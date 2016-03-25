Набор развивающих карточек для детей младшего возраста «Выдающиеся личности», в составе которого есть карточка с изображением Адольфа Гитлера, выпускается в Петербурге с разрешения украинского разработчика и свободно продается в книжных магазинах России. Издатель набора уверена в том, что никаких законов она не нарушает, а карточка с Гитлером детям ничем не угрожает. Детский психолог, в свою очередь, полагает, что информация о Гитлере и его преступлениях должна доводиться до детей в более сознательном возрасте.

Иллюстрация к сборнику стихов «Чёрным по белому». Кукрыниксы, 1945

Продукция под брендом «Вундеркинд с пелёнок», в состав которой входит набор «Выдающиеся личности» пользуются спросом у родителей. Об этом заявила корреспонденту ИА REGNUM Наталья Иванова, петербургский индивидуальный предприниматель, занимающаяся выпуском и дистрибуцией в России данной продукции. Как сообщается на сайте ее предприятия, продающего данные наборы, они рекомендуются «для занятий с детьми с 3 до 8 лет — дома, в поездках, в машине и т.д.».

Наталья Иванова подтвердила, что владельцем торговой марки «Вундеркинд с пелёнок» являются граждане Украины. Авторский коллектив, который пишет текст на оборотной стороне карточек, так же, как и дизайнеры карточек, находится в Киеве. Печатаются сами карточки в Санкт-Петербурге, по заказу Ивановой как индивидуального предпринимателя.

Отвечая на вопрос о правомерности присутствия Гитлера в списке выдающихся людей, Иванова высказала мнение, что «человек, сделавший какой-то вклад в историю или другую сферу деятельности — Ленин, Сталин, любой другой человек, который внес этот вклад, — он уже является выдающейся личностью». Иванова также отрицает подозрения в том, что наличие карточки с Гитлером в составе указанного набора может быть воспринято как пропаганда нацизма.

В подтверждение своих слов Иванова процитировала текст, которым, по ее словам, снабжена оборотная сторона карточки с портретом лидера «Третьего рейха»: «Адольф Гитлер был фюрером (вождем) Германии с 1934 по 1945 год. Адольф Гитлер был тираном, который мечтал завоевать весь мир. В 1939 году Гитлер начал Вторую Мировую войну, которая длилась 6 лет, и в которой участвовало большинство стран мира. Основным противником Германии во Второй Мировой войне был Советский Союз. Более 26 миллионов человек погибли, защищая нашу родину, и мы одержали победу в 1945 году. Гитлер ненавидел и уничтожил более 5 миллионов евреев». Далее родителям предлагается задать детям вопрос: «Почему нельзя допустить, чтобы снова началась война?».

По мнению петербургской предпринимательницы, данный текст дает возможность сформировать у ребенка правильный ассоциативный ряд: война — тиран — гибель миллионов людей — геноцид евреев.

По словам Натальи Ивановой, серия «Вундеркинд с пеленок», в том числе карточки «Выдающиеся личности», продаются в книжных магазинах Петербурга и интернет-магазинах, и пользуются спросом, особенно у матерей, которые стремятся использовать все возможности для развития у своих детей памяти и других навыков.

Иванова также уточнила, что данная продукция не подлежит обязательной сертификации, что подтверждено экспертизой Торгово-промышленной палаты (ТПП) Санкт-Петербурга.

Эксперт ТПП Джамиля Хуззатова, которая в 2013 году выдала экспертное заключение на набор обучающих карточек с картинками для детей торговой марки «Вундеркинд с пеленок», подтвердила корреспонденту ИА REGNUM, что, согласно выданному ею заключению, данный товар относится к категории «прочая печатная продукция» и не подлежит обязательной сертификации.

«Содержание картинок для определения кода по товарной номенклатуре в данном случае не очень важно. Поэтому они (заказчик экспертизы — прим.ред.) нам предоставили несколько примеров, и на основании этих примеров было понятно, что собой представляет данная продукция», — пояснила Хуззатова.

Она отметила, что в момент составления заключения на эту продукцию карточка с Гитлером не была представлена для экспертизы. Набор «Выдающиеся личности» в тот момент в документах экспертизы отдельно никак не упоминался. Отметим, что на одной из страниц экспертного заключения воспроизведены четыре безобидные карточки из всего набора «Вундеркинд с пеленок» — с изображениями собаки, апельсина, баклажана и кинооператора с камерой.

Говоря о своем личном отношении к присутствию в наборе для детей от 3 до 8 лет карточки с изображением Гитлера, Джамиля Хуззатова сказала, что, по ее мнению, информацию об этом деятеле все-таки лучше доводить до детей в более старшем возрасте.

По мнению известного детского психолога Влады Титовой, сама по себе демонстрация карточек с изображениями различных исторических деятелей ничего страшного для детской психики не содержит. Как заявила она корреспонденту ИА REGNUM, скорее всего, ребенок просто не придаст значения тому, что Адольф Гитлер фигурирует в карточках наравне с действительно выдающимися личностями. Самое главное, считает эксперт, это «комментарии, которые родители приложат к этим фотографиям».

«Я не думаю, что это как-то негативно отразится на психике ребенка, но для меня странно желание родителей начинать знакомство с историей с Адольфа Гитлера. И мне непонятна глубина замысла авторов этой игры, потому что трехлетний возраст — это очень маленький возраст для того, чтобы такие исторические факты объяснять ребенку. Абстрактное мышление развивается с 7−8 лет, когда ребенок начинает понимать причинно-следственные взаимоотношения, может рассуждать об абстрактных вещах. В три года и близко нет такой способности. Я бы точно не стала своему ребенку в три годика показывать карточку с Адольфом Гитлером. Я бы отсортировала и отложила эту карточку в силу бессмысленности подобных дискуссий в таком возрасте. Но каждый родитель берет на себя ответственность, приобретая такие карточки», — подчеркнула Влада Титова.

Комментируя текст, которым снабжена карточка про Гитлера, детский психолог отметила, что он явно не подходит ребенку дошкольного возраста. «В любом случае, тогда нужно не просто сухо прочитать комментарий, а объяснить в форме сказки, мифа, легенды, чтобы ни в коем случае ребенка не напугать, не нанести травму его психике. Но 3 года — это очень маленький возраст для того, чтобы рассуждать об ужасах войны», — отметила Титова.

По ее словам, тему войны можно начать поднимать в младшей школе, «и должен быть очень хороший преподаватель истории, который в увлекательной, а не устрашающей форме, донесет основную суть противостояния добра и зла». «Нужно подкреплять стремление к добру и недопустимость любой агрессии, тирании», — считает Влада Титова.

По мнению психолога, судя по всему, авторы этой «сборной солянки» не особенно обращали внимание на то, кого они размещают на карточках, а лишь искали ярких представителей, как доброго, так и злого начала. «Наверное, производитель сделал это в конкурентной борьбе и с желанием предложить то, что еще никто не предлагал», — предположила она.