



travelinfo.su За тюремной решёткой

Центр государственного языка, прозванный в народе «языковой инквизицией», со всей средневековой серьезностью принялся стращать самоуправление Карсавского края (Латгалия, восточная часть Латвии) за размещение уличных табличек на двух языках — латгальском и латышском. Не понравилось бдительным хранителям «языковой чистоты», что местные власти установили 105 табличек, на которых главенствует именно латгальское написание. Самоуправлению грозят штрафом, а оно, в свою очередь, собирается подать на языковую инспекцию в суд, обещает и впредь называть улицы так, как считает нужным, да приготовило для установки еще 195 «крамольных» табличек. В общем налицо ярчайший пример «языкового сепаратизма».

Данный случай кому-то может показаться забавным противостоянием двух властных структур маленького и уютного государства, с его несерьезными проблемами, возникающими исключительно по причине всеобщей скуки. Но все перестает быть скучным, если внимательно посмотреть на события, разворачивающиеся вокруг Юго-востока Латвии — Латгалии.

Итак, немного хронологии: в декабре 2012 года, Полиция безопасности заводит уголовное дело за «Призыв к подрыву территориальной целостности», который заключался в организации открытой научной конференции и выпущенной к мероприятию символической карте автономной Латгалии. Дело, сфабрикованное против известных в стране общественно политических деятелей, Владимира Линдермана и Иллариона Гирса, а также лично меня, с той поры не сдвинулось с места, но и не закрыто до сих пор. Результат активности спецслужб, обысков и шума в СМИ — фиксация в общественном сознании «факта» существования в Латгалии сепаратистских настроений.

В сентябре 2015 года, в рамках операции Atlantic Resolve, американский спецназ, при поддержке вертолетов Black Hawk и под присмотром посла США, провел показательные учения, во время которых поупражнялся в нейтрализации мифических повстанцев.

А уже в ноябре 2015 года, в Литве, проводятся учения «Кленовая арка», во время которых, украинско-польско-литовские войска отрабатывают тактику подавления пророссийского восстания в Прибалтике. Согласно легенде учений, целостность и суверенитет вымышленной страны «Амберлэнд» (Латвия) нарушило граничащее на востоке государство «Рэдлэнд» (Россия). Используя информационно-психологическое влияние, «Рэдлэнд» инициировала и поддержала сепаратистские движения в восточном регионе, что привело к созданию непризнанного мировым сообществом образования под названием «Латгала» (Латгалия). Параллельно, в самой Латвии, проводятся учения «Kristaps 2015», по легенде которых «в одном из регионов Латвии ситуация дестабилизирована и наблюдается ее эскалация до масштабов кризиса как с гражданскими, так и с военными элементами». В сценарий была включена возможность активизации незаконных вооруженных формирований и участие в кризисе «некоего вымышленного соседнего государства», нагнетающего ситуацию в дестабилизированном регионе. О важности учений говорит факт присутствия на них президента Латвии и Кабинета министров почти в полном составе. По тому же сценарию развертывались и проходившие одновременно штабные учения Корпуса быстрого реагирования НАТО Arrcade Fusion 2015 и маневры Baltic Host 2015.

И вот буквально 11 марта стало известно, что в Латгалии будет размещено дополнительное подразделение латвийской армии, произведена передислокация батальонов Земессардзе (ополчения), а также совместно с США организованы учения для ополченцев.

Конечно, всю эту военную антисепаратистскую активность можно запросто списать на «сложную геополитическую обстановку», «аннексию Крыма», действие принципа коллективной безопасности, желание заставить «потрясти жирком» собственную армию и т. д. А сепаратисты, это так, всего лишь «легенда учений». Но не получается — сценаристы «будущего восстания» не позволяют просто так не замечать «опасность сепаратизма», которая настолько страшна, что может привести к ядерной войне. Поэтому в феврале 2016 года Британская телерадиокомпания ВВС запускает фильм-провокацию «World War Three: Inside The War Room». В фильме очень эффектно показали все то, что раньше обыгрывалось на штабных картах, полигонах и в кошмарных снах латышской правящей элиты — толпы русских и латгальцев, Георгиевские ленты и российские флаги, вооруженные сепаратисты и спешащие им на помощь русские войска, а затем… «ядерный гриб».

Конечно, кто-то логично возразит: «А причем тут безобидные таблички? Это же вполне нормально для региона, где говорят на латгальском». Отвечу — абсолютно нормально! Но для доведенной до состояния неонацистского экстаза части населения, эти таблички вовсе не безобидные, они, с подачи местных СМИ, непременно пополнят копилку «неопровержимых доказательств» того, что «латышская Латвия» в опасности, а кино от ВВС «документально подтвержденное пророчество».

Складывается впечатление, что какой-то сумасшедший режиссер, планирует поставить дурную пьесу по мотивам фильма ВВС «на подмостках» Латгалии. А после премьеры, когда «назначенные сепаратисты» будут ликвидированы молниеносным ударом специально подготовленной для этих целей армии, и мир будет спасен от «ядерной катастрофы», все с пониманием отнесутся к окончательному превращению Латвии в антироссийский плацдарм НАТО, с сопутствующим переходом привычного уклада жизни, в режим военного времени.

P.S. В ноябре 2015 года, задолго до выхода фильма ВВС, я уже писал о том, что латгальцев «назначили» сепаратистами

Для информации:

В СССР и в советской Латвии (Латвийской ССР) вплоть до 1959 года латгальский язык имел официальный статус. По последним доступным данным Центрального статистического управления, в повседневной жизни на латгальском языке говорят 165 тыс. человек, что составляет примерно 8,8% населения страны. Больше всего латгальский распространен в Латгалии — здесь на нем в 2011 году говорила треть населения (хотя в отдельных краях и, в частности, в Карсаве, этот показатель достигал почти 90%). Также в Латгалии очень сильны позиции русского языка. Так, на прошедшем в 2012 году референдуме за придание русскому языку статуса государственного, «за» проголосовало 55,47% граждан, проживающих в этом регионе. А в самом крупном латгальском городе Даугавпилсе за русский язык проголосовало 85,18% избирателей.