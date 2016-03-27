



Флаг белорусской оппозиции. Численность её рядов неопределённа: от 600 до 3000 человек

В статьях и репортажах о состоявшемся 25 марта в Минске ежегодном мероприятии прозападной оппозиции — называемом «Дне воли», как выяснилось, немало интересного не только для политологов, но и для медиа-экспертов. В данном случае стоит обратить внимание на качество работы пропагандистов, прикрывающих свою деятельность журналистскими удостоверениями и выдающими свои оценочные суждения за мнение «общественности», «народа», «общества».

«День воли» позволил ещё раз взглянуть на качество белорусской журналистики и пропаганды. Любопытно, что и на этот раз обслуживающие прозападную оппозицию СМИ разошлись в оценке численности участников мероприятия. В прошлые годы наблюдалась такая же картина и её не трудно восстановить в деталях, воспользовавшись сохранёнными копиями до того, как их постфактум «подчистили» и «потёрли». Такую возможность предоставляет, например, Wayback Machine.

Когда численность завышается в разы — это кому-то нужно и, как правило, не забесплатно. Также понятно, что когда в репортаже корреспондента численность не называется или даётся ссылка на другие источники, то в этом проявляется либо непрофессионализм, либо имитация репортажа. Итак, обратимся к публикациям на тему состоявшегося 25 марта 2016 в Минске «Дня воли», чтобы выяснить, кто и как делал журналистскую работу, и имеет ли эта работа отношение к журналистике. Ниже будут представлены сообщения изданий с заголовками и цитатами курсивом, а также некоторыми пояснениями обычным шрифтом.

Telegraf.by:Более тысячи человек отметили День Воли в Минске: В пятницу, 25 марта 2016-го года, в Минске в праздновании Дня Воли — 98-й годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики, приняли участие более 1 тысячи человек.

Интерфакс-Запад:

Местная редакция работает под российским брендом под кураторством местной Конторы, что ранее особенно бросалось в глаза (например, в ситуации освещения теракта в минском метро в 2011 году).

Акция оппозиции в Минске завершилась без митинга и задержаний

Как «передает корреспондент агентства», численность участников акции, прибывших кинотеатру «Октябрь»: Здесь в разрешенном властями митинге приняло участие, по разным оценкам, от 1200 до 3000 человек.

По всей видимости, на месте события корреспондента не было — не случайно в сообщении содержится ссылка на чьи-то оценки, причём верхняя планка взята из источников типа «Хартия».

Комсомольская правда в Белоруссии

Тоже местная редакция, тоже работает под российским брендом, тоже опекается Конторой, но штат укомплектован сотрудниками с определёнными политическими убеждениями, что неоднократно проявлялось, например — в истории с «плюшевым десантом».

Шествие ко Дню воли в Минске закончилось возле «Риги»

К началу мероприятия собралась колонна из примерно полутысячи человек. Вместе с теми, кто пришел на акцию к кинотеатру «Октябрь», в шествии участвует около тысячи человек.

Sputnik Беларусь

Похожая на «КП в Белоруссии» и «Интерфакс-Запад» редакция, укомплектована такими же сотрудниками с таким же политическим кредо, но есть специфика: белорусская редакция является подразделением российского медиахолдинга «МИА Россия сегодня» (RT), а руководитель — из когорты «сотрудников». Материал — не перепечатка, как бы авторский, однако, как и в ряде сообщений других агентств, присутствует ссылка на чужие оценки численности участников акции.

Приуроченное ко Дню Воли шествие завершилось у универсама «Рига». По различным оценкам , в акции участвовало порядка 1000 человек.

БелаПАН:

Обзор важнейших событий 25 марта 2016 года: Количество участников составило на пике до 600 человек.

Naviny.by

Белапановское интернет-издание, привело другую цифру «на пике» — 1,2 тыс чел.

День Воли-2016 в Минске. До Бангалора не дошли

19.15 В шествии участвует не менее 1200 человек.

19.05 Около «Октября» остается около сотни человек… Примерно 700 демонстрантов отправились колонной к универсаму «Рига».

18.15 На площадке у кинотеатра уже более 300 человек… В колонне, которая идет из парка Янки Купалы, порядка 600 человек.

18.00 На площадке у кинотеатра «Октябрь» собралось порядка ста человек, если не учитывать журналистов и правоохранителей в штатском.

17.20 Колонна участников акции, примерно 300 человек, отправилась по тротуару проспекта Независимости в сторону кинотеатра «Октябрь».

17.00 В сквере Янки Купалы около 150 человек.

Европейское радио для Беларуси («Еврорадио»)

Фоторепортаж с Дня Воли в Минске

В акции приняли участие около 800 человек.

+ В Минске прошла акция, приуроченная ко Дню Воли: Лидер БНФ Алексей Янукевич доволен тем, что пришло не так и мало людей. По его мнению, в акции приняло участие около 2 тысяч человек.

Белорусский партизан

Российско-украинское издание, родственное «Хартии», считающееся более профессионально выполняющим пропагандистские задачи.

День Воли-2016: акция завершилась возле ТЦ «Рига»

В начале шествия по Сурганова наблюдатели #controlBY насчитали 1100 человек.

