельность Агентства торговли и развития США (Trade and Development Agency); речь также идет о запрете институтам Европейского банка реконструкции и развития сотрудничать с Баку.

Кроме того, правительство США обещает блокировать все проекты Азербайджана в международных финансово-кредитных организациях — МВФ, Всемирный Банк и так далее. Замораживаются все счета правительства Азербайджана, а также счета, которые имеют отношение к членам правительства и их родственникам, деловым кругам, которые так или иначе связаны с режимом Алиева. Накладывается арест на всю недвижимость страны, вводится запрет на деятельность всех бизнес-предприятий Азербайджана за рубежом. В случае принятия этого законопроекта все бизнесмены, которые «имеют тесные связи с руководством Азербайджана», столкнутся с запретами и арестами счетов не только в США, но и на всем Западе, и Вашингтон уже намекнул на это, запретив ЕБРР сотрудничать с Азербайджаном. В этой связи многие эксперты приходят к выводу о том, что «до сих пор правительство США не принимало столь жестких и откровенно враждебных законопроектов против каких-либо стран, включая Россию и даже Иран».

Можно себе представить какой вселенский хай подняли бы в Баку, если такой «Акт» — даже в самом либеральном исполнении — лежал бы на столе депутатов российской Государственной думы! России припомнили бы все «исторические грехи», начиная от крещения князя Владимира вплоть до Иосифа Сталина. А тут почти «гробовое молчание», негромкие рассуждения о каких-то «недоразумениях» в отношениях Азербайджана с США, ведь накануне визита в Вашингтон президент Алиев своим указом помиловал заключенных, которые раньше проходили по уголовным делам, а сейчас выясняется, что они были политзаключенными.

Дальше — сплошной бакинский информационный «ребус». Оказывается, как констатирует азербайджанский портал Day.az, президента Армении Саргсяна «вызывают в США», потому что он якобы находится «в шаге от американского провала», а президента Азербайджана «вежливо приглашают» туда же. По словам заместителя руководителя Администрации президента Азербайджана, заведующего отделом по внешним связям Новруза Мамедова, «глава государства расскажет о проведенных работах в Азербайджане по ядерной безопасности и о тех задачах, которые еще предстоит выполнить (можно подумать, что Азербайджан — ядерная держава — С.Т.), «с другой стороны, важность данного саммита заключается в том, что в ходе его работы будут проведены различные встречи, контакты и обсуждения», в результате которых «предпринимаются важные шаги по развитию двухсторонних отношений». Хотя, по логике предъявленных США требований, Азербайджан мог бы проявить независимость и отказаться от участия в работе ядерного саммита, объявив о том, что «США бесцеремонно вмешиваются во внутренние дела республики». Выходит, что на американский «ковер» вызывают не президента Саргсяна, а президента Алиева!

Одним словом, азербайджанская дипломатия все глубже проваливается в системный кризис. То Алиев «остро» критикует Минскую группу ОБСЕ по карабахскому урегулированию, словно не понимая, что она работает в тандеме, и эта критика ориентирована конкретно на страны-сопредседательницы. А США — одна из них, и их позиция по Карабаху не дезавуируется сопредседателями от других стран, включая и Россию. То он обвиняет Европу в «двойных стандартах», потому что там «господствует исламофобия», а Азербайджан — мусульманская страна; то Алиев во всем обвиняет армянское лобби. Как и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган, Алиев активно дрейфует в сторону позиции, когда «кругом одни враги», а мир стал делиться только «на свой и исключительно армянский». Все происходит на фоне, когда (по оценке американского аналитического центра Stratfor) в «регионе происходят малозаметные, но важные изменения», а «комплексные тактические сдвиги могут произойти в любой момент», особенно в Азербайджане. Пока же США нейтрализуют возможности Баку использовать карабахскую проблему в качестве главного инструментария в своей внешней политике. Пора и России определяться с главными движущими региональными силами в своей закавказской политике.