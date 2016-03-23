Азербайджанский информационный портал Minval. az со ссылкой на «дипломатические источники» (надо полагать, местные) опубликовал интригующий материал. Отмечая факт приглашения в конце марта президента Ильхама Алиева на ядерный саммит в США, портал сообщает, что в настоящее время «представители из Америки и Азербайджана проводят встречи в Вашингтоне». Утверждается, что «Вашингтон желает освобождения политзаключенных (в Азербайджане — С.Т.) и восстановления деятельности в Баку института национальной демократии США и института республиканцев». Действительно, США, как и многие другие страны Запада, приветствовали распоряжение президента Алиева о помиловании 148 лиц, которые получили известность благодаря своей общественно-политической деятельности. Более того, как заявил заместитель руководителя Администрации президента, заведующий отделом иностранных связей Новруз Мамедов, «в отношениях Азербайджана и Запада имели место определенные проблемы, сегодня проблемы в отношениях Азербайджана и Запада уже находятся на стадии устранения», что косвенно подтверждает факт негласной дипломатии между Баку, Вашингтоном и некоторыми европейскими столицами.

vakrf.ru Ильхам Алиев

Но тут сразу рождается интрига. До недавнего времени Азербайджан вообще отрицал факт наличия политзаключенных. В январе 2014 года президент Алиев, проводя пресс-конференцию по итогам своего визита в Брюссель, оперировал тем, что не существует точного определения термина «политический заключенный», предлагая Европарламенту и Совету Европы определить критерии этого термина. Тем не менее критика со стороны США и ЕС в адрес Азербайджана по линии соблюдения прав человека и демократии нарастала, в Европарламенте была принята резолюция, обвиняющая Баку в притеснениях неправительственных организаций и ограничении свободы слова. Баку отмахивался. Так, политолог Расим Мусабеков призывал «не преувеличивать значимость политических заявлений, звучащих из Европарламента и Совета Европы», поскольку «отношения с Западом следует оценивать по энергетическим проектам, и здесь нет никаких симптомов того, что Евросоюз дистанцируется от нас».

Официальная бакинская пропаганда все связывала с деятельностью «армянского лобби», припоминая даже о том, что, «будучи сенатором от Массачусетса и тесно связанным с Армянским национальным конгрессом, госсекретарь США Джон Керри в свое время был одним из авторов резолюции № 907 против Азербайджана». Наконец, когда был исчерпан ресурс «защиты» на этом направлении, Баку стал заявлять, что «большинство из задержанных и арестованных ныне людей получали финансовую поддержку от западных доноров, они воспринимались Западом как собственные агенты влияния».

Теперь, по логике портала Minval. az, следует торговля. Баку заявляет, что освободил «ваших» и готов возобновить деятельность в стране некоторых американских правозащитных институтов. Взамен Вашингтон должен прекратить «финансирование самопровозглашенного режима Нагорного Карабаха», особенно в свете того, что недавно в ходе слушаний в Комитете по внешним сношениям Конгресса США конгрессмен Брэд Шерман отметил необходимость увеличения помощи Нагорному Карабаху. Далее утверждается, что Азербайджан потребовал, чтобы ему передали под контроль «деятельность некоторых антиазербайджанских кругов в Америке, а также снятие с повестки дня «Азербайджанского акта демократии», подготовленного против азербайджанских властей».

На наш взгляд, это напоминает операцию, которую недавно провели в России «определенные круги». Сначала одна из политических партий вбрасывает ничем не мотивированную идею продвинуть закон, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание Геноцида армян, хотя соответствующее решение о признании геноцида Государственная дума РФ уже имеет, или продвигает проект о пересмотре положений Карского договора 1921 года. Используя эти акции как повод, представители азербайджанской диаспоры выносят это на уровень чуть ли не высокой российской политики, публикуя текст обращения к председателю Государственной думы Сергею Нарышкину. Идея проваливается, но в Баку рапортуют о «победе», одержанной в Москве. Вряд ли такой сценарий возможен в США, но Minval. аz утверждает, что за спиной Азербайджана в Америке стоят «Пентагон и министерство энергетики США, которые выступают против принятия законопроекта «Азербайджанского акта демократии».

Кстати, тот же портал чуть ранее расписал возможные перспективы для Азербайджана в случае принятия «Акта», одной из которых является отказ в выдаче виз высокопоставленным чиновникам правительства Азербайджана. Но это еще не все. В Конгрессе могут принять еще более жесткий документ против Азербайджана. Одним словом, США стали разыгрывать в отношении Азербайджана сценарий прямо по спектаклю «Укрощение строптивой», сюжет которого плетется вокруг стремления богатого итальянского торговца Баптисты Минолы как можно успешнее выдать замуж двух своих дочерей. Первая дочь — освобождение Азербайджаном политзаключенных — вроде бы на выданье, но, как считает бывший посол США в Азербайджане Ричард Козларич, этого недостаточно для того, чтобы «изменить ситуацию к лучшему», так как «репрессивный режим Баку видит угрозу для себя в сближении с Западом». Теперь Баку предлагают четко определиться и со «второй дочерью» — демократией, нарушениями прав человека, свободой слова и — самое главное — провести свободные и честные выборы.

Азербайджан «нашел» выход. Слово Minval. az: «Пентагон, во главе с Конгрессом и Белым домом, убедил другие институты США, которые могут принимать решение и оказывать влияние, что на самом деле принятие «Акта» служит интересам президента России Владимира Путина. Ведь, в случае введения санкций, состояние стратегического партнера США в регионе — Азербайджана ухудшится, прокремлевская пятая колонна получит шанс достаточно ограничить возможности для маневра президента Ильхама Алиева. На самом деле для вынесения на повестку дня этого законопроекта постаралась российская разведка. Косвенно Россия передала информацию Вашингтону о «нарушениях правил игры» со стороны Баку, дала понять о своей заинтересованности введением санкций против азербайджанских властей. Как заявляет источник, заинтересованность России в этом вопросе подтвердило и Центральное разведывательное управление, о чем был представлен доклад как Конгрессу, так и Белому дому».

Так высвечивается «энциклопедия приемов» азербайджанской дипломатии, которая после осложнения в российско-турецких отношениях стала расширять амплитуду своей так называемой «многовекторной политики». Конечно, можно было бы исполнить гимн в честь русской разведки, которая — по Баку — имеет возможность проводить оперативные мероприятия на поле американского Конгресса. Но дело в том, что на этом тезисе «погорел» президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который пытался вбить клин в отношения США и России и заслужил характеристику со стороны президента Барака Обамы как «неудачник, авторитарный правитель». Если Эрдоган все время искал и ищет в Турции внутренних врагов, то Баку, похоже, готовится действовать по такому же сценарию, обозначая фактор «прокремлевской пятой колонны», что будет сопровождаться более выраженным прозападным курсом во внешней политике. Minval. az уточняет: «Ожидается, что во время визита президента Алиева в Нью-Йорк ему предложат «партнерство по новой линии»: организовать совместную встречу президентов Азербайджана, Грузии, Украины и Турции». Что же, подождем.