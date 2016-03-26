Калининградская область, 15 марта, 2005, 17:02 — ИА Регнум. Правительство Германии до сих пор не получило официального приглашения на юбилей Калининграда. Как сообщил 10 марта Межрегиональный пресс-центр "Калининград-750", до сих пор не ясно, кто возглавит официальную делегацию страны на праздновании 750-летия российского города и воплотятся ли в жизнь предложения немцев относительно юбилейных мероприятий. Ситуацию корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал Генеральный консул ФРГ в Калининграде Корнелиус Зоммер.

ИА REGNUM: Господин Зоммер, тот факт, что правительство ФРГ до сих пор официально не приглашено на празднование 750-летия Калининграда, скажется на уровне вашей подготовки к юбилею города?

Это не влияет на уровень нашей подготовки, но остаются открытыми несколько вопросов относительно трех главных праздничных дней - с 1 по 3 июля. Вы же прекрасно понимаете, что от ответа на вопрос - приедет Герхард Шредер в Калининград или нет - многое зависит в нашем планирование. На уровне муниципалитетов Калининграда и областной власти гости из Германии уже приглашены. В частности, мэр Гамбурга уже написал мне, что принимает приглашение и прибудет на праздник. Я думаю, что если господин Путин пригласит своего друга Шредера, то тот сделает все, чтобы принять это приглашение. Но я не знаю, действительно ли запланировано это приглашение, и никто мне этого не может сказать.

ИА REGNUM: Какие мероприятия планирует немецкая сторона осуществить для Калининграда в юбилейный год?

В конце марта в Калининград приезжает группа молодых немцев, которые станут благоустраивать сквер на улице Ротко. По плану там разместится детская площадка и место для отдыха горожан. Еще один совместный проект, участие в котором примут немцы и калининградцы, - возведение сценической площадки в Центральном парке культуры и отдыха. Особых трудностей не возникает, потому что все проекты уже не раз обсуждались. Единственное, мне известно, что по некоторым проектам с немецкой стороны существует нехватка денег. Я надеюсь, что эта проблема решится.

ИА REGNUM: Сколько немцев, по Вашему прогнозу, посетят Калининград в юбилейные дни? Есть ли трудности с размещением гостей и организацией сервиса?

У нас еще нет прогнозов, но я предполагаю, что на праздник приедут очень много соотечественников. Мне известно, что руководство мэрии Калининграда забронировало определенное число номеров в гостиницах для своих гостей. Мне же часто звонят соотечественники и спрашивают, как и когда лучше приехать на юбилей. Но я отговариваю их от посещения Калининграда именно в дни основных торжеств. Я представляю, что калининградские гостиницы будут полны, а таможенные структуры на границе перегружены. Если же прибудут главы государств, то возникнут также трудности с передвижением. Я советую своим соотечественникам приехать в Калининград либо на неделю раньше до торжеств, либо на неделю позже.

ИА REGNUM: Насколько реальны в настоящее время в Германии "притязания на Восточную Пруссию"? Как Вы считаете, эта тема стихнет после юбилея?

Этот вопрос у меня вызывает улыбку. Вероятно, данная тема существует в Калининграде и в Москве. Уверяю, что в Германии ни один человек не говорит о притязаниях на Восточную Пруссию. Правительство и парламент Германии неоднократно подтверждали свое согласие с теми границами, которые были установлены после войны. Я понимаю, что у российской стороны иногда возникает нервозность, когда она слышит, что немцы интересуются Калининградской областью и иногда используют старинные названия улиц и городов. Но все эти события мы можем рассматривать только с исторической точки зрения. В настоящий момент они не являются политически актуальными.

ИА REGNUM: Вопрос, ставший уже риторическим, - когда Генконсульство ФРГ в Калининграде, наконец, обретет здание?

На ваш риторический вопрос я дам свой фирменный ответ: "Звоните, пожалуйста, в Кремль!" Уже прошло несколько месяцев, как я выполнил свою задачу, - подыскал достаточное количество подходящих для консульства зданий в Калининграде. Однако пока вопрос завис. Мы по-прежнему временно живем в отеле. (Интервью проходило в калининградской гостинице "Альбертина", где 1,2 года находится Генкосульство Германии - ИА REGNUM). Сергей Ястржембский в конце декабря пообещал мне и совсем недавно подтвердил моему коллеге из посольства Германии в Москве, что перед юбилеем Калининграде Генеральное консульство получит здание. И у меня нет оснований сомневаться.