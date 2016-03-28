Запрещение на ловлю рыбы в водах у Северного полюса может стать неожиданным фактором потепления канадско-российских отношений, пишет Ipolitics. По мнению эксперта Майкла Биера (Michael Byers), исследователя в области международной политики и права в Университете Британской Колумбии, было бы очень полезно установить зону запрета рыбной ловли на определенном участке. Эксперт рассматривает такую возможность как позитивный путь создания запасов на экстренные случаи. Также издание пишет о том, что сотням канадских ветеранов, принимавших участие в доставке грузов в СССР морским путем, будет позволено носить специальный знак, созданный по заказу правительства Великобритании, чтобы почтить службу ветеранов. Одобрение носить Арктическую Звезду — именно так будет называться эта награда — выдал и генерал-губернатор Канады Дэвид Джонстон (David Johnston) спустя год после того, как создание Арктической звезды было анонсировано. Награду получат как военные, так и моряки торгового флота, принимавшие участие в конвоях. Ранее в местных СМИ раздавались опасения о том, что все это происходит в середине похолодания отношений между Оттавой и Москвой. Издание напоминает, что медаль была создана в честь тех, кто рисковал своими жизнями, помогая доставить помощь в Архангельск и Мурманск русским, сражавшимся с нацистами.

khabstrikeball.ru Военные Канады

Другое издание Toronto Star пишет о том, как Канада, вразрез с заявлениями своих официальных лиц о начале перезагрузки в отношениях с Россией, все-таки наложила на Москву новые экономические санкции. Оттава анонсировала дополнительные ограничения, передает издания, из-за русской агрессии в отношении Украины. По словам министра иностранных дел Канады Стефана Диона (Stéphane Dion), цитируемым газетой, под действие санкций подпадают еще 10 организаций и два человека, кроме того — четыре организации и три человека на Украине. Дион говорит, что у Канады нет никаких намерений снять санкции до тех пор, пока Россия не исполнит своих международных обязательств. Издание проводит связь между днем объявления о новых санкциях и поездкой президента России, Владимира Путина, в Крым, где глава российского государства принял участие в торжествах по случаю воссоединения полуострова с Россией.

Издание напоминает об обещании правительства Харпера, ушедшего в отставку после проигрыша партии Трюдо, отправить на Украину дополнительных инструкторов.

Международное радио Radio Canada передает на своем сайте, что незадолго до объявления о дополнительных санкциях, Канаду посетил с визитом один из самых рьяных анти-русских лоббистов, американский финансист Билл Браудер (Bill Browder). Он провел в Канаде неделю, призывая парламентариев заморозить отношения с Россией из-за того, что он называет нарушениями прав человека в России. Радиостанция напоминает, что Браудер занимается подобной же деятельностью и в США. Именно он стал одним из главных инициаторов принятия «закона Магницкого», в результате которого США и примкнувшие к ним страны наложили на Россию ряд санкций.

Броудер и в Канаде говорит о том, что все ответственные за нарушения прав человека в России должны быть наказаны. «Закон Магницкого», по его мнению, предостерегает плохих парней от того, чтобы они совершали плохие поступки в России, потому что многие плохие парни в России, делающие плохое там, не могут потом уезжать из страны и наслаждаться своей клептократией, и неправедно нажитым добром, на Западе.

И когда Запад становится закрыт для плохих парней из России, цитирует Radio Canada Броудера, те понимают, что это становится последствием их плохого поведения. «Закон Магницкого» в Канаде был, в принципе, одобрен, но принятие его — отложено до выборов на осень 2015, по итогам которых власть перешла от консерваторов во главе с Харпером к либералам и их руководителю Джастину Трюдо. Броудер приехал в Канаду, передает радиостанция, чтобы напомнить канадским парламентариям об их обещании. По мнению Броудера, в Канаде много людей, чьи корни — в России, на Украине, и в Восточной Европе, ‑ и они поддержат такой закон.

Правда, с Браудером оказались согласны далеко не все. Так, представители канадской Торговой Палаты в комментарии изданию Glob and Mail отказались от поддержки санкций, хотя бы до тех пор, пока все страны Запада не поддержат их. Броудер на это заявляет, что вопрос лишь в том, ждут канадцы русские пытки у себя дома, или нет.

Radio Canada напоминает, что анти-русский лоббист Браудер обвиняется в России в ряде преступлений.

О том, что канадцы все-таки выслали в Восточную Европу дополнительную группу военных, пишет La Presse Canadienne. Издание публикует материал, в котором говорится о появлении на окраине ЕС нового контингента канадских войск, которые должны принять участие в учениях НАТО. По утверждению издания, инструкторы прибыли сразу после вспышки насилия между украинской армией и про-российскими повстанцами.

Речь идет о сотне солдат и офицеров первого батальона 22 королевского полка, который дислоцируется в Валькартьер (Valcartier). Они примут участие в учениях в Польше и Румынии, далеко от линии фронта, и не станут тренировать украинских военных, как это делают США сейчас. Канадский командир контингента, майор Эрик Бошам (Éric Beauchamp) заявляет — несмотря на то, что его подразделение не больше, чем маленькая группа военных, европейские коллеги очень рады канадскому присутствию и хотят, чтобы весь мир знал о нем. И, утверждает майор, из-за очень высокого напряжения на восточных границах НАТО, впечатление, которое производит прибытие канадских военных, очень важно.

Кроме того, пишет издание, министр обороны Канады, Харжит Сажан (Harjit Sajjan), посетили Восточную Европу, где встретился с представителями украинских и польских властей. Канада рассматривает этот визит как возможность напомнить своим союзникам о поддержке.

Издание напоминает, что прошло два года с тех пор, как Крым вернулся в состав России и на востоке Украины началась война. Эта ситуация, передает La Presse Canadienne, спровоцировала войну санкций и вызвало опасения в западном мире относительно намерений президента России, Владимира Путина. Многие страны, считает газета, видят себя в оптическом прицеле Москвы, и среди них — новые члены блока НАТО.

Тем не менее, в прошлом году американский центр исследований Pew произвел опрос населения в странах НАТО, согласно которому большинство, хотя и признали в России угрозу, высказались против размещения войск альянса на Украине. К тому же, лишь меньшинство опрошенных в Германии, Франции и Италии высказались за необходимость защищать союзника Альянса военным путем, если тот вступит в прямой конфликт с Россией.

И только в Канаде и США чуть больше половины опрошенных думают, что их страны должны осуществить военное вмешательство против российского правительства, если то решит напасть на союзника НАТО.

Также опрос показывает, уточняет издание, что жители стран НАТО предпочитают, чтобы Альянс оказывал Украине экономическую, а не военную, помощь.