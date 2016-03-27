



Иван Шилов ИА REGNUM Австрийские СМИ

На прошлой неделе австрийские СМИ гиперактивно обращались к некоторым российским и постсоветским проблемам, обнаружив в Москве некую «консервативную революцию», сочувствуя украинским проблемам Рината Ахметова и Надежды Савченко и призвав изгнать всех до единого российских спортсменов с ближайшей Олимпиады.

Олигарх между двух огней

Со своей промышленной империей Ринат Ахметов ведет игру одновременно по обе стороны фронта, между Киевом и Донецком. Однако в последнее время он многое потерял, отмечает Wirtschaftsblatt. На официальном сайте «Метинвеста» холдинг олигарха назван «вертикально интегрированной компанией». Однако фактор преимущества в мирное время в условиях вооруженного конфликта стал настоящим проклятием — линия фронта разделила не только территорию Украины, но и производственную цепочку предприятий Ахметова. С начала войны на Донбассе производство стали сократилось на треть, угля — на 88 процентов. Съежилось и состояние самого Ахметова — с 12,5 до 2,3 млрд долларов США. Несмотря на это, Ахметов остается самым состоятельным украинским олигархом и ключевой фигурой как для Киева, так и для Донецка. «Метинвест» — крупнейший налогоплательщик для Украины, одновременно поддерживает экономику самопровозглашенных республик. Сепаратисты, в свою очередь, постоянно грозят национализацией тяжелой промышленности. Пока до этого дело не дошло, но чем прочнее они консолидируют свою власть, тем неуютнее себя чувствует Ахметов. Впрочем, и за пределами Донбасса у Ахметова выбивают почву из-под ног, констатирует экономическое издание из Вены.

В безвылазной трясине допинга

«Российский спорт отравлен государственным допингом и должен в полном составе быть отстранен от Олимпийских игр в Рио», — подобные призывы звучат все громче после очередного крупного скандала, теперь уже участием российских пловцов. Достоянием общественности стал тот факт, что российские пловцы, равно как и легкоатлеты, уже с десятилетие принимают допинг под покровительством государства, отмечает Kronen Zeitung, ссылаясь на недавнее расследование британской Times. По мнению журналистов из Вены, в целом ситуация в российском спорте сложилась ситуация, которая наблюдалась в ГДР в 1970—1980-е годы — систематическое употребление допинга там также было санкционировано властями. Что же касается современности, то актуальным остается лишь вопрос в том, будет ли Международная федерация плавания (ФИНА) действовать столь же последовательно, как ИААФ в легкой атлетике. Для Kronen Zeitung ответ очевиден: «Раз уж главные российские летние виды спорта оказались в допинговом болоте, скандалы возникают и в других видах спорта, ситуацию исправит только коллективное наказание». К принятию жестких мер призывает и австрийский антидопинговый эксперт Вилли Лильге: «ВАДА и МОК должны подать верный сигнал и отстранить Россию как нацию от Олимпиады в Рио, даже если от этого пострадают чистые атлеты. Только так можно оказать давление, чтобы в стране что-то изменилось в борьбе с допингом!»

Российское эмбарго: лучшее, что могло с нами произойти

Пока российская экономика страдает от санкций Евросоюза, сеть дисконтных супермаркетов «Лента» процветает, сообщает журнал Trend. Генеральный директор «Ленты» Ян Дюннинг в интервью изданию отметил, что именно продовольственное эмбарго придало развитию отрасли мощный импульс: аграрии задействуют новые мощности, не отстают и ритейлеры. Так, в предыдущем году «Ленте» удалось нарастить свой оборот на 23 процента до 19,4 млрд евро. «В кризис россияне высматривают на полках продукты по самой выгодной цене, именно их мы предлагаем в наших дисконтных магазинах», — такими словами Дюннинг описывает нехитрый рецепт успеха своей компании, замысловатое слово «лоукост-бизнес-модель». Однако рекордные темпы роста обеспечиваются не только эффективной ценовой политикой. По словам Дюннинга, в отличие от конкурентов «Лента» год за годом инвестирует в новые магазины: только в 2016 году сеть планирует открыть 8 супермаркетов и 40 гипермаркетов в 11 городах.

Доберется ли консервативная революция до Москвы?

«Идиотство и полный провал», — такими словами Марина Давыдова, программный директор крупнейшего театрального фестиваля Wiener Festwochen, вспоминает прошлогодний скандал с новосибирским «Тангейзером». «Новое заключалось в том, что криминальным структурам удалось использовать церковь, чтобы пролоббировать свои интересы. Это была самая настоящая консервативная революция», — передает ее слова Die Presse. Когда речь заходит о культурной политике, имя Никиты Михалкова вспоминается автоматически, отмечает венская газета: под маской благообразного барина он выступает за «архаический образ России, который мрачнее не нарисуешь». Из этого «ультрареакционного угла» дует ветер, и культурная Москва ожидает момента, когда ее постигнет участь Новосибирска. В этой ситуации поразительно, что два крупнейших режиссера молодого поколения, Кирилл Серебренников и Константин Богомолов, на московских сценах, прямо у стен Кремля, пользуются совершенно другими свободами. В сравнении с пресловутым «Тангейзером», «Идеальный муж» Константина Богомолова действительно антиклерикален и в этом смысле куда более провокативен, отмечает Давыдова. По ее мнению, консервативная революция в Москве идет совсем не так быстро, как хотелось бы ее сторонникам. Ведь даже режиссер «Тангейзера», Константин Кулябин, не остался без работы — он ставит оперу «Дон Паскуале» в Большом театре.

Символ раскола

Заключительный этап процесса над Надеждой Савченко широко освещался австрийскими СМИ. По мнению Wiener Zeitung, фигура подсудимой наилучшим образом символизирует современный разрыв между Украиной и Россией. На родине ее считают национальным героем и «иконой сопротивления российской агрессии», а президент Порошенко присвоил ей звание «Героя Украины». Портрет Савченко висит на трибуне Верховной рады. Одновременно с этим российские СМИ тиражируют совершенно другой образ — в их сообщениях Савченко предстает «кровожадной машиной для убийства» и лицом «фашистской хунты». Газета отмечает, что сам судебный процесс стал пространством идеологической борьбы: на оглашение приговора Савченко явилась в футболке с изображением украинского трезубца, в то время как активисты в зале демонстрировали фотографии убитых журналистов ВГТРК.