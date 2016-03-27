



pikabu.ru Флаг Сербии

В ходе только что состоявшегося визита Госсекретаря США Джона Керри в Москву и успешных для Кремля переговоров заокеанский гость не постеснялся требовать возвращения украинского военного преступника Надежду Савченко на ее Родину и поставить условием отмены американских санкций против России полное выполнение ею «минских соглашений» по Украине. Уже от такой наглости берет оторопь. Так не пора ли выставлять встречные условия?

Вселенская истерия Запада (как и все предыдущие такого же пошиба) по поводу соучастницы в убийстве российских журналистов диверсантки Савченко, если учесть, что все уже как бы попривыкли к общественно-политической шизофрении русофобствующего Запада, стала его новым психологическим оружием в новой холодной войне с Москвой. Оно работает и весьма эффективно, прежде всего, для массового оболванивания западного обывателя. И потому Россия не может игнорировать этот смердящий прием русофобов всего мира — наглое и во всех отношениях юридически безграмотное вмешательство во внутренние дела РФ.

В Киеве предлагают обменять осужденную Савченко на двух российских «ГРУшников», задержанных на Украине. В свое время Президент РФ Владимир Путин высказал свою точку зрения об обмене: «всех на всех», а, как сообщает британская корпорация ВВС, по словам Керри, Владимир Путин дал ему понять, что «в определенный момент» стороны могут заняться вопросом освобождения украинской летчицы.

И вот что осенило после опубликования ИА REGNUM статьи главного редактора этого инфоагентства Модеста Колерова «Россия должна предъявить Западу свои условия мира. Без этого мира не будет вообще», а еще — заметки «Доверия между США и Россией нет, и не будет — ближайшие 100 лет», в которой ссылаются на высказывания политолога и лидера движения «Суть времени» Сергея Кургиняна. Вот его цитата: «В отношениях между Россией и США работает, и будет работать не доверие, а Его Величество Рациональный интерес и «реалполитик» в виде силы». А вот выдержка из статьи Колерова: «Детали неформального мирного консенсуса России и Запада должны быть прописаны по всему периметру границ России и ближайшему к ним «эшелону напряжённости».

Так не согласиться ли на обмен? Но не просто «всех на всех», не только в рамках Украины, а всего Запада.

Виновных судят соучастники преступлений

В день переговоров Джона Керри в Москве Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге осудил бывшего лидера боснийских сербов 70-летнего Радована Караджича на 40 лет заключения.

Со свойственным ныне потрепанной Европе цинизмом (и это сразу после терактов в Брюсселе) оглашение приговора Радовану Караджичу приурочили к годовщине начала позорных бомбардировок НАТО Сербии и Белграда. Последние имеют все признаки военного преступления западных государств, причастных к варварскому деянию в конце ХХ века в центре Европы. Сегодня еще нельзя привлечь к уголовной ответственности организаторов бомбардировок, зато это дает повод обменять украинскую диверсантку на экс-президента Республики Сербской. Настоять на этом Россию обязывает и то, что во времена Ельцина и Козырева Москва согласилась на создание в 1993 году Советом безопасности ООН этого постыдного судебного органа и еще более постыдного судилища.

Гаагский трибунал неоднократно подвергался критике, особенно со стороны Сербии и России, за необъективность. Утверждать это позволяют факты и избирательное отношение МТБЮ и молчащей европейской общественности к виновным. По данным ТАСС-ДОСЬЕ страшные этнические войны в Югославии, ее распад, в значительной, если не решающей степени обусловлены участием Запада. Тем не менее, с 1993 года Трибунал выдвинул обвинения в отношении 161 человека, причем среди тех, кому уже вынесены приговоры, сербы составляют 66% (под трибунал попало практически все гражданское и военное руководство Сербии!), хорваты — примерно 20%, боснийцы и албанцы — по 6%, македонцы и черногорцы — по 1%.

Более того, сербские генералы, представшие перед Трибуналом по обвинениям в проведении военных операций, которые привели к гибели гражданского населения, получали по 20−30 лет тюрьмы каждый, а хорватские признавались невиновными. В 2013 году сербы привели такую статистику: общее количество лет, на которое были осуждены сербы, составило 855 лет, хорваты — 188; мусульмане — 38,5, албанцы — 13. Среди обвиняемых была и женщина — бывший президент Республики Сербской Биляна Плавшич (1996−1998 годы).

