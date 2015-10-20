



Крымская война

Ничто не предвещало самой странной, как тогда говорили, Восточной войны. Император Николай I был уверен — нет никого, кто может помешать ему осуществить планы раздела тяжелобольной Турции. Он считал, что ему обязаны монархи и народы. Ведь он спас Европу и их троны от революций, подавил восстания в Польше и Венгрии. Все казалось достижимым: воинские части на парадах и смотрах выглядели безупречно. У России лучшая в мире армия, мощный Черноморский флот. Ну кто помешает ему добиться цели?

Иван Айвазовский. Черноморский флот в бухте Феодосии перед самым началом Крымской войны. 1854

С Францией удалось поссориться довольно быстро и непринужденно. В 1851 году во Франции в результате государственного переворота императором стал Луи Наполеон III. Считая его коронацию неправомерной, Николай обратился с приветствием к новому императору со слов «мой друг» вместо принятого тогда у монархов «мой брат». Такая обида не могла быть забыта.

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Роль России в Крымской войне незавидна. Нашу страну принято считать в ней агрессором и зачинщиком, а западным странам часто отводят роль «бескорыстных защитников Османской империи». При этом, историки стараются не вспоминать, что именно Высокая порта в октябре 1853 года, а следом Англия, Франция и Королевство Сардиния первыми объявили войну России.

Богдан Виллевальде. Николай I с цесаревичем Александром Николаевичем в мастерской художника в 1854 году. 1884

О чем думал деспот и «мрачный человек Европы» Николай I перед войной? Царствуя уже 30 лет, он заслужил репутацию тирана своего народа и угнетателя чужих: только что по просьбе Австрии он подавил восстание в Венгрии. Главным соперником в Турции была Англия, «значит, надо договориться о разделе сфер влияния» — возможно, рассудил он. В январе 1853 года он принимает британского посла Гамильтона Сеймура. «Водвориться Англии в Константинополе я не позволю, но и сам не водворюсь там собственником. Как хранитель — другое дело», — заявляет он послу. «Итак, Молдавия, Валахия, Сербия, Болгария — отдельные государства, но под русским протекторатом, Египет и Крит отходят Англии». Посол был потрясен откровенностью царя. Англия не согласится на такие условия. Николай даже не понял, какую оплошность допустил, выдав свои планы. Он полагал, что Россия будет сотрудничать с Англией при «столкновении цивилизаций».

С Францией у Николая другой спор: кому контролировать святые места в Иерусалиме — тогда это тоже турецкая территория. Николай I пишет собственноручное письмо султану, в котором выражает недоумение: «По каким причинам может измениться многовековой уклад, и к святым местам будут вдруг допущены католики?» Абдул Меджид в ответном письме обещает сохранить исконные права греков и армян и издает фирман: ремонт купола остается за иерусалимской православной церковью.

Во Франции такое решение сочли унизительным. Стамбулу намекнули: мощная флотилия Франции может быстро блокировать Дарданеллы. Султан решает не оглашать фирман публично в Иерусалиме, что автоматически означает ничтожность указа. Вдобавок султан разрешает католикам проводить службы в Гробнице Богородицы и владеть тремя ключами от ворот Вифлеемской Базилики Рождества Христова, которыми обладали только православные и армяне. Ватикан превозносит это как «победу католицизма над православием», а Париж — как победу наихристианнейшего Наполеона III над императором Николаем I». Султан не стал подписывать сенед, который мог бы поставить точку в деле о святых местах.

Франц Крюгер.Портрет князя А. С. Меншикова в мундире Гвардейского Экипажа. 1851

Уцепившись за повод, царь посылает в Турцию князя Александра Меньшикова, который туркам откровенно хамит. Разорвав дипломатические отношения, Меньшиков покидает Стамбул, а через 10 дней русская армия получает приказ оккупировать ближайшие к России христианские владения Турции — придунайские княжества Молдавию и Валахию. Вскоре открыт и кавказский фронт.

Крымская война отвечала давней мечте Николая Первого овладеть Константинополем и проливами: Босфором и Дарданеллами. Однако нападение Россией на Турцию дало повод Англии и Франции объявить войну Российской империи.

Иван Айвазовский. Синопский бой 18 ноября 1853 года. 1853

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На начальном этапе Крымской войны успех сопутствовал России. Русская эскадра под командованием адмирала Нахимова заблокировала турецкий флот в Синопской бухте. В сражение 18 ноября 1853 года турецкие корабли были полностью уничтожены. Командующий турецкой эскадрой сдался в плен, а потери русских сил составили всего 38 человек. После этой победы Англия и Франция объявили России войну и ввели свои эскадры в Черное море. В 1854 году они атаковали на Балтике Аланские острова, Свеаборг и Соловецкий монастырь. На Черном море — Одессу, а на Дальнем Востоке — Петропавловск-Камчатский. Но везде получили отпор.

Уильям Симпсон. Жаркая ночь на батарее. 1855

Тогда союзники сосредоточили усилия в Крыму, решив максимально использовать военно-техническое превосходство своих армий. Летом 1854 года шестидесятитысячный англо-французский десант высадился близ Евпатории. Ему противостояло тридцатипятитысячное русское войско. В бою на реке Альма русские войска, защищавшие подступы к Севастополю, потерпели поражение и отошли к Бахчисараю. Главная база русского черноморского флота город Севастополь оказался брошенным на произвол судьбы.

16 сентября 1854 года началась героическая оборона Севастополя, которой руководили адмиралы Корнилов, Нахимов и военный инженер Тотлебен. С кораблей эскадры сняли пушки и перенесли их на берег, сами корабли были затоплены у входа в бухту. Корабельные команды и солдаты севастопольского гарнизона в течение двух недель возвели вдоль города бастион. 5 октября 1854 года началась бомбардировка города, во время которой погиб адмирал Корнилов, но город устоял. Не отважившись на штурм, союзники перешли к осаде.

Капитан французской армии Шарль Александр Фей. Карта позиций войск под Севатополем — французские (синим цветом) и британские (красным цветом) позиции. 1855

Попытки прорвать осаду Севастополя — сражения у Балаклавы и Инкермана в октябре 1854 и на Черной речке — в августе 1855 года закончились неудачей.

17 августа 1855 года союзники предприняли новую попытку штурма осажденного города, во время которой погиб адмирал Нахимов и французами был взят господствующий над городом Малахов курган. Тогда остатки русского гарнизона, взорвав бастионы, покинули Севастополь. Россия вынуждена была пойти на подписание мирного договора, по условиям которого она теряла территорию в дельте Дуная, южную Бессарабию и право держать флот на Черном море.

Франц Рубо. Последний взгляд. 1878

Не ясен один вопрос. Если Крымская война завершилась для России неудачно, как так получилось, что по итогам Парижского мирного договора сохранял свою силу фирман 1852 года, закреплявший за православной церковью прежний статус-кво — преимущественные права на христианские святыни, из-за чего, собственно, и была развязана война за святые места Палестины? Не менее удивительно, что данный порядок вещей сохраняется и по сей день.

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