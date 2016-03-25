Эпидемия политической и экономической нестабильности охватила некогда благополучные Бразилию и ЮАР. И если крупнейшее государство Латинской Америки в лице Дилмы Руссефф мужественно и цивилизованно пытается противостоять требованиям оппозиции уйти в отставку, а призывы объявить ей импичмент названы «попыткой переворота», то ЮАР переживает наиболее серьезный экономический и политический кризис с 1994 года, когда страна избрала свое первое «постапартеидное» правительство Нельсона Манделы.

bfmufa.ru БРИКС

Африканский национальный конгресс (АНК), который правит страной с момента «освобождения», сейчас находится в обороне. Молодые южноафриканцы — многие из которых рождены уже в свободе — разочаровались неспособностью АНК обеспечить процветание широким слоям населения. ЮАР — одна из самых непропорциональных стран в мире с точки зрения доходов на душу населения. А правительство Джейкоба Зумы отличилось «проницательностью» и избрало авторитарный и коррумпированный стиль правления в самый неподходящий момент, когда страна уже доросла до прозрачного руководства и остро в нем нуждалась. Весьма показательна желчная реакция западных СМИ на события в ЮАР. Не понятно только: кто способен в полной мере разделить весь тот восторг, с которыми они так громко обличают «преступный режим» президента Джейкоба Зумы.

«Интересно, что подумали белые воротнички кредитного рейтингового агентства Moody's, когда прибыли в Йоханнесбург, чтобы оценить экономику Южной Африки, а на деле столкнулись с второсортным голливудским боевиком?» — иронизирует издание The Guardian. «Специализированный отдел полиции обвинил в преступлении против государства и угрожал арестом уважаемому в стране министру финансов всего через несколько дней после того, как он вернулся из поездки, во время которой пытался привлечь международные инвестиции. Все это происходило в течение недели, за которую рейтинговое агентство Moody 's понизило инвестиционный статус ЮАР до уровня 1994 года, а Standard & Poor 's и Fitch разместили страну на одну ступень выше «мусорного» статуса.

Президент Зума обвиняется местными критиками в коррупции на всех уровнях: от добычи ресурсов до контроля над СМИ, в манипулировании кабинетом министров и высокопоставленными правительственными аппаратчиками. «Это последний предупредительный выстрел АНК. Если он не подаст в отставку в эти выходные, население должно подняться и снять его», — агитировал молодежный лидер АНК Рональд Ламола.

Перед решающей встречей высшая группа по принятию решений в АНК (который создали отцы антиапартеидного движения: Нельсон Мандела, Ахмед Катрада и Оливер Тамбо) призвала исполнительный комитет партии принять срочные «корректирующие» действия в интересах всех жителей Южной Африки. Но вместо этого после трех дней обсуждений, в которых участвовали 86 членов, национальный исполнительный комитет выступил с заявлением, поддерживающим своего скомпрометированного лидера.

«В соответствии с конституцией, назначение министров и заместителей министров является исключительной прерогативой президента республики. С этой целью АНК подтверждает свое полное доверие нашему президенту», — заявил журналистам генеральный секретарь партии Гведе Манташ, который ранее говорил, что президент может превратить страну в «мафиозное государство».

Манташ добавил, что АНК «создаст национальный комитет, чтобы собрать всю необходимую информацию по поводу обвинений с тем, чтобы АНК принял соответствующие меры по этому вопросу». Это все равно, что попросить волка стать на страже курятника. Ведь Зума, которого обвиняют в захвате государства, является президентом АНК. Теперь партия просит его выслушать тех, кто пожертвовал своим положением, и прийти к ним на выручку. Этого не случится.

Что происходит сейчас? Зума сохраняет контроль над элитой АНК и будет продолжать распоряжаться государственными ресурсами и благами…

…Рейтинговым агентствам не останется ничего другого, кроме как действовать. Как пишет известный экономист Разиа Хан из Standard Chartered Bank в своем твиттере: «Снижение инвестиционного уровня почти неизбежно. Это та цена, которую заплатят миллионы жителей Южной Африки, по-прежнему прозябающие в нищете».

АНК принимает меры, чтобы реабилитировать скомпрометированного лидера и укрепить свою власть, демонстративно закрывая глаза на положение бедных слоёв населения, которые столько времени поддерживали партию и привели ее к власти подавляющим большинством голосов в 1994 году. Меж тем Зума и его приспешники выжимают соки именно из этих бедных масс, продолжающих страдать под гнетом рухнувшей экономики, которая будет расти в этом году менее чем на 1%, а уровень безработицы составит 25,5%», — пишет The Guardian.

«У ЮАР много сильных институтов — в том числе независимый Конституционный суд, мощные НПО и свободная пресса — таким образом, Южной Африке в ближайшее время не грозит превращение в failed state. Но слабое управление препятствует принятию критических политических решений и снижает государственные расходы по улучшению социального обеспечения и реализации мечты Манделы о многорасовой «радужной нации». Это также подрывает способность Южной Африки лидировать как в Африке, так и на мировой арене.

Экономика Южной Африки находится в депрессивном состоянии. Для начала развития стране необходимо достичь роста 6−7%. Часть ее находится вне контроля правительства. Недавняя засуха сильно ударила по сельскохозяйственному сектору страны. Ущерб от обвала мировых цен на сырье, который был обусловлен рецессией в Китае, «заземлил» набирающую высоту экономику Южной Африки. Валюта страны — ранд с 2011 года потеряла 60% своей стоимости по отношению к доллару.

Но остальные удары экономике ЮАР нанес сам президент Зума. В декабре прошлого года президент напугал финансовые рынки, уволив компетентного министра финансов и заменив его непонятно кем. Инвесторы запаниковали. Индекс Фондовой биржи Йоханнесбурга потерял 13,5% своей стоимости за одну ночь. Через пять дней Зума назначил министром финансов уважаемого в экономических кругах Правина Гордхана. Но ущерб, как экономический, так и репутационный, уже был нанесён.

