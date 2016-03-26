Первые полосы газет заполнили новости о терактах в Брюсселе, пока первые лица стран ЕС давали интервью и выражали соболезнования, аналитики и обычные граждане выплескивали свою боль и ярость на страницах газет и в блогах, отмечая полный провал работы европейской полиции. «Это лицемерно и аморально, а также политически неприемлемо, через четыре месяца после погромов в Париже видеть в Брюсселе ту же картину и понимать, что ничего не было сделано, чтобы слова следовали за делами, где она, европейская стратегия по борьбе с терроризмом и система обмена информацией?», — восклицали итальянцы. Сразу же по социальным сетям распространились фото президента России Владимира Путина, который для обычных граждан стал символом борьбы с терроризмом «на деле», а не на словах. Президенту России приписывали примерно такие слова: «Ну и чем же Европа ответит на этот раз? Шествиями со свечками в руках, молитвами и словами о толерантности?» Кто-то совсем отчаянный запустил слух, что якобы президент России угрожал ИГИЛ, если тот «тронет» Италию.

Иван Шилов ИА REGNUM Итальянские СМИ

Интернет — газета Ladige.it благодарит европейских политиков за то, что избавили жителей от парадов на улицах Брюсселя, или выступлений с большой помпой и соболезнованиями в предвыборных целях. Знаменитое европейское и международное сотрудничество, обещанное после того, что случилось в Париже, сегодня резонирует как блеф. Во вторник утром в аэропорту и метро Брюсселя европейцы увидели это ясно.

Издание подчеркивает, что сотрудничество между национальными спецслужбами ЕС осталось на бумаге. Нет европейской координации разведки. Полиция и суды отдельных государств не сотрудничают друг с другом, Бельгия или Франция хотят разбираться сами, а не сотрудничать в обмене данными и информацией. То, что произошло в Брюсселе, является планетарной демонстрацией полного провала управления терроризмом на узком уровне национальных границ. Бельгия, Франция, другие европейские страны ничего не знают о том, что происходит в глубоких связях между террористами, в организации кружков камикадзе, в поставках оружие и деньгах. Французы не передают информацию кому-либо, не говоря уже о бельгийских кузенах, которые считают себя выше. США доверяют только Соединенному Королевству, бывшей родине. Так Сала Абдеслам объездил половину Европы спокойно, и никто ничего не заметил, был остановлен и отпущен в Венгрии и после нескольких месяцев был арестован в своем доме.

Газета приводит сравнение с Первой мировой войной, поскольку в Европе сейчас царит та же самоубийственная слепота, которая привела к гибели миллионов людей, к братоубийственной борьбе между братскими странами во имя ревности. Даже сегодня, считая убитых и раненых войны, которая будет долгой и кровавой, европейские государства не в состоянии выйти за пределы гордости и националистического чванства, не понимая, что мир сильно изменился, и что борьба с терроризмом уже проиграна. Создание европейской федеральной полиции с наднациональными полномочиями и единой директивы по борьбе с терроризмом блокируется государствами, которые в настоящее время скорбят об их мертвых. Никто не готов отдать часть суверенитета. Слишком легко теперь окрашивать монументы европейских столиц в цвета бельгийского или французского флага, повторяя, что мы все граждане Парижа или Брюсселя, а потом ничего не делать, чтобы предотвратить очередную расправу. Ответственность несут не джихадистские убийца, но националистическое ослепление элит и европейского политического класса.

Некоторые издания все же коснулись темы России и принялись в очередной раз анализировать ее отношения со странами бывшего СССР.

В частности, International Business Times в Италии затронуло тему российско-грузинских отношений. В статье отмечается, что отношения между Россией и Грузией всегда на ниточке, хотя возможность возрождения военных действий между двумя странами в настоящее время крайне маловероятна. Однако нельзя исключать нового столкновения, на другом уровне, между двумя странами в ближайшие 12−18 месяцев.

