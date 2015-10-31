



Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Ван Дейк

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Ван Дейк относился к плеяде художников, которые начали рисовать буквально в детстве, а уже в отрочестве Ван Дейк оставил нам свои первые шедевры, такие как портрет семидесятилетнего старика. Картина, которую художник создаёт в самом юном возрасте — 14 лет. Странное сочетания старости и юности. С другой стороны, для ребёнка, в 10-летнем возрасте отданного в мастерскую, это было не столь уж удивительным событием. Будучи седьмым из двенадцати детей, однако, он достиг большего, чем остальные. Слава, деньги, признание, попадание ко двору. Это если мерить по социальным меркам.

Антонис ван Дейк. Взятие под стражу. 1618-1620

Конечно, в этом смысле Британская монархия с её чопорностью как нельзя лучше подходила для реализации себя в духе «придворного портретиста», но это позже, а в начале Вен Дейк учится у Рубенса. Ван Дейк не идёт в сторону Рубенсовской пышности, но какие-то влияния «школы» безусловно сохранись… Легко заметить, что аристократизм придворных портретов и живопись на мифологические сюжеты как-то легко перетекали друг в друга… В этом смысле вообще, когда мы говорим, например про «библию короля Якова» (знаменитый английский перевод библии), то мы парадоксально замечаем очередное сближения царства кесаря и бога. Стоит ли напоминать, что примерно в это время ещё верилось, что наложения рук короля способно исцелять почти так же успешно, как руки самого Спасителя… Погребён художник будет в соборе святого Павла в Лондоне. В этом смысле путешествие из Нидерландов в Англию можно рассматривать ещё и как приключения в поисках религиозной идентичности. В конце концов, формально королева является главой церкви… В этом смысле творчество мастера — прекрасный повод поразмышлять о границах духовного и мирского, например…

Антонис ван Дейк. Портрет Сюзанны Формент и ее дочери. 1620

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Многочисленное наследие Ван Дейка характеризуется прозрачностью и естественностью в живописи, проработкой и натуралистичностью в рисунке, где среди многочисленных гравюр, офортов, набросков перед нами открывается целый мир человеческого достоинства, успешности, изящества и барочной витиеватости. Человек всегда оказывается человеком «при мировом дворе». Может быть, отсюда столь важны социальные различия, не только в пресловутых жабо и шёлковых складок одеяний, но и, кажется, в самих лицах моделей мы прочитываем, прежде всего, «благородство». Психологию достоинства. Никаких униженных и оскорбленных. Рожденный в семье торговца Ван Дейк позже женится на дочери сэра и получит существенное жалование при дворе. Творчество его, похожее на бесконечные реверансы и книксены, не перестаёт потрясать самых разных людей, которые мечтаю добиться светлости («ваша светлость») красок и мироощущения. Кажется, что жизнь и должна быть такой — шляпы, веера, шёлк, пространная и естественная гармония людей, которые гордо несут бремя существования. Нам из начала нынешнего века кажется странно представить, что люди той эпохи даже не задумывались о революционных и авангардистских порывах грядущего и всех переворотах художественного сознания, которые произойдут, например, в XX веке.

Чтобы смотреть эту живопись нужно учиться придворному этикету.

Антонис ван Дейк. Оплакивание Христа. 1635-1640

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