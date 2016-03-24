На прошлой неделе, когда весь мир следил за победами Трампа в ходе второго супервторника в США, самые символически важные события произошли на демократических праймериз в Сент-Луисе, Миссури. Там в процессе подсчета голосов Берни Сандерс долгое время лидировал с небольшим отрывом, а потом вдруг Хиллари вырвалась вперед, а когда в центральную избирательную комиссию поступили сведения с последних избирательных участков, оказалось, что Берни Сандерс и Хиллари Клинтон набрали одинаковое количество голосов с точностью до одной десятой процента. Причем Хиллари все-таки выиграла!

Аналогичная ситуация сложилась в Иллинойсе, родном штате Хиллари Клинтон, но там она вела с небольшим отрывом с самого начала и в конце концов опередила Сандерса всего на два делегата. Дело в том, что штат Миссури стал символом террора тех, кто пришел к власти в США в результате госпереворота Трумэна, а сейчас тянет в Белый дом Хиллари Клинтон. Террора против народа США, «осмелившегося» проголосовать за Франклина Делано Рузвельта в 1940 году, что и сделало США одним из основателей антигитлеровской коалиции.

Именно в Миссури эти люди демонстративно пустили под откос социальные программы Рузвельта, слегка откорректировав финансово архитектурные планы великого американского архитектора Минору Ямасаки. В результате Пруит-Игоу — один из первых в США районов социального жилья для черных рабочих, приехавших в Сент-Луис во время и накануне войны для того, чтобы работать на оборонных заводах, — оказался непригодным для жилья и стал зоной безраздельного владычества наркотиков и молодежных банд.

А сейчас накануне второго супервторника президент Обама дал интервью журналу «Атлантик», в котором он публично растоптал концепцию внешней политики Хиллари Клинтон, до этой недели успешно навязываемую всему миру. Он заявил, что гордится тем, что в 2013 году не разрешил бомбить асадовскую Сирию, продемонстрировав тем самым свою доктрину внешней политики США, получившую название «Не делать дерьмовых глупостей». Этим интервью он открыто объявил войну своему госсекретарю, и многие ожидали, что Хиллари Клинтон испугается и остановит свою избирательную машину. Но, очевидно, она в последнюю минуту все-таки позвонила в Миссури и устроила скандал на тему: «Я хочу этот штат! Я хочу сегодня все штаты до одного, чтобы эта черная обезьяна не подумала, что я его боюсь!»

Стало понятно, что без силовой компоненты эти выборы не обойдутся, и Берни Сандерс, находящийся с Обамой в самых близких отношениях, в воскресных интервью достаточно прозрачно намекнул суперделегатам, что они, поддерживая Клинтон, помогают преступнику уйти от правосудия и осуществить государственный переворот.

А в этот вторник эмиссары Обамы, очевидно, доехали до штатов Юта и Айдахо и объяснили избирательным комиссиям, что демократические праймериз — это не междусобойчик демократических бюрократов, а способ осуществления преемственности государственной власти в США. В результате в штате Юта Берни Сандерс набрал 80% голосов, а в Айдахо 78%, что примерно соответствует истинной популярности Хиллари Клинтон. В первый раз это стало ясно в штате Мичиган, где Сандерс, вопреки всем опросам, впервые выиграл после начала победного шествия Хиллари Клинтон.

Заодно именно в Мичигане выяснилось, что опросы общественного мнения подгоняются под заранее заданный результат, который в Мичигане изменился в последнюю минуту, когда за несколько дней петицию, требующую арестовать Билла Клинтона за нарушение избирательного закона Массачусетса, подписало больше ста тысяч граждан этого штата и Бог знает сколько миллионов из других штатов, на что, впрочем, они не имели права. Правда, в Аризоне Хиллари Клинтон опять выкрутила по-своему, но кто сказал, что борьба с нею будет легкой даже для президента США.

Ну, а на республиканских выборах продолжается борьба аутсайдеров Трампа и Круза с последним оставшимся представителем истеблишмента Кейсиком. Трамп сосредоточил свою избирательную кампанию на Аризоне, предоставив Крузу Юту, очевидно, в соответствии с договоренностью, возникшей в октябре. В этих штатах победитель праймериз забирает себе всех делегатов штата, и соотношение делегатов в этих штатах примерно соответствует популярности Трампа и Круза, что еще раз подтверждает существование такой договоренности. По идее, такая тактика позволит Трампу набрать необходимый минимум в первом туре и сорвать план истеблишмента украсть у него победу методом организации так называемой управляемой конвенции Республиканской партии.

Дело в том, что сейчас у Трампа есть 739 выборщиков, а для номинации в первом туре ему необходимо набрать не менее половины общего количества выборщиков. То есть ему необходимо в оставшихся штатах набрать еще 496 выборщиков минимум, а всего в них разыгрывается 944 выборщика. Для этого Трамп должен в оставшихся штатах набирать в среднем не менее 53% процентов голосов, и это было бы более чем реально, если бы у него остался только один соперник. Но сколько-то Кейсик все равно набирает, продолжая свою кампанию, несмотря на отсутствие шансов на выигрыш традиционным способом, а когда счет идет на единицы, эти голоса могут сыграть решающую роль.

