Курс доллара и стоимость бензина

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На текущей неделе 21−26 марта проявился очередной негативный фактор для украинской экономики. Согласно обнародованной статистике, в стране значительно упали продажи топлива. В частности, розничная продажа бензина на Украине в феврале этого года уменьшилась на 8% по сравнению с февралем 2015-го и составила 118,4 тыс. тонн, а продажа дизельного топлива упала сразу на 18,8% — до уровня 91,5 тыс. тонн.

Эксперт, глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в комментарии ИА REGNUM заявил, что уменьшение объемов продаж нефтепродуктов объясняется просто — у украинцев просто не хватает денег.

«Уменьшение объемов потребления топлива объясняется его высокой ценой, которая и дальше растет. Многие украинцы вынуждены экономить, не выезжать, если речь идет о частном транспорте. А собственники предприятий дают задание улучшать логистику и уменьшать транспортные расходы через экономию на поездках и оптимизации. На сегодня на Украине цены на топливо абсолютно неадекватны доходам граждан и финансовому положению большинства украинских предприятий», — сказал Новак.

Собственно, на этой неделе и был зафиксирован очередной серьезный рост стоимости топлива. Например, 18 марта максимальная цена 95-го бензина на Украине была 20,99 гривен за литр, к понедельнику, 21 марта, топливо на ряде заправок подорожало сразу на гривну — до 21,99 гривен за литр.

Антимонопольный комитет Украины оперативно выступил с заявлением, обвинив сети АЗС, в частности, работающие под брендами WOG, OKKO, Shell, SOCAR, в сговоре.

«Это еще один факт неоднократной практики указанных участников рынка относительно установления и поддержания на одинаковом уровне розничных цен на топливо… Розничные цены на светлые нефтепродукты указанных операторов рынка являются самыми высокими на Украине, превышают уровень индикативных цен, рассчитанных Министерством энергетики и угольной промышленности Украины, и не коррелируют с изменениями объективных факторов, влияющих на стоимость топлива. При этом установление и поддержание одинаковых цен на светлые нефтепродукты может привести к ограничению конкуренции на рынках розничной реализации светлых нефтепродуктов», — говорится в сообщении ведомства. Комитет продолжает расследование ситуации, в это время цены держатся на повышенном уровне.

Эксперты связывают такое положение дел с проверками на украинских АЗС, сохранением высоких акцизов на бензин, валютных ограничений со стороны НБУ и общим подорожанием бензина.

«Есть повышение спроса в связи с окончанием «мертвого сезона» и увеличение потребности в топливе со стороны сельхозпроизводителей, транспортных компаний и транзитеров. Если доллар будет и дальше дорожать, то 85% ввозимых на Украину нефтепродуктов подорожает тоже. И это означает, что в преддверии большого спроса на топливо со стороны сельскохозяйственных производителей, со стороны транзитеров, транспортных компаний, мы можем столкнуться с большим ростом цен», — считает замдиректора НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев.

Цена бензина на Украине в значительной мере зависит от курса гривны. А здесь стабильности всё также нет. На этой неделе, в частности, 21 марта Нацбанк зафиксировал курс гривны на уровне 26,24 гривен за доллар. Уже 22 марта без всяких объяснений гривна упала до 26,60 за доллар, а 25 марта вновь укрепилась — 26,25 гривен за доллар.

«Есть все предпосылки для того, чтобы среднегодовой курс оказался значительно ниже, чем 24,1 грн за доллар. Более реальную цифру определит рынок, исходя из разницы процентных ставок на межбанке. Я думаю, что на конец года он будет в районе 31 грн за доллар», — комментирует начальник управления казначейства Коммерческого индустриального банка Андрей Пономарев.

Вместе с тем, Нацбанк Украины до 8 июня 2016 года смягчил ряд норм о проведении операций по внешним кредитам, а также разрешил использование инвестиционных счетов инвесторов-нерезидентов для зачисления суммы, которые задолжал банк по отдельной валютной операции. «Такая либерализация административных валютных ограничений упростит резидентам реструктуризацию внешних кредитов, а также будет способствовать выполнению программ капитализации банков, имеющих задолженность перед нерезидентом по отдельной валютной операции в связи с введением временных ограничений на перевод средств за пределы Украины на основании индивидуальных лицензий», — говорится в сообщении регулятора.

