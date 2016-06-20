



Эдуард Успенский / Леонид Шварцман Старуха Шапокляк — духовная мать Нила Ушакова

17 марта главы МИД ряда стран Северной Европы, включая страны Прибалтики, отличающиеся особым рвением в делах подобного рода, подписали совместное заявление, в котором возложили на Россию «ответственность за аннексию Крыма», что, по мнению авторов заявления, должна признать и сама Россия. Министры иностранных дел Латвии, Дании, Эстонии, Финляндии, Литвы и Швеции указывают, что с тех пор, как Крым «был аннексирован» Россией, количество нарушений прав человека в Крыму значительно увеличилось. Подписанты утверждают, что жителям полуострова навязывают российское гражданство, а также подавляется украинский язык и ограничивается свобода слова в СМИ.

В принципе ничего нового — неуклюжая попытка «гибридного противника» поставить «информационный синяк» России, которая, в свою очередь, также привычно ответит (или уже ответила) очередным анекдотом от МИДа. Все останутся довольны — «палочную систему» никто не отменял. И все бы выглядело обыденно и скучно, если бы в письме, среди таких признанных блюстителей прав человека, как Швеция и Финляндия, не фигурировали бы представители трех прибалтийских республик, преуспевших пока только в деле сегрегации собственного населения. Ни Швецию, ни Финляндию, озаботившихся «навязыванием российского гражданства, подавлением украинского языка и ограничением свободы слова в СМИ», нисколько не покоробила под заявлением подпись главы МИД Латвии — страны, где более 20 лет на законодательном уровне ограничивается использование русского языка (украинский язык имеет официальный статус в Крыму, а русский язык не имеет никакого статуса в Прибалтике), часть русского населения лишена гражданских прав, вводится жесточайшая цензура в отношении любого инакомыслия, а СМИ с альтернативным мнением просто отсутствуют. Подчеркиваю — на законодательном уровне, открыто, не скрывая и не оправдываясь! И это уже не одноразовая бумажка с голословными обвинениями, а судьба сотен тысяч реальных людей, привыкших к существующему положению вещей настолько, что переход от нацистских законов и русофобской риторики к расстрелам пройдет для них незаметно и естественно.

Послушайте, что буквально на днях заявил депутат от партии «Единство» (кстати, входящей в правящую коалицию) Вейко Сполитис:

«Неграждане Латвии не только не имеют оснований для жалоб на свое бесправное положение, но и напротив — должны быть благодарны, что государство дало им статус неграждан как таковой. Мы очень часто забываем, что вообще-то статус негражданина — это привилегия в Латвии. Потому что [без этого статуса] они вообще могли остаться в подвешенном состоянии».

Все очень просто, по-нацистски цинично, с долей издевательской иронии: я, как негражданин, должен радоваться статусу, что позволяет мне жить там, где родились и выросли мои родители, я сам, мои дети, и пускай без гражданских прав — но «не в подвешенном состоянии». А привилегированность статуса негражданина, по утверждению депутата, заключается в возможности «путешествовать на восток». И это ничего, что это целиком и полностью заслуга России, пытающейся хоть как-то облегчить жизнь неграждан, и которую тот же депутат называет «источником ужасной совковой культуры». Невольно устанавливается полная гармония любых заявлений латвийских политиков с маршами в честь Ваффен СС и вообще культурой Третьего рейха…

И ох как не прав мэр Риги Нил Ушаков, что, в попытке записать себе это в заслуги, раструбил о спаде интереса к неонацистским мероприятиям 16 марта. Мол, в этом году пришло меньше людей, чем в прошлом, — спасибо вам, рижане, за то, что выбрали меня! И дело даже не в том, что последователей неонацистов, как и всех остальных жителей Латвии, становится меньше (больше только на кладбище и на заработках в других странах Европы), а в том, что у их лидеров нет необходимости напрягаться для мобилизации. Любые марши с барабанным боем — это инструмент агитации и пропаганды, которые призваны расширять круг сторонников и рано или поздно привести к власти. Нет сегодня такой необходимости у неонацистов — они уже у власти!

Но такие мелочи не замечают в Швеции и Финляндии — они слишком заняты проблемой соблюдения прав человека в Крыму. В итоге, подписывая подобные заявления в компании стран Прибалтики, они выглядят так, будто совместно с гитлеровской Германией «озаботились» правами евреев в СССР…