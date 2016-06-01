На минувшей неделе в Таджикистане активно освещались темы террористических угроз, безопасности границ, а также законодательно оформленных правил создания семьи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Даиш

Он счастия не ищет и не от счастия бежит

В Таджикистане решили взять под контроль «подозрительные зарубежные поездки» граждан. Так силовики надеются уменьшить число таджикских рекрутов международных террористических группировок.

Впредь, выезжающие из страны лица, показавшиеся стражам правопорядка подозрительными, будут допрошены о целях выезда за рубеж. Особо подозрительными теперь считаются молодые люди и женщины с детьми, отправляющиеся за рубеж практически без денег.

Наблюдатели, между тем, сомневаются не только в эффективности подобных мер, но и в самой возможности их реализации.

Политолог Парвиз Муллоджанов, комментируя данное предложение порталу «Азия-Плюс», заявил о том, что выявить будущих боевиков Исламского государства на выезде из Таджикистана — трудновыполнимая задача, так как, по его данным, 2/3 отправившихся в Сирию таджикистанцев были завербованы уже в России.

«Трудно сказать, как именно и по каким критериям будут определяться эти группы риска — по одежде, по внешнему виду или по документам? У нас ежедневно выезжают из страны тысячи граждан, и для того, чтобы качественно просеять их, необходимо иметь современное оборудование и большой штат специально подготовленных пограничников и таможенников. В наших условиях сегодня это сделать будет очень трудно, поэтому существует реальная возможность необоснованного снятия граждан с рейса и их задержания, коррупции и так далее», — говорит эксперт, отмечая, что должна проводиться работа по заблаговременному выявлению граждан из группы риска, чтобы к таможенникам поступали уже готовые списки с конкретными именами.

«Сами же выполнять задачу полиции они сегодня не в состоянии — ни по своим финансовым, ни по организационным возможностям», — подчеркивает политолог.

По мнению юриста Шокирджона Хакимова, таджикские власти ни под каким предлогом не в праве ограничивать право выезда своих граждан за пределы республики.

«Таджикистан имеет международные обязательства по праву свободного передвижения граждан — как внутри страны, так и за пределы республики. Разумеется, кроме тех случаев, которые предусмотрены уголовным законодательством в соответствии с избранной мерой пресечения», — цитирует его слова издание.

Собеседник «Немецкой волны», сотрудник Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко полагает, что добросовестная проверка всех отбывающих из республики граждан приведет к большим задержкам выезжающих, так как отправляющихся в Россию и другие страны бывшего СССР трудовых мигрантов — сотни тысяч, и они регулярно курсируют через границу, всех проконтролировать практически невозможно. Вместе с тем проверки «подозрительных» создадут новую возможность для коррупции.

Более того, эксперт считает, что в выявлении потенциальных «джихадистов» допросы на выезде из Таджикистана совершенно бесполезны.

«Выявить сторонника ИГ благодаря допросу или опросу, на этапе, когда он уже выезжает из страны, уже поздно, как правило, у него есть крепкая легенда. Эта мера в значительной степени ориентирована на борьбу с политической оппозицией».

По мнению Серенко, таким способом через тех, кто выезжает из республики, власти намереваются получить новые данные об активистах оппозиции, покинувших Таджикистан.

Под вопросом безопасности

В течение прошедшей недели на пяти таджикских полигонах проходили крупномасштабные совместные учения вооруженных сил Таджикистана и России. Участие в отработке совместных действий по нейтрализации вторгшихся на территорию республики незаконных вооруженных формирований приняли порядка 50 тысяч военнослужащих с обеих сторон. Задействовано около тысячи единиц бронетанковой и автомобильной техники, более 30 единиц самолетов, вертолетов и беспилотников.

Командно-штабные учения (КШУ) охватили территорию вдоль почти всей таджикско-афганской границы, большая часть которой проходит по горной местности.

В ходе КШУ прошли тренеровки по обмену информацией, протестированы новые способы ведения боя и маневров на незнакомой горной местности, отработана смена районов развёртывания командных и запасных пунктов управления.

На завершающем этапе учений 19 марта министр обороны Таджикистана подчеркнул, что руководство страны «обеспокоено событиями по ту сторону границы».

Этот тезис в течение недели просматривался в таджикских новостных лентах.