ITB пишет, что мотивом для нового столкновения между Россией и Грузией может стать «антироссийская риторика» правительства Тбилиси, и особенно предстоящие парламентские выборы, которые, по мнению Москвы, будут представлять собой серьезную угрозу для отношений между Россией и Грузией. Россия вмешивается во внутренние дела Грузии со своей системой трубопроводов, которые идут через территорию бывшей советской республики, Россия периодически осуществляет кибер-атаки, а также раздает российское гражданство в соседних русскоязычных территориях, таких как Южная Осетия — все это является основанием для сильного возмущения с грузинской стороны. Россия, в свою очередь, не переварила подножку грузинского правительства газовому гиганту Газпрому, которого Кремль почти всегда использует как лом в международных геополитических вопросах. Грузия не хочет увеличивать зависимость от одного поставщика, которому не может особо доверять. Особенно, учитывая некоторые несогласия с политикой Кремля.

Вывод приводится следующий: на данный момент между Грузией и Россией период затишья. Москва не пытается усилить свой флот в Черном море, на грузинской границе все, кажется, довольно тихо. Тем не менее, сближение Грузии с США также вызывает раздражение России: отношения между Вашингтоном и Москвой сейчас находятся на историческом минимуме, кто-то говорит о второй холодной войне. Как приводит издание, у Тбилиси есть все стимулы, чтобы не раздувать новый конфликт, Москва же, наоборот, имеет все интересы раздуть новый конфликт, хотя бы для поднятия внутреннего рейтинга президента Владимира Путина.

Издание о геополитике Formiche.net проанализировало отношения между Прибалтикой и Россией, точнее, арест и обмен шпионами.

В феврале 2016 года гражданин Эстонии Максим Груздев был приговорен судом города Тарту к четырем годам тюрьмы из-за передачи информации в Россию о службах безопасности Эстонии. В этом же месяце эстонский предприниматель Райво Суси был задержан в аэропорту Шереметьево в Москве по обвинению в шпионаже. Издание отмечает, что речь не идет о совпадении, учитывая, что предполагаемые события, на которые строится обвинение, датируются 2004−2007 годами, сам Суси стал жертвой дипломатического возмездия.

Третьим лазутчиком является 42-летний Павел Романов, который принадлежит к категории «неопределенных граждан» или «эстонских неграждан», лиц без гражданства, которые после распада СССР остались в правовом вакууме. С 1994 года он направлял в ФСБ подробную информацию о системе эстонской обороны и пограничниках. Приговорен к 4 годам и 10 месяцам в октябре 2015 года.

Formiche.net подчеркивает, что речь всегда идет о гражданах Эстонии, этнических русских, которые составляют 25% населения и сосредоточены на северо-востоке страны, у города Нарва. В этом приграничном контексте шпионаж смешивается с контрабандой. Контрабандой занимался Кохвер, чиновник эстонской контрразведки, похищенный русскими 5 сентября 2014 года. Он был обвинен в шпионаже и посажен в тюрьму в Москве. В сентября 2015 года Эстония обменяла Кохвера на Алексея Дрессена, русского шпиона, арестованного в 2012 году при попытке перевезти в Москву конфиденциальные документы.

Со времен СССР эстонские службы всегда были уязвимы для российских информаторов и шпионов. Самый нашумевший случай был в 2009 году, когда глава департамента безопасности Министерства обороны, Херман Симм, был приговорен к двенадцати годам за государственную измену в пользу СВР Москвы.

Будущее, как пишет портал, представляется следующим: если зеленые человечки Крыма появятся в Прибалтике, то, скорее всего, сначала они придут в Нарву, где в 2015 году НАТО провела массовые учения, или на юге, где ФСБ изучает эстонскую оборону. Что касается Латвии, где живет 26% русскоговорящих, области под угрозой находятся на востоке, где BBC даже снимало фильм, представляя себе сценарий войны, подобной Донбассу. Совершенно очевидно, что гипотетическое восстание в русскоязычных регионах Прибалтики — территорий НАТО — получило бы намного более сильный ответ, чем на Украине. Следует добавить, что Таллину и Риге следует проделать еще долгий путь, чтобы обеспечить права для российских меньшинств и лишить Москву предлога вмешиваться от имени своих соотечественников за рубежом.

