Пресса поторопилась, сосватав Олега Дерипаску в «Правое дело». Официальный представитель бизнесмена вскоре заявил, что его шеф политикой заниматься «не планирует». Зато уверенность, что в праволиберальной партии обязательно должен быть кто-то от крупного бизнеса, у многих осталась. Так кем могут стать олигархи для такой партии — балластом или все-таки наживкой для избирателя?

«Владелец заводов, газет, пароходов...». Иллюстрация к сатирической поэме Самуила Маршака «Мистер Твистер»

Люди, не особенно интересующиеся политикой, считают, что все россияне при слове «олигарх» думают об одном — как бы поднять «мироеда» и «кровопийцу» на вилы. Более продвинутая публика верит, что все сложнее. Вроде бы лево-патриотический избиратель и правда мечтает о подобном, а либеральный, наоборот, всегда готов равняться на «эффективного менеджера».

Вторая версия действительно ближе к истине. Все помнят, как Анатолий Чубайс вошел в первую тройку списка «Союза правых сил» в августе 2003 года. Казалось бы, более одиозного персонажа найти было трудно. Однако, по данным проведенного затем исследования ВЦИОМ, только 3,01% опрошенных сторонников СПС заявили, что «решили не голосовать» за эту партию после утверждения первой тройки. Напротив, 17,91% избирателей правых ответили, что как раз после этого и решили отдать им голос. Тут, правда, есть свои нюансы. Тогдашний Чубайс (как глава РАО «ЕЭС»), безусловно, считался бы олигархом в нынешнем смысле слова, когда к таковым относят и глав госкорпораций, пусть и не входящих в топ-список миллиардеров. Но все-таки главным негативным багажом Анатолия Борисовича был не его тогдашний статус, а память населения о его работе во власти в 90-е. Как бы то ни было, раз Чубайсом правую предвыборную кашу не испортишь, то уж менее одиозными персонажами тем более. Успешная президентская кампания Прохорова вроде бы тому подтверждение.

Итак, либеральные «олигархофилы», социал-консервативные «олигархофобы» — все просто и понятно? Но простые схемы, как всегда, обманчивы. Избирателя КПРФ, на самом деле, олигархом напугать не так-то просто. То есть в целом он, конечно, против таких персонажей. Но проходил же Борис Березовский в Госдуму в 1999 году по округу от Карачаево-Черкесии, где по спискам одновременно лидировали коммунисты. Можно взять примеры и посвежее. Тех же кандидатов в губернаторы от компартии в Иркутской и Омской областях (Сергея Левченко и Олега Денисенко соответственно) довольно активно обвиняли в связях с «местными олигархами». Но в первом случае это вообще не помогло, во втором — вряд ли это помешало победе. Скорее всего, избиратель уже привык, что представители крупного бизнеса есть в списках всех серьезных партий. Еще у той же КПРФ довольно значительное электоральное ядро, которое готово понять и простить своим лидерам очень многое. Тех же, кто голосует за эту партию, «зажав нос», «лишь бы не за единороссов», олигархическая тема тоже будет волновать не в первую очередь.

И с другой стороны. Вот один известный политический деятель в сентябре 2015 года пишет, что испытывает «большое раздражение, читая новости «российский олигарх построил на верфи в Германии яхту за 400 миллионов евро». Далее автор подчеркивает, что упомянутый в новости контролирующий «ЕвроХим» Андрей Мельниченко купил «старые советские предприятия», у его рабочих «условия труда… что никому не пожелаешь», а «государство наше неправильное… не может правильно распределить богатство» и «дать свободу профсоюзам». Кто автор, как думаете? Кто-то из КПРФ? «Эсеров»? Из непарламентских левых? В крайнем случае из «Яблока»? Нет, это Алексей Навальный. Собственно, то же «Правое дело» должно работать и в его нише. Не у «Единой России» же избирателей отнимать.

А кто чувствует свою целевую аудиторию лучше? Вспомним звездный час внесистемных оппозиционеров — ситуацию вокруг прошлых федеральных выборов. Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в октябре 2011 года, в среде протестных либералов самым популярным лозунгом оказался призыв к созданию… «сильного социального государства». Его выбрало 24% опрошенных в этой идеологической группе. А среди сочувствующих «демократам, выступающим за политические и гражданские права», этот же лозунг лидировал уже с результатом 28%. Социальное государство, понятно, не означает «раскулачивания» крупного бизнеса. Но вот серьезные вопросы к распределению его прибылей и методам работы точно предполагает.

Получается, чтобы завоевать симпатии протестных либералов, нужно демонстрировать «раздражение» против олигархов. Понятно, что не всем представителям крупного бизнеса эта аудитория даст от ворот поворот. Ходорковскому с его прошлым ведь немало людей в этой среде симпатизировало. И все же, если хочет то же «Правое дело» завоевать голоса протестных либералов, ей избегать ассоциаций с олигархами стоит едва ли не больше, чем КПРФ. И задуматься, всех ли «владельцев заводов, газет, пароходов» стоит звать к себе в список.