Виновные за Сребреницу — враги сербов

Сам Радован Караджич так и не признал своей вины в военных преступлениях, жертвами которых в Боснии стали около 100 тыс. человек. Он же отмечал, что не согласен с тем, что преступления совершались полицией или армией. В интервью Balkan Investigative Reporting Network, на которое ссылается РБК, он заявил, что большая часть преступлений совершалась персонально конкретными солдатами или полицейскими без приказа командования, от которого убийства часто скрывались. Радован Караджич осудил события в Сребренице, заявив, что «те, кто это сделал, в первую очередь являются врагами сербов». Кстати, страшные события в Сребренице геноцидом до сих пор официально не признаны.

Следующее решение МТБЮ ожидается в 2017 году, когда планируется вынести приговор соратнику Караджича, генералу Ратко Младичу, арестованному в 2011 году. Он также отрицает свою вину. Своей очереди ждут еще бывший президент Республики Сербская Краина Горан Хаджич и бывший вице-президент Сербии, председатель Сербской радикальной партии Воислав Шешель — он ждет приговора больше 13 лет!

Среди уже осужденных, но еще не умерших, как «скоропостижно» скончавшийся до вынесения приговора последний президент Союзной Республики Югославии Слободан Милошевич, еще несколько сербов. Это — бывший командующий Дринским корпусом Армии боснийских сербов Радислав Крстич (35 лет тюрьмы), экс-министр внутренних дел Мичо Станишич и экс-глава полиции Республики Сербской Стоян Жуплянин (получили по 22 года), командующий Сараевско-Романийским корпусом Драгомир Милошевич, отбывающий наказание в Эстонии, в тартуской тюрьме (окончательный срок — 29 лет). Пожизненный срок отбывают бывшие офицеры армии боснийских сербов Вуядин Попович и Любиша Беару.

Жалость к тем, кто воевал против сербов

Обвинительные приговоры вынесены и тем, кто воевал против сербов. В 1996 году 10 лет тюрьмы получил боснийский хорват Дражен Эдемович, признанный виновным в преступлениях против человечности и нарушениях законов и обычаев войны. Но уже через два года ему сократили срок до пяти лет, а летом 2000 года его и вовсе выпустили на свободу.

В 2011 году хорватские генералы Анте Готовин и Младен Маркач получили соответственно 24 и 18 лет тюремного заключения. В результате их деятельности была ликвидирована самопровозглашенная республика Сербская Краина на территории Хорватии. Погибли, по разным оценкам, от тысячи до пяти тысяч человек, около 90 тысяч жителей этого сербского анклава насильно депортировали, десятки тысяч стали беженцами. Но уже в 2012 году апелляционная палата МТБЮ оправдала хорватских генералов.

В 2003 году были предъявлены обвинения бывшему командующему группировкой войск Армии Республики Босния и Герцеговина Насеру Оричу в отдаче приказов на уничтожение сел и городов, а также в непринятии мер по предотвращению жестокого обращения с мирными жителями и пленными, что привело к их убийствам (погибло более 3 тысяч сербов). Но в 2006 году Орич был оправдан по большинству пунктов обвинения и приговорен к 2 годам тюремного заключения. В 2008 году он был полностью оправдан.

В 2005 году МТБЮ обвинил одного из лидеров косовских албанцев, бывшего полевого командира и премьер-министра Косово Рамуша Харадиная в пытках, убийствах сербов, цыган в городе Дечани в 1998 году. Однако в 2008 году и он был оправдан. Повторный судебный процесс начался в августе 2011 года. Но в 2012 года Трибунал вновь вынес оправдательный приговор. Также были оправданы косовские албанцы, бывшие командиры Освободительной армии Косово, на счету которых сотни жертв, это — Фатмир Лимай, Исак Муслиу, Идриз Балай.

Такое прощение Западом врагов сербов только добавляет решимости в требовании свободы для томящихся в тюрьмах сербов. И почему бы не в обмен на украинскую диверсантку-наводчицу Савченко.

