



Иван Шилов ИА REGNUM Интернет... кто тут неправ?

Наука всегда была интересной темой. Знания — сила. Техника — молодёжи. Наука — страсти нежной. Наука — и жизнь, наконец… Атеист — безбожник. Батюшки на кафедрах ядерной физики. Коммунизм — научный… Причём о ней писалось с разных сторон. Ныне же написано ещё больше. От первых предсказателей разливов Нила, до пусть «сюда не войдёт никто, не знающий геометрии». То есть изначально наука была почти магией. Конечно — есть и Тоффлер с его размышлением о шокирующем будущем с трансплантацией органов, и Хайдеггер с его «фундированными» и с дефисами размышлениями о «техне», «поставе» и «забвении бытия», и Кун с его революциями. Кстати, а если вспомнить ещё и политический аспект научных проектов — и их связей с культурой или вооружением… А ещё есть киборги, постстимпанки, сумасшедшие гении, малолетние хакеры, клонированные овцы, вакцины от неизлечимых заболеваний, шифры и коды, гадские гаджеты и суперджеты, темная материя и… Тут совсем запутаешься… Не много ли мусора для первого абзаца моего текста?

Очевидно, что нынешняя культурная ситуация, которая чаще всего характеризуется переизбытком информации, требует какого-то гида по аду перепроизводства знаний. И возможностей читать о последних важных в хозяйстве открытиях. И такой гид есть — Ася Казанцева. Она просто и доступно расскажет о сложном, вовремя пошутит, направит к нужной книжной полке, ловко подскажет чужую мысль. Подмигнёт. Подстегнёт. Ну и так далее… Интонация книг Аси Казанцевой интересна тем, что это пусть редкие внезапные порывы «рассказать о себе», какие-то отдельные лирически отступления о любви и личной жизни, например. И дальше вновь популяризированные научные выкладки, с которыми автор справляется прекрасно. Получая за это премии. Но сохраняя живой интерес. Даже если темы вполне злободневные. Буквально. Генетика, гомосексуализм, гомеопатия…

Сама структура книги предполагает благородство просветителя — этого белого человека, попавшего к дикарям, который рассказывает, как всё на самом деле. Снисходя прямо с трона проекта «Просвещение», ходя в народ, популяризируя… Внутри книги скрывается сюжет, достойный рыцарских романов, где борются с ветряными мельницами.

Есть страшные мифы, которые захватили власть над тёмным народом. А есть смелый и отважный журналист (он же — в меру ироничный гуманист), который, наконец, расскажет, как всё устроено… На западе научная журналистика становится довольно популярной отраслью для тех, кто хотел бы «быть умным». А там умными хотят быть все. Прекрасно изданные популярные книги о науке. И даже для желающих — передачи. Вообще, для некоторых средств массовой информацией это стало почти официальной политикой, например, BBC настаивает на том, что просвещать и развлекать надо в одном предложении. И это не только слова лозунга. Они и правда много снимают хорошего научно-популярного. В России с её рухнувшими научными школами, повальным brain drain, невыносимыми условиями работы для многих учёных и не самыми умными реформами в сфере образования популярная научная журналистика невольно обретает почти политические обертона протеста… «Государству» это не очень нужно. Нужно отдельным «филантропам», которые и есть агенты, ну и вся такая петрушка и хрен с укропом… Да и в истории нашей страны тоже можно вспомнить пару продажных девок империализма… И других весёлых историй про науку. В том числе и наших великих учёных.

Такие тонкости, впрочем, скорее относятся к другим жанрам. Для автора книги благородное задание в том, чтобы просто рассказать про то, что многие не знают. Например, про то, из чего на самом деле делают гомеопатические лекарства. А? Не знали? Или, что ещё более потрясает — какие лекарства из часто продаваемых на самом деле являются гомеопатическими, то есть по сути (с точки зрения всех, кроме гомеопатов) пустышками, плацебо… Это вообще нетривиально узнать, что вы переплачиваете за лекарства, в которых нет лекарства, это как покупать свечи в… в которых недостаточно благодати. Но тема веры благополучно в книжке обходится почти. Так как в наши времена с этим стоит быть осторожным. Просвещение, конечно, хорошо, но на костёр инквизиции… Креационизм. И атеизм. Кстати говоря, является одной из самых обсуждаемых в мировых университетах темой. Возможно, когда-нибудь мы прочитаем у автора и про это…

Другая важная история с этой книгой — это то, что пусть косвенно книжка может быть неплохим учебником по дисциплине critical thinking — критическое мышление. На рациональном Западе это действительно почти школьный и вузовский предмет. С программами, учебниками и оценками. Смысл его в том, что человека учат критически анализировать информацию, проверять выводы, экспертные оценки, источники, быть способным к анализу рассуждений, поиску мифов и манипуляций.

Безусловно, одна из ценностей этой книги — это образец того, как пытливый ум автора разбирается с «мифами» и «заблуждениями». Путешествуя по этим лабиринтам, можно натренироваться до какой-то степени и в самостоятельных прогулках, вероятно. В конце концов — и правда ценность так называемых интеллектуальных «метанавыков», навыков по работе с интеллектуальными навыками — всё более возрастает в наши времена почти тотальной информационной доступности. Такая рациональная библия жизни. Здоровый познавательный оптимизм. Новая религия умных. Хипстеров из больших университетов.

Автор останавливается на относительно известных по масс-медиа научных и околонаучных темах — от болезней до продуктов. Книга написана весело и понятно, ни к чему не обязывает и не призывает к революциям, даже научным. И сэкономит вам множество времени блужданий по интернету. Времени и денег. Здесь вы, наконец, узнаете всё, что вам нужно было знать… Даже со смешными картинками на обложке.