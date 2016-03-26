В Грузии с двухдневным визитом побывал главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Филип Бридлав. Как сообщали грузинские СМИ, он провел в Тбилиси встречи высокого уровня. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили наградил генерала орденом «Золотого руна» за «важный вклад в евроатлантическую интеграцию Грузии и в углубление двусторонних отношений Грузии и США в сфере обороны». «Программа военной помощи США сфокусирована на усилении обороноспособности Грузии и углублении совместимости Грузии с НАТО и США, — заявил Бридлав в Тбилиси. — Нашей целью является сделать так, чтобы Грузия была максимально подготовлена к тому дню, когда НАТО примет решение».

inosmi.ru Филип Бридлав и его словесное «харчо»

Действительно, Грузия не первый день рвется в НАТО. Во времена президентства Саакашвили состоялось чуть ли «братанье» между Тбилиси и Брюсселем, что стало спусковым крючком для начала в августе 2008 года так называемой кавказской войны, когда за 4 дня Россия разгромила грузинские войска, уничтожила военную инфраструктуру и признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Североатлантический альянс сначала громко «пошумел», а потом заявил, что Грузия может вступить в альянс только при соблюдении определенных условий, а точнее — «сохранении или внедрении принципов свободы и демократии». Потом Запад быстро смирился с устранением от власти Саакашвили, принял предложенный Бедзиной Ивашишвили тезис о «диктаторском характере власти в Грузии», что оправдывало Брюссель: мол, войны развязывают только диктаторы, а не демократии, и перед Тбилиси открываются горизонты «светлого будущего».

В конце 2015 года, выступая в Брюсселе на министериале НАТО министр обороны Грузии Тинатин Хидашели заявила, что желала бы, чтобы Грузию приняли в НАТО без Плана действий по подготовке к членству (ПДЧ), и что на предстоящем саммите альянса в Варшаве задача Тбилиси будет заключаться в «максимальном приближении к стратегической цели, оказаться на том уровне, после которого уже не останется никаких промежуточных этапов между нашей страной и НАТО». Попутно ее коллега по кабинету новоявленный глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе, выступая на заседании Атлантического совета США в Вашингтоне, доложил: «На протяжении 25 лет независимости Грузия стала демократической страной с открытой и конкурентоспособной экономикой. А самое большое эмоциональное достижение для грузинского народа — подписание соглашения об ассоциации с ЕС. Оно уже приносит результаты — экономическую интеграцию и безвизовый режим».

Но разве это весь «демократический набор»? Разве не наступает то самое время, когда следует признать независимость Абхазии и Южной Осетии, заявить, что абхазы и осетины — не грузины, или хотя бы подписать с этими странами соответствующее соглашение, к чему направлены переговоры заместителя главы МИД РФ Григория Карасина со спецпредставителем премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зурабом Абашидзе. Однако почему-то ничего не получается. Тбилиси, похоже, ждет от президента США Барака Обамы жестов, которые в свое время сделал Сталин, вводя в состав советской Грузии Сухум и Цхинвал. Тем не менее интрига даже не в этом, а в том, что заявил — «по-солдатски» — в Тбилиси американский генерал Бридлав, тем более что срок его полномочий на посту главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе истекает приблизительно через полтора месяца. Процитируем его высказывание по «Голосу Америки»: «Ситуация в Европе с каждым днем обостряется и становится более сложной. Вызовы (для Грузии — С.Т.) исходят из двух направлений. С востока — агрессивная Россия, которая по своей воле решила стать враждебно настроенной и представляет долгосрочную угрозу для США и наших европейских партнеров. С юга — значительным вызовом является массовая миграция. Нестабильность на Ближнем Востоке и коллапс государств способствовали вынужденной миграции. Среди мигрантов довольно легко маскируются криминальные элементы и террористы. Группировка ИГИЛ (структура, запрещенная в России) распространяется по региону, как рак». Такому посылу удивилась даже бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе. В эфире телекомпании «Пирвели» она заявила, что «если бы Россию не сравнивали с ИГИЛ и проводили бы с ней антитеррористическую операцию, возможно и произошедших бед в мире можно было бы избежать».