За похищением следует бесправие

Но в тюрьмах за рубежом томятся и свои соотечественники. Сайт Фонда поддержки и защиты прав российских соотечественников за рубежом сообщает, что Вашингтон продолжает практику экстерриториального применения американских законов в отношении граждан РФ — без предъявления доказательств обвинений в их адрес, в обход российско-американского Договора 1999 года о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Ассоциация адвокатов России за права человека зафиксировала 22 случая выдачи американскими властями ордеров на арест российских граждан в третьих странах для их экстрадиции в США, включая фактическое похищение гражданина России Романа Селезнева на Мальдивах. Последний такой случай — арест в конце прошлого года в Финляндии (по требованию из-за океана) гражданина РФ Юрия Ефремова, которого удалось отвоевать и вернуть на Родину. Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов пишет в «Российской газете», что в иерусалимской тюрьме содержится гражданин РФ Алексей Бурков, арестованный в Израиле по запросу США, якобы на основании запроса Интерпола. За океаном настаивают на его экстрадиции в США в связи с якобы имеющимися обвинениями в киберпреступлениях. Константин Долгов считает, что Буркова, как и многих других российских граждан, в США наверняка ожидает политизированное «правосудие». В этой стране россияне сталкиваются с очевидной предвзятостью местных судебных органов, рутинным попранием принципа презумпции невиновности, фабрикацией дел еще на стадии следствия и в результате — с несправедливыми приговорами. Это особенно ярко подтверждают сфабрикованные «дела» Константина Ярошенко и Виктора Бута.

По данным международной неправительственной правозащитной организации Amnesty International, обвиняемых в совершении преступлений в США часто изолируют еще до того, как они предстают перед судом. Константин Долгов пишет, что именно такие условия содержания применялись к российскому гражданину Иреку Хамидуллину, который в декабре 2015 года был приговорен в США к пожизненному заключению по обвинению в террористической деятельности. В числе нескольких десятков лиц, находящихся в правовом вакууме на базе Гуантанамо, есть и гражданин России Равиль Мингазов. Несмотря на обещания американцев остающемуся в этой американской тюрьме с 2002 года гражданину РФ так и не было предъявлено обвинение, он не отпущен на свободу и полностью бесправен.

Бандеровка — «Жанна Д'Арк XXI века»

Специалисты той же Ассоциации адвокатов России отмечают в связи с ухудшением отношений с США усиление предвзятого и пренебрежительного отношения к заключенным из России. Об этом сообщают родственники заключенных. Общее отношение к россиянам, как самой пенитенциарной системы США, так и среди заключенных, приравнено к тем, кого считают террористом. Кроме того, Ассоциация подчеркивает, что если в РФ для защиты прав заключенных предусмотрены различные механизмы, в том числе заключенные могут обратиться в Европейский суд по правам человека с жалобами на пытки, на условия содержания и прочее, то российские заключенные в США в этом отношении существенно ограничены национальным правом.

Часто родственники заключенных сообщают об отсутствии надлежащей медицинской помощи (серьезные проблемы со здоровьем испытывает россиянин Константин Ярошенко, отбывающий наказание в федеральной тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси), часты жалобы на отсутствие полноценного питания, обострение хронических заболеваний, жалуются заключенные и на многочисленные запреты, применение физической силы.

Но и под боком России, в Литве, томится страдающий тяжелой формой диабета российский полковник запаса Юрий Мель. Его задержали два года назад на литовском пограничном переходе при возвращении в Россию. 47-летнего калининградца обвиняют в том, что он участвовал в штурме Вильнюсской телебашни 13 января 1991 года. В начале этого года больного Юрия Меля в четвертый раз не выпустили под залог.

Настала пора положить конец такому бесправию жертв западной Фемиды и злополучной демократии. А потому и впрямь стоит обменять «героя» западной русофобской истерии Надежду Савченко, которую в русофобском экстазе обозреватель британской газеты The Times Бен Макинтайр обозвал «Жанной Д'Арк XXI века». За одну такую украинскую «Жанну» можно обменять всех названных в этой статье узников — сербов и россиян. В любом случае будет непростительно продешевить. И никак не ограничиться, как предлагает по сообщению портала Rus.postimees.ee глава администрации Президента РФ Сергей Иванов, обменом Савченко на двух россиян, которых судят в Украине за терроризм. А если Запад воспылает гневом из-за несоразмерного для него обмена, то станет очевидно, сколько на самом деле стоит примитивная бандеровская патриотка-naziоналистка.

Таллин, 26 марта 2016