Ведь если Трамп не наберет суммарно 1237 голосов, если он отстанет хоть на один голос, то по закону на конвенции выборщики могут голосовать за кого угодно. В том числе они могут голосовать за спикера конгресса Пола Райана, который в 2012 году должен был стать вице-президентом в администрации Мита Ромни, если бы Бог не обрушил на Восточное побережье США ураган «Сэнди».

Вообще ключ к пониманию этих выборов лежит в избирательной кампании 2012 года, когда Барак Обама выгнал Билла Клинтона из своей кампании после того, как последний приехал на предвыборный митинг демократов в качестве доверенного лица Обамы и стал расписывать достоинства кандидата республиканцев Мита Ромни. Но даже это еще цветочки, так как за 15 минут до начала первых теледебатов президент Эрдоган объявил об обстреле турецких городов сирийской артиллерией и потребовал активировать 5-ю статью Устава НАТО. Таким образом, блестящий оратор Барак Обама вышел на теледебаты, думая что Третья мировая война уже началась, и с треском проиграл косноязычному Ромни, который был явно готов к такому обороту событий и натаскан врать без удержу в расчете на то, что Обама не сможет сосредоточиться и разоблачить это вранье.

После этих теледебатов Обама так и не сумел оправиться, и опросы общественного мнения однозначно показывали, что он проиграет Ромни президентские выборы, пока ураган «Сэнди» не дал ему возможность показать себя талантливым руководителем, которой ставит интересы страны выше интересов партии. В частности, он поддержал губернатора-республиканца Криса Кристи в его борьбе с наводнениями в Нью-Джерси, оперативно предоставив в его распоряжение резервы федерального правительства. Это позволило губернатору Нью-Джерси очень эффективно организовать спасательные работы в штате, который пострадал от урагана «Сэнди» больше других. Причем именно отзывы Криса Кристи о Бараке Обаме сделали последнего президентом во второй раз, а его самого помощником Трампа сейчас. И это делает Криса Кристи одним из немногочисленных каналов связи Трампа с Обамой в их борьбе с Хиллари Клинтон и Митом Ромни.

А роль Эрдогана в президентской кампании 2012 года позволяет понять связь его приказов, едва не спровоцировавших настоящую мировую войну, с призывом Хиллари Клинтон ввести бесполетную зону над Сирией и сбивать российские бомбардировщики, якобы вторгающиеся в воздушное пространство Турции, озвученные ею в интервью PBS. Кроме того, она позволяет понять, что ждет мир в том случае, если истеблишменту Республиканской партии удастся организовать управляемую конвенцию в Кливленде, и почему турецкий сухогруз врезается в опоры моста через Керченский пролив в тот момент, когда весь мир скорбит о погибших в Брюсселе.

Вне всяких сомнений, именно Хиллари Клинтон организовала вышеописанное выступление Билла Клинтона и выступление Эрдогана накануне теледебатов, а сейчас организовывает управляемую конвенцию в Кливленде. Истеблишмент республиканцев в этой ситуации, естественно, рассчитывает ласково поговорить с делегатами на конвенции в Кливленде, но постепенно все большее количество из них начинает задумываться о том, как на результаты этих разговоров посмотрят десятки миллионов американцев, проголосовавших за Трампа. Тем более что этот вариант практически с гарантией приведет к избранию Хиллари Клинтон. А ее искренне ненавидит большая часть республиканцев, и они, несомненно, обвинят истеблишмент в предательстве.

Последствия этих действий непредсказуемы, тем более что уже сейчас большинство американцев не верит в честность Хиллари Клинтон, в частности, они никогда не поверят, что она честно выиграла выборы, в случае ее победы. Причем сторонники Сандерса не готовы признать честность ее победы даже в большей степени, чем республиканцы, особенно после того, как она на камеру продемонстрировала свое презрение к духу закона и органическую неспособность честно ответить хоть на один вопрос. А когда ее откровенно спросили, лгала ли она американскому народу хоть когда-нибудь, ее поведение во время ответа на это настолько поразило американцев, что доверие к ней просто покончило жизнь самоубийством.

И в этой ситуации американский народ, активно поддерживающий Трампа и Сандерса, де-факто оказывается союзником русского народа, борющегося с призраком нацизма на Украине и людоедами в Сирии, прикрывающими свой сатанизм исламистской ересью, уничтожающей традиционный ислам. А это в свою очередь заставляет вспомнить 1940 год, когда американцы выбрали Франклино Делано Рузвельта президентом США, и это сделало американский и советский народы союзниками в борьбе с гитлеровской Германией. А союзничество сейчас, вопреки расхожим мнениям, сами понимаете, откуда взявшимся, заставляет снова задать себе вопрос: как получилось, что два народа, разгромившие нацизм, оказались врагами после победы над самым откровенным образом ада на земле и какие выборы в США нужны России в 2016 году.