Макроэкономические показатели

Экономика Украины в феврале 2016 года продемонстрировала рост ВВП на 1% по сравнению с прошлым февралем, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании Кабинета министров 23 марта. Для сравнения — в январе этого года ВВП упал на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015-го.

Кроме того, по словам украинского премьера, значительный рост показало и украинское промышленное производство — впервые за три года оно начало увеличиваться. Рост — более 7% в феврале 2016-го по сравнению с аналогичным периодом 2015.

«Это действительно очень позитивная новость, когда впервые за последние три года зафиксирован рост промышленного производства против соответствующего месяца предыдущего года. Рост составил 7,6%» — рассказал Яценюк.

В то же время, эксперты особо не доверяют официальной статистике.

«Существующие показатели размера теневой экономики отражают потоки ресурсов, которые создаются с использованием теневых схем, но в значительной степени отражены в официальных статистических наблюдениях. Они показывают, что около половины ВВП на Украине создается с использованием нелегальных схем и операций, которые не декларируются, не облагаются налогом или осуществляются без необходимых разрешений» — говорит Татьяна Тищук из Института экономики и прогнозирования НАН Украины

Александр Жолудь — руководитель проекта «Экономический прогноз» — в интервью «Апострофу» высказал мнение, что высокие показатели февраля, скорее всего, единичный случай. Общие же прогнозы для экономики неутешительны.

«Если действительно необычно высокий рост в феврале сохранится еще пару месяцев, мы, возможно, пересмотрим прогноз. Но пока мы не видим фундаментальных факторов для того, чтобы высокие темпы сохранились на уровне февраля. Скажем, 7,6% рост промышленного производства в феврале — это достаточно много», — сказал Жолудь.

В комментарии ИА REGNUM эксперт Андрей Новак высказал мнение, что февральские показатели могут быть как просто манипуляцией статистикой, но также и свидетельство того, что украинская экономика достигла дна.

«Небольшой рост ВВП, зафиксированный статистикой в феврале — это еще не тенденция. О тенденции можно говорить только по итогам хотя бы квартала. Но это говорит, что возможно, наконец-то, украинская экономика достигла своего дна. И далее по законам экономики по синусоиде начнет выбираться понемногу наверх. Хотя повторюсь — об этом рано говорить. По итогам первого квартала будет понятно — это уже реальная тенденция или просто фактор того, что статистика что-то не учла в январе, когда были сплошные праздники и выходные на Украине», — сказал Новак.

Кроме того, по мнению Новака, рост ВВП могла обеспечить благоприятная внешняя конъюнктура. В частности — небольшой рост цен на сталь и другую экспортную продукцию страны на мировых рынках.

«Рост цен на металлургическую продукцию — это позитивный фактор. К сожалению, продолжает девальвировать гривна. Иностранные валюты дорожают. Еще дорожают цены на экспортную украинскую продукцию. И потому имеем в гривнах двойной эффект от роста цен. Благодаря этому мы имеем будто бы рост ВВП», — объясняет Новак.

Инвестиционная компания Dragon Capital выступила с заявлением о том, что внешний долг Украины, вопреки заявлениям властей, побил рекорд. Компания отмечает, что формально валовый внешний долг Украины продолжает сокращаться второй год подряд, однако происходит это из-за сокращения обязательств в частном секторе, тогда как государственный внешний долг на конец 2015 года вырос до исторического максимума.

«Доля долговых обязательств частного сектора сократилась на 8,2 п.п. до 64%, самого низкого показателя за десятилетие. Объем долга частного сектора уменьшился на 17% г/г до $76 млрд, тогда как государственный внешний долг вырос на 22% г/г (+$7,6 млрд), достигнув исторического максимума на уровне $43 млрд», — говорится в сообщении.

В Dragon Capital отмечают, что рост госдолга происходил за счет займов Международного валютного фонда и других официальных кредиторов.