Независимое издание Opinione della Liberta сокрушается о том, что «немецкая Европа» продолжает наступать на одни и те же грабли, и слава Богу, что есть Путин и Обама, на которых и держится мир.

В статье подчеркивается, что Путин и Обама, а именно Россия и Соединенные Штаты, нашли соглашение по важным вопросам, и с этим общим знаменателем продолжают править земным шаром. Путин отозвал войска из Сирии, спас жизнь Асада, который действительно рисковал окончить жизнь как Каддафи. Не смотря на то, что именно США подливали масла в огонь в Ливии и в арабских государствах. Путин в сирийском кризисе с проявил себя как настоящий стратег, Россия защитила тот проблеск единства и власти в Сирии, избегая полного хаоса. Каддафи был диктатором, Асад, конечно, не просветленный демократ, но что произошло после смерти Каддафи? Что произошло бы после устранения Асада?

Издание выражает надежды, что после перемирия в Сирии уменьшится поток беженцев в Европу, которая не может сама решить проблему с мигрантами. Также Opinione della Liberta считает, что Путин давно задается вопросом: «С кем, черт возьми, нужно еще поговорить про санкции, которые продолжают душить Россию и Европу». Поэтому, после окончания холодной войны, Обама и Путин являются главными арбитрами мира и прогресса на Ближнем Востоке, а также в борьбе с терроризмом, которая является общим пунктом российской и американской стратегии, и будет стержнем, вокруг которого должны будут найти возможное решение сосуществования Иран и Саудовская Аравия, а также сама Турция.

Автор статьи приходит к выводу о том, что Европа выпала из глобального стратегического сценария. Сегодня немецкая Европа является русско-американской проблемой, это не плечо, на которое можно опереться, это просто какая-то неизвестная в уравнении. Путин и Обама, как и все остальные, констатировали общую европейскую разобщенность, неспособность справиться с миграционным кризисом, не говоря уже об исламских террористах.

EastJournalпрокомментировало освобождение Пальмиры сирийской армией при поддержке ВВС России. Издание отмечает успехи сирийской армии и приходит к выводу о том, что всем, кто сомневался в результатах военного вмешательства по приказу Владимира Путина, кто говорил, что Россия только усложнит ситуацию, продлит войну с ИГ — всем этим людям придется взять свои слова обратно. «Сколько прославленных американских аналитиков пытались накормить нас этим мнением?» Теперь, однако, плохие русские и сирийцы выбили ИГИЛ из Пальмиры, а также освободили город Дейр-эз-Зор, где головорезы ИГ удерживали в осаде целый год 200 000 человек, и никто не кричал и не протестовал из-за нарушений прав человека.

EastJournal пишет, что все наоборот: вмешательство Владимира Путина, направленное, прежде всего, на укрепление правительства Башара Асада, дало решающий толчок в военной операции против ИГ. Барак Обама, который проигнорировал русских и некоторое время продолжал наставить на идее «прежде Асад, потом обсудим остальное», был вынужден изменить стратегию и принять принцип, а именно: «сначала победим ИГ, а потом обсудим все остальное».

В статье отмечается, что пока русские действовали в Сирии и меняли ситуацию на местах, Обама в борьбе с ИГ продолжал терять время, продолжая надеяться, что джихадисты уберут Асада, и передадут Сирию суннитским ополченцам, вдохновленным Саудовской Аравией. Обама, таким образом, подорвал доверие к Америке в глазах ближневосточных христиан, 70% из которых православные, как русские. В течение года представители общин Сирии и Ирака, где есть крупные ячейки христиан, напрасно просили серьезного военного вмешательства, даже с наземными войсками. Обама их не услышал.