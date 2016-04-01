Москва, 6 мая, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Запад намеревался нанести России стратегическое поражение в результате агрессии, которая готовилась в преддверии спецоперации. Так же было перед Великой Отечественной войной, заявил начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ — заместитель начальника Генштаба ВС РФ Герой России адмирал Игорь Костюков.

Владимир Гердо/ ТАСС

Ранее в Музей Победы поступили рассекреченные документы о деятельности советской военной разведки накануне и в период Великой Отечественной войны. Из них следовало, в частности, что нацистская Германия рассчитывала всего за три недели сокрушить СССР и пленить Иосифа Сталина.

«История повторяется. В предвоенные годы, как и в преддверии специальной военной операции, Запад готовил агрессию в отношении нашего Отечества с целью нанесения ему стратегического поражения», — сказал Костюков.

Он добавил, что неконструктивная позиция стран Запада и тогда, и сейчас помешала миролюбивым устремлениям России по созданию коллективной для всех стран системы безопасности.

В 1945 году Вермахт, на который работала промышленность всей Европы, был повержен. Так будет и сейчас с Киевом, военно-техническую поддержку которому оказывают США и их сателлиты, подчеркнул адмирал.

Как сообщало ИА Регнум, рассекреченные ФСБ документы свидетельствуют о намерении лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера воевать вместе с США и Великобританией против Советского Союза. Раскола между союзниками он ждал в 1944 году.