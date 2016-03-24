



Иван Шилов ИА REGNUM Солдат в Судане

22 февраля 2016-го влиятельная суданская «Трибьюн» опубликовала сенсационное сообщение о том, что Саудовская Аравия предоставила безвозмездную военную помощь Судану на астрономические по меркам Африки пять миллиардов долларов. Для сравнения: весь консолидированный бюджет Судана был в 2014 году 11 млрд долларов, с дефицитом в миллиард.

Причем речь идет не о какой-то уходящей в далекую перспективу программе, растянутой на десятилетия. Деньги уже в Судане.

Для того чтобы так быстро мобилизовать пять миллиардов, даже Саудовской Аравии нужны нетривиальные шаги. И они были предприняты.

За три дня до этого, в пятницу 19 февраля, национальные службы новостей королевства объявили об отмене пакета помощи в 3 млрд долларов для ливанской армии, оставив из обещанных ранее сумм ливанцам только 1 млрд долларов в качестве поддержки службы безопасности Ливана. Именно «ливанские» деньги и составили основной пакет средств, доставшихся Хартуму.

Объявление о военных поставках саудитов Судану было сделано президентом Омером аль-Баширом сразу же после стремительного двухчасового визита в страну министра иностранных дел Саудовской Аравии Аделя аль-Джубейра.

В обмен, отмечают аналитики африканских изданий, монархии залива заручились полной политической и военной поддержкой Хартума в их региональном противостоянии против Ирана.

Пушечное мясо в этом регионе Африки всегда было в избытке, теперь же из него выковывают многочисленную, хорошо вооруженную суннитскую армию под военным и политическим управлением Эр-Рияда.

Формальный повод тоже нашелся довольно быстро. «Королевство предоставит Судану военную помощь в размере 5 млрд долларов для его армии и других регулярных сил … и откажет в ней Ливану, потому что они [ливанцы] не осудили нападение на посольство Саудовской Аравии в Тегеране…» — сообщают суданские издания.

Единственная неясность, сохраняющаяся в этой сделке, о которой говорят специалисты по региону, — получит ли Судан французские оружие, изначально предназначенное для ливанской армии, через связанные контракты у Саудовской Аравии (предпочтительный вариант для королевства) или будет иметь возможность покупать оружие у Китая и России, традиционных поставщиков оружия Судану (предпочтительный вариант для президента аль-Башира).

Решение вовлечь Судан в качестве военного участника крупных региональных конфликтов, в первую очередь тех, где пересекаются интересы Саудовской Аравии и Ирана, — вовсе не спонтанная авантюра, а серьезный стратегический разворот правящей Партии Национальный конгресс (ПНК) и ее политического руководства во главе с президентом Омером аль-Баширом.

Сделка с монархиями залива демонстрирует переход от реализации реформаторского (во многом — радикально-реформаторского) исламистского проекта к прагматическому использованию стратегического положения страны и узко определенной суннитско-арабской исламской идентичности для достижения четко очерченных краткосрочных дипломатических и материальных (читай — коррупционных) выгод.

Разворот в сторону влиятельных на мировой сцене монархий залива резко повышает акции режима ПНК и отодвигает необходимость серьезно искать решения нескольких конфликтов с противниками в периферийных районах страны — с такими-то союзниками за спиной никакие санкции так называемого мирового сообщества в адрес Хартума ему не страшны. Речь теперь идет не о тощих миллионах гуманитарной помощи ЕС и ООН, а о полновесном боевом жаловании от ваххабитских королей.

Ощущение присутствия монархий Залива за спиной сразу же изменило риторику Хартума в его диалогах с Западом.

17 февраля 2016-го МИД страны повторил свой отказ от американских условий нормализации двусторонних отношений, а уже в марте новый спикер парламента Судана Ибрагим Ахмед Омер дал понять в своем выступлении на национальном радио, что его страна может прекратить сотрудничество по борьбе с терроризмом с Вашингтоном.

Омер выступал на пресс-конференции, состоявшейся в Хартуме, сразу же после возвращения из поездки в Соединенные Штаты, где он участвовал в конференции по вопросам международной деятельности по проблеме наркотиков, организованной Межпарламентским союзом и Организацией Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Перед этими необычно жесткими заявлениями суданских официальных лиц поверенный в делах США в Судане Джерри Ланье, выступая на частном мероприятии в Хартуме, в очередной раз напомнил, что его страна не будет удалять Судан из списка государств, поддерживающих терроризм, или прекращать экономические санкции до «полного окончания вооруженных конфликтов в регионах Дарфур, Голубой Нил и Южный Кордофан».

Поверенный Джерри Ланье не сказал ничего нового — но если до соглашения с саудитами Хартум молча проглатывал пилюлю, то на этот раз жесткий отпор последовал незамедлительно.

«Правительство не принимает каких-либо предварительных условий … которые не учитывают интересы Судана», — заявил Камаль аль-Дин Исмаил, государственный министр в министерстве иностранных дел (есть такая должность в Судане — А.Ш.) в официальной реакции на заявления американского дипломата.

История давняя. Вашингтон обозначил Судан в качестве государства — спонсора терроризма еще в 1993 году и ввел всеобъемлющие экономические, торговые и финансовые санкции в отношении Судана в октябре 1997 года.

В мае 2007 года США ввели дополнительные экономические санкции в отношении Хартума. Тогда президент Буш заявлял, что санкции направлены на то, чтобы «прекратить страдания миллионов суданцев, пострадавших от кризиса в Дарфуре».

Хартум настаивает на том, что на основе принципа невмешательства суверенные государства (в первую очередь имея в виду США) не должны вмешиваться в его внутренние дела — ведь санкции национальные, не подкрепленные ни ООН, ни ЕС, ни АС (Африканским союзом). Но никогда еще позиция Судана не сопровождалась угрозой практических шагов по сворачиванию сотрудничества с Вашингтоном, особенно в такой чувствительной для США области, как глобальная борьба с терроризмом.

Аналитические издания отмечают, что такая жесткая отповедь Вашингтону стала возможна только потому, что Хартум почувствовал экономическое и политическое спонсорство монархий Залива.

Сегодня трудно сказать, насколько оправдан выбор президента Омера аль-Башира отказаться от проекта построения исламского Судана в пользу построения военно-политического союза с саудитами.

Лично для Омера аль-Башира и его окружения — очевидно, оправдан, особенно если он добьется права самостоятельно тратить саудовские пять миллиардов долларов.

Для тысяч суданских солдат, которые сложат головы где-то в Йемене или Ливии, защищая далекие им интересы Эр-Рияда в его противостоянии с Тегераном, — пожалуй, нет.