О совместных усилиях по обеспечению региональной безопасности шла речь и в Абу-Даби, который с двухдневным официальным визитом посетил Эмомали Рахмон и его делегация. 17 марта был подписан ряд документов, в числе которых Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и борьбы с терроризмом.

Тем временем в Душанбе вопросы безопасности обсуждал замглавы МВД Таджикистана Абдулло Навджувонов с заместителем начальника Управления по международному сотрудничеству Министерства общественной безопасности Китая Сюй Найганом.

Через три дня с ним встретился уже вернувшийся из Абу-Даби министр внутренних дел республики Рамазон Рахимзода. Немногословная пресс-служба правоохранительного ведомства отметила, что в ходе обеих встреч обсуждались вопросы строительства антитеррористического центра в Душанбе, подготовки кадров и расширения сотрудничества «в рамках подписанных соглашений в сфере борьбы с угрозами современного мира, такими как терроризм, экстремизм, сепаратизм».

О скоплении и активизации террористических группировок на территории соседнего Афганистана в начале минувшей недели напомнил и помощник президента Таджикистана Абдуджаббор Рахмонзода на заседании Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ, прошедшем в Душанбе.

«Афганистан является не только ближайшим соседом Таджикистана, но и государством, расположенным на южных границах СНГ. Поэтому, с геополитической точки зрения, будущее этой страны никак не может быть безразличным для наших государств», — цитирует его слова центральноазиатская новостная служба CA-News.

Впрочем, по мнению Андрея Серенко, таджикское руководство не воспринимает террористов запрещенной в десятках стран группировки Исламское государство и других исламских группировок как непосредственную угрозу режиму, «поскольку исходит из того, что в критической ситуации Россия, КНР и другие союзники защитят Душанбе от их наступления со стороны Афганистана», пишет «Немецкая волна».

«Останемся друзьями?»

В Таджикистане окончательно запретили регистрировать браки между родственниками. 15 марта президент Эмомали Рахмон подписал ряд поправок в семейный кодекс.

Радио Озоди отмечает, что в последние годы родственные браки в Таджикистане вновь стали популярны.

«Специалисты выяснили, что родственные браки больше отмечаются в состоятельных семьях. Для сохранения своего богатства они стремятся не отдавать «чужим» и тем самым сохранить имущество. Другие хотят, чтобы их дочери не страдали у «чужих», и поэтому выдают их за «своих» женихов, выбирая их из числа родственников. В результате брак между двоюродными братьями и сестрами становится причиной рождения детей с недостатками», — пишет издание.

Сообщается, что несмотря на заявления специалистов о вреде родственных браков, серьезно к проблеме в республике отнеслись только после того как президент поделился в своем обращении к парламенту впечатлениями от посещения дома-интерната Чахорбог, где большая часть воспитанников рождена в таких союзах. Тогда в Таджикистане на гостелеканалах началась пропагандистская кампания против близкородственных браков, была создана специальная правительственная комиссия для изучения вопросов их законного запрета. Так, соответствующий закон был одобрен обеими палатами парламента и подписан главой республики.

Однако, пишет Озоди, религиозные деятели не в полной мере разделяют позицию государства в этом вопросе, отмечая, что «ислам запрещает лишь браки между молочными братьями и сестрами», а дети с пороками в развитии рождаются в семьях с пагубными привычками.

«Представители гражданского общества считают регулирование государством вопроса выбора личных имен ограничением прав и свобод граждан», — отмечает информационное агентство «Фергана».

Впрочем, законодательными новшествами таджикские власти настоятельно мотивируют граждан серьезно подходить к созданию семьи. Так, согласно подписанным президентом поправкам, все лица, вступающие в брак с 1 июля 2016 года, обязаны пройти бесплатное медицинское обследование, а именно сдать кровь на такие заболевания как ВИЧ-СПИД, гепатиты B и С, сифилис и туберкулез. Без соответствующей медсправки органы ЗАГС заявление не примут. При положительных результатах анализа решение о заключении брака примут сами стороны, но, по мнению руководства страны, будущие супруги должны быть в курсе состояния здоровья партнера.

Освещая тему, Lenta.ru напоминает о предложении, озвученном таджикским министром внутренних дел еще в июне 2014 года, перед вступлением в брак проверять будущих супругов еще и по базе данных МВД, чтобы «убедиться в чистоплотности» избранников.