Минск, 31 октября, 2016, 16:27 — ИА Регнум. Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии по подозрению в совершении ряда преступлений задержали и взяли под стражу 23-летнего жителя города Жодино, более года скрывавшегося на территории России. Об этом 31 октября проинформировала пресс-служба УВД Миноблисполкома.

Пресс-служба МВД Белоруссии

«Совершенные преступления имели место в городе Жодино и датируются весной прошлого года. Половое сношение с несовершеннолетней произошло в одном из жодинских общежитий, где фигурант находился в гостях. Одним из обстоятельств стало сильное алкогольное опьянение последнего. Хулиганство, заключавшееся в беспричинном избиении несовершеннолетнего, было совершено возле городской больницы», — сказано в официальном сообщении.

По данным фактам Жодинским отделом Следственного комитета республики в отношении гражданина были возбуждены уголовные дела. Белорус скрылся сначала из города, а затем и из постсоветской республики.

«Стоит отметить некоторые личностные особенности фигуранта. Установлено, что он систематически выражал приверженность и пропагандировал идеи неофашизма. В этой связи на его теле размещены соответствующие татуировки и символы. Ранее молодой человек привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах, оскорбления и мелкое хулиганство. Еще одна деталь — при первоначальном разбирательстве по совершенным преступлениям, он выстраивал версии произошедших событий в нужном для себя ключе путем запугивания и шантажа свидетелей и потерпевших. Стоит подчеркнуть, что за последнее время фигурант предпринял меры, для того, чтобы измениться внешне», — проинформировали белорусские милиционеры.

Пресс-служба МВД Белоруссии Подозреваемый в 2015 году

По итогам оперативно-разыскных мероприятий «у милиционеров имеются веские основания полагать, что задержанный причастен к другим преступлениям против личности, в том числе и сексуального характера», сказано в официальном сообщении. 10-ое управление ГУБОПиК МВД Белоруссии просит пострадавших от противоправных действий задержанного, «а также тех, кто располагает об этом какой-либо информацией, сообщить о себе» под гарантии конфиденциальности.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября Мингорсуд приговорил гражданина Белоруссии Эдуарда Пальчиса к 1,9 годам ограничения свободы и освободил его в зале суда под подписку о невыезде. Осуждённый был признан виновным по части 1 статьи 130 (Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) и части 2 статьи 343 УК РБ (Распространение порнографических материалов). До этого известный своими русофобскими и порнографическими наклонностями Пальчис был фигурантом уголовных расследований и наблюдался психиатрами, нарушил подписку о невыезде и скрылся от правоохранителей на территории Украины, где редактировал сайт. Он был задержан на территории России по запросу белорусских правоохранителей, доведших дело до освобождения «политзаключённого».

Также напомним, 26 апреля во время «Чернобыльского пути» представители