На площадке у кинотеатра уже более 300 человек. В шествии принимают участие уже порядка 500 человек, колонна, которая растянулась на 250−300 метров, подходит к площади Победы. Началось шествие по проспекту Независимости в сторону разрешенной точки сбора у кинотеатра «Октябрь». Собравшиеся, в количестве 200 человек, скандируют «Жыве Беларусь».По данным «НН», в парке собрались около 200 человек.

Хартия'97

Издание базируется в Польше, находится на содержании западных «заинтересованных».

Акция в День Воли: Жыве Беларусь! (Видео, онлайн)

«Сайт charter97.org вел онлай-трансляцию с акции» по публикациям на сайтах и в соцсетях других изданий:

19.14 Янукевич назвал цифру в 2−3 тысячи белорусов, которые активно приняли участие в акции.

18.40 Участники Дня Воли заявляют, что на акцию пришло около 3 тысяч человек.18.03 Журналисты сообщают, что в колоне Николая Статкевича — около 1000 человек.17.28 Юхневич назвал цифру в 1000 участников шествия и отметил, что с каждым годом участники молодеют.17.22 Журналисты оценивают число участников от 300 до 800.17.19 Возле памятника Купале собралось уже около 300 человек.

Наша Нива

День Воли — 2016: участники шествия прошли по проспекту Независимости и провели митинг у Академии наук

Всего в праздновании Дня Воли в Минске приняли участие более тысячи человек.18:19 Шествие дошло до Академии наук, где их ждали другие участники. Всего у кинотеатра «Октябрь» около 1 000 человек.18:06 Существенно выросло количество участников акции после того, как колонна дошла до Якуба Коласа. В колонне, по разным подсчетам, от 500 до 700 человек. 17:55В то же время у Академии наук находится около 250 человек, много бело-красно-белых флагов. 17:38Голова колонны подходит к улице Козлова. Около 350 человек.17:19 Около 300 человек в парке.17:15 В парке — 250 человек.17:05 В парке — 200 человек.17:01 Возле памятника уже 100 человек.

Радыё Свабода

В отличие от большинства других изданий, пражская редакция «Радио «Свобода» вела онлайн-трансляцию мероприятия.

Шествие на День Воли в Минске. Кратко обо всем. «Купаловских» митингующих насчитывалось, по разным оценкам, от 500 до 1000, «октябрьских» — несколько сотен.

UDF.BY

Судя по тексту, «репортаж» — сборная солянка из сообщений других изданий.

Как оппозиция празднует День Воли. Онлайн-репортаж19.05. Как отмечает TUT. BY, число участников в акции выросло до 1000 человек.18.10. На площадке у кинотеатра уже более 300 человек. В шествии принимают участие уже порядка 500 человек, колонна, которая растянулась на 250−300 метров, подходит к площади Победы.17.20. Началось шествие по проспекту Независимости в сторону разрешенной точки сбора у кинотеатра «Октябрь». Собравшиеся, в количестве 200 человек, скандируют «Жыве Беларусь».TUT.BY

Интернет-издание, выполняющее ответственные поручения Администрации и сумевшее завоевать симпатии либеральной части умеренной прозападной оппозиции.

В Минске спокойно и без происшествий прошла акция ко Дню Воли. Шествие, количество участников которого на пике активности достигало 1000 человек, прошло без происшествий и задержаний.19.05. Число участников акции выросло до 1000 человек, шествие растянулось на несколько сот метров.18.15. Участники акции — около 550 человек — добрались до кинотеатра «Октябрь» и объединились с ожидающей их у кинотеатра группой из 300 человек.17.30. В шествии принимают участие уже порядка 500 человек, колонна, которая растянулась на 250−300 метров, подходит к площади Победы.17.20. Началось шествие по проспекту Независимости в сторону разрешенной точки сбора у кинотеатра «Октябрь». Собравшиеся, в количестве 200 человек, скандируют «Жыве Беларусь».

БелТелеРадиокомпания

государственный медиахолдинг, считается серьёзной структурой, но численность участников в сюжете не сообщается — заявлено лишь такое вот:

«В Минске прошла акция «День воли». Как и в предыдущие годы, мероприятие собрало немного участников.»

Сообщение БелТелеРадиокомпании приведено для сравнения. Государственные СМИ Белоруссии в не меньшей степени, чем оппозиционные и зарубежные, созданные для ведения информационных войн и сопровождения зарубежных агентов влияния, достойны критики за подмену журналистики кондовой пропагандой. Сокрытие информации и целенаправленное искажение фактов — это не журналистика, это пропаганда.

В сообщениях обслуживающих прозападную оппозицию СМИ есть несколько фактических расхождений. Некоторые из них позволяют судить об элементарной некомпетентности сотрудников редакций — от рядовых до редакторов. Примером могут служить сообщения о том, кто же всё-таки зачитал обращение гражданки США Ивонки Сурвиллы (или в этом процессе участвовали как минимум двое?).

БелаПАН: «Заместитель председателя движения «За Свободу» Алесь Логвинец зачитал текст обращения к соотечественникам председателя Рады БНР Ивонки Сурвиллы». Хартия'97"Возле «Октября» Павел Знавец зачитал обращение Ивонки Сурвилы (мегафон держит Григорий Костусев)».

Итак, численность участников состоявшегося 25 марта 2016 в Минске «Дня воли», судя по вышеприведённым сообщениям, составила от 600 до 3000 человек. Разбежка в пять раз. Это похоже на профессионализм журналиста?

Минск