Но Бридлав рассуждает не о прошлом, а о грядущих для Грузии бедах. Сегодня хорошо известно, кто и как создавал на Ближнем Востоке ИГИЛ, и какую роль в поддержке международного терроризма оказывала и, увы, продолжает оказывать союзная Грузии и партнер по НАТО с США Турция, имеющая общие границы с Грузией. На днях военный эксперт Вахтанг Маисая писал в газете «Резонанси» следующее: «После терактов в Брюсселе ИГИЛ фактически перешло к джихаду глобального типа. Это означает войну против всех, кто не с ними. Несмотря на то, что Турция максимально воздерживалась от обострения отношений с ИГИЛ, она оказалась вынуждена сменить позицию и пойти против халифата. Сейчас нужно ждать развития событий по любому сценарию. Нельзя сидеть сложа руки и думать, что нам ничего не угрожает. Как только в интернет попали джихадистские видеозаписи на грузинском языке, служба безопасности должна была принять определенные меры. Не исключено, что это была шифровка, которая была предназначена для сторонников — джихадистов в Грузии, которые стали возвращаться на родину. Эти люди подготовлены на уровне спецслужб, в их профессионализме никто не сомневается. Поэтому наша страна не защищена от подобной угрозы».

Кстати, ранее агентство новостей «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на туже газету «Резонанси» утверждало: «Исламский халифат учредил на Кавказе еще один вилайет — Гурджистан (Грузия), который покрывает основную территорию страны — Квемо Картли, Панкиси, Аджарию». Эксперты не исключают, что центром «грузинского вилайета халифата» может быть Тбилиси. То есть, по генералу Бридлаву, прогноз о разрастании ИГИЛ «как раковой опухоли» в сторону Закавказья сбывается. Далее, по логике Бридлава, Россия как в Сирии, так и в Грузии может вступить в борьбу с ИГИЛ, но это в НАТО будет считаться «проявлением агрессии».

Конечно, такие рассуждения можно относить к категории теоретических, но именно на постулатах двух угроз — с севера и с юга — выстраивается сейчас реальная политика Брюсселя в направлении Тбилиси, который обозначается как новая точка региональной бифуркации. Аналитик британского Королевского института международных отношений Джордж Мчедлишвили полагает, что Москва, предвидя неблагоприятный для себя сценарий развития событий с южного направления, признала независимость Южной Осетии и Абхазии, сместив таким образом пограничную геополитическую линию. А где тогда может проходить такая же линия на юге Грузии, в случае, если она будет втянута в водоворот ближневосточных потрясений? В этой связи еще в конце 2014 года лидер организации «Евразийский выбор — Грузия» Арчил Чкоидзе предупреждал о последствиях для сохранения грузинской государственности тюркизации Аджарии, попытках тогдашнего режима Саакашвили спровоцировать там конфликты между христианами и мусульманами, в Самцхе Джавахети между грузинами и армянами, и в Квемо Картли — между грузинами и азербайджанцами. А с учетом потрясений на Ближнем Востоке, которые проходят уже непосредственно на границе Грузии и Турции, «все эти процессы могут быть переброшены и на территорию Грузии». Тогда весь Кавказ, Турция будут втянуты в военные перипетии и, по Чкоидзе, «единственное государство, которое может предотвратить эту угрозу, окажется только Россия». Так что американский генерал Бридлав знает о чем говорит.

Все это почти один ко одной напоминает ситуацию, которая сложилась в Закавказье в 1918—1920-х годах, когда «коллективная мистрисс Сноуден», как насмешливо называл Лев Троцкий вождей II Интернационала, громко восхваляла «единственную демократию в Закавказье — грузинскую». Ради этой борьбы с Москвой грузинские меньшевики приглашали к себе войска Гогенцоллерна, затем сменили их на английские войска, заключили союз с казацкой Вандеей, отказали Москве на ее предложение совместно выступить против Деникина, как сейчас отказывается от совместной с Москвой борьбы против ИГИЛ, помогали всеми средствами Врангелю создать армию, раболепствовали перед «цивилизованной» Европой и стояли по стойке «смирно» перед русскими белыми генералами.

Москва давно не большевистская, генералы — не красные. Саакашвили, как некогда режим Жордания — Церетели, за границей жалуется «на насилие и обиды» со стороны России. В 1921 году, когда состоялась советизация Грузии, Троцкий заявлял, что «все прошло вполне успешно и не вызвало международных осложнений». А как будет сейчас, если придется как в Сирии, сражаться с ИГИЛ уже в Грузии? Кстати, госсекретарь США Джон Керри сообщил, что намерен приехать в Грузию, предположительно, в июне текущего года. Это начало новой «игры».