В правительстве Украины эту статистику пока не комментировали.

Официальная статистика

Обнародованные на этой неделе показатели формально дают Украине повод для оптимизма.

В частности, в феврале Украина увеличила производство стали на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

По данным Госстата, в феврале 2016-го на 27,1% увеличилась добыча каменного угля по сравнению с февралем 2015-го — объемы дошли до 2,6 миллионов тонн.

Также значительно увеличились объемы производства водки. По сравнению с февралем 2015-го в феврале текущего года на Украине произвели в 2,18 раза больше водки — 2 миллиона 800 тысяч дал. По сравнению с январем текущего года производство водки увеличилось почти на 50%.

Добыча природного газа на Украине в феврале 2016 г. по сравнению с аналогичным месяцем 2015 г. увеличилась на 4,7% — до 1,6 млрд кубометров. При этом по сравнению с январем 2016 г. добыча газа сократилась на 6,7%. Всего за 2 первых месяца текущего года на Украине было добыто 3,3 млрд кубометров газа, это на 3% больше чем за аналогичный период 2015 года.

А вот в финансовой сфере дело похуже — убыток украинских банков (без учета неплатежеспособных) по состоянию на 1 марта 2016 года уже составлял 2 млрд гривен.

Как сообщает Национальный банк Украины, доходы банков Украины за январь-февраль 2016 года по сравнению с соответствующим периодом 2015 года уменьшились на 46,9% — до 24,8 млрд грн, затраты были меньшими почти в два раза и составляли 26,8 млрд грн. В Нацбанке утешаются тем, что год назад, в феврале 2015 года, общий убыток по 113 действующим банкам составлял 27,8 млрд гривен.

Другое

На этой неделе было зафиксировано рекордное снижение акций на украинской бирже, индекс UX обновил 6-летний минимум. Упали акции фактически всех компаний из индексной корзины. Больше всего пострадали акции «Укрнафты» — 17,27% и «Центрэнерго» — 13,95%.

Эксперты высказывают по этому поводу разные мнения. Первый вариант — падение стало результатом продаж бумаг крупного игрока, второй вариант связывают со слухами о возможном преобразовании компаний группы «Метинвест» Рината Ахметова из публичных акционерных обществ в частные без выкупа акций. Однако эту информацию пока так и не подтвердили.

Центральное разведывательное управление США обнародовало свой рейтинг уровня инфляции на потребительские цены, в котором Украина установила мировой «рекорд».

«За год инфляция на Украине выросла почти в полтора раза — на 49%. Это самый высокий показатель в мире, поэтому в рейтинге инфляции Украина заняла последнее 225-е место. Ниже в таблице расположилась лишь Венесуэла, но только потому, что по ней нет никаких статистических данных», — отмечается в сообщении. Ближайшими соседями Украины в рейтинге оказались Йемен (30%), Сирия (33,6%) и Южный Судан (41,1%).

В отношениях Киева и МВФ все также царит полная неопределенность. Несмотря на это, в Фонде напомнили о том, что уже в апреле Киев должен в очередной раз повысить цены на газ для населения. Соответствующее заявление прозвучало, как только министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин сообщил, что Кабинет министров пока не утвердил соответствующее решение. «Принятие этого решения… является важной составляющей завершения второго пересмотра программы сотрудничества с Украиной по поддержке МВФ… Фонд просит ускорить решение этого вопроса и напоминает, что этот шаг был согласован в июле 2015 года», — говорится в заявлении фонда.

А чтобы на Украине совсем не падали духом, глава представительства ЕС Ян Томбиньски посулил, что Украина имеет потенциал… выбиться в лидеры мировой экономики.

«Трансформация и реформирования — это гораздо более сложный процесс за принятие законов и их институциональное исполнение… Все поняли, что украинская система работает неэффективно… Украина имеет такой потенциал, что она могла бы быть в высшей весовой категории в мировой экономике. Поэтому надо изучить опыт стран, чтобы он заработал для украинцев», — сказал дипломат на конференции под громким названием «Трансформация Украины».