Гордхан привнес некоторую уверенность, представив реалистичный бюджет. Но рынки остались нестабильными, и ожидавшие быстрой выгоды друзья Зумы уже почти начали точить свои длинные ножи на министра финансов. В начале марта рейтинговые агентства Moody 's, Fitch и другие предупреждают, что облигации Южной Африки могут быть понижены до «мусорного» статуса. Это заставит Южную Африку отдаться на милость Международного валютного фонда — унизительная перспектива для гордого и независимого АНК», — пишет The National Interest.

В середине марта министр финансов ЮАР посетил Лондон и Нью-Йорк в надежде развеять опасения инвесторов. «Но я не услышал ничего, что заставило меня поверить в долгосрочные реформы», — выразил общее мнение один из инвесторов в интервью агентству Reuters. На вопрос, изменит ли он свою точку зрения, инвестор сказал: «Я не собираюсь вкладывать больше денег, но, возможно, не буду больше изымать».

«Экономический кризис и затягивание поясов, которое он потребует, не мог прийти в более неподходящее время. Для достижения долгосрочной политической стабильности Южная Африка должна именно сейчас использовать весь потенциал своего огромного и, в подавляющем большинстве, бедного населения. Это подразумевает инвестирование в образование, здравоохранение и инфраструктуру страны. Многие сегодня обвиняют предыдущее поколение, и даже самого Манделу, в неспособности коренным образом преобразовать структуру экономики Южной Африки, которая продолжает играть в пользу белых с хорошими связями, в то время как массы живут в нищете. По официальным, самым сдержанным оценкам, без работы в стране оказалось более четверти населения.

Не удивительно, что уровень разочарования достиг накала. В 2014 году массовые забастовки обошлись стране в $ 500 млн. Студенчество страны также неспокойно. В октябре прошлого года движение по борьбе с коррупцией начало кампанию #FeesMustFall в знак протеста против растущей стоимости образования. Два месяца спустя та же группа запустила новое движение #ZumaMustFall. Другие студенческие группы начали насильственные, порой расово окрашенные, протесты.

На левом фланге АНК бросила вызов радикальная партия Борцов за экономическую свободу во главе с Юлием Малема — бывшим главой молодежной лиги АНК. Но более серьезная конкуренция идет по правому флангу. Демократический альянс (ДА), где долгое время доминировали белая и смешанная расы, расширяет свою национальную привлекательность и в сентябре избирает своего первого черного лидера Ммуси Маймане. И хотя его поддержка по-прежнему уступает АНК, альянс ожидает значительных побед в муниципальных выборах в августе, рассчитывая на мэрию Йоханнесбурга, которая в свою очередь контролирует мэрию Кейптауна.

В то же время АНК скатился до «гражданской войны», противопоставляя сторонников Зумы тем, кто опасается, что непопулярный и неустойчивый лидер уничтожит перспективы партии, когда его второй (и последний) президентский срок истечет в 2019 году.

Экономические и политические потрясения в Южной Африке подрывают и внешнюю политику. С концом апартеида Южная Африка стала оказывать международное влияние, непропорциональное своему экономическому весу, в Организации Объединенных Наций, в Африке и (совсем недавно) в рамках «Группы 20-ти».

Во времена Манделы страна выдвинула видение более справедливого — многополярного, многостороннего мирового порядка. Преемник Манделы, Табо Мбеки, придерживается взглядов «Возрождения Африки». Он создал механизм перехода от устаревшей Организации африканского единства к более динамичному Африканскому союзу, а также инициировал запуск нового партнерства по развитию Африки. В то же время, говорят западные критики, Мбеки понял необходимость обеспечения баланса развивающегося мира и налаживания близких отношений с западными державами. Зума, напротив, говорят эти западные критики, опрометчиво занял антизападную и антиамериканскую позицию. В середине февраля генеральный секретарь АНК Гведе Манташ обвинил Соединенные Штаты в планировании «смены режима» в Южной Африке.

В поисках экономического выживания и геополитического влияния Зума все больше надежд начал связывать с группой БРИКС — коалицией крупных развивающихся держав, состоящей из Бразилии, России, Индии, Китая и самой Южной Африки. Южноафриканские чиновники считают Банк развития БРИКС новым источником финансирования и инвестиций — без надоевших условностей бреттон-вудских учреждений. Зума рассчитывал на БРИКС как на платформу, с помощью которой можно будет бросить вызов западному порядку.

Но маловероятно, что БРИКС сможет соответствовать высоким ожиданиям Зумы в отношении финансовых ресурсов и глобального влияния. Новый банк развития находится в стадии разработки и вряд ли будет выписывать Южной Африке пустые чеки. Сейчас все страны БРИКС (за исключением Индии) борются с экономическим спадом: Бразилия впала в полномасштабную рецессию, Россия остается на прежнем уровне, Китай переживает спад. БРИКС не может служить устойчивым политическим противовесом Западу, учитывая разнородность коалиции. В то же время ни Пекин, ни Москва не поддерживают давние амбиции Южной Африки на получение постоянного места в Совете Безопасности ООН. Эта перспектива становится все более туманной с каждым днем на фоне того, как страна дрейфует в экономическом упадке.

В конечном счете претензии Южной Африки на заметную роль в международных делах будут скорее зависеть не от дипломатических усилий, а от решения внутренних споров. Это означает, что для начала необходимо привести в порядок внутренние дела, улучшив качество управления. В Южной Африке, как и в Соединенных Штатах, внешняя политика должна начинаться дома, — пишет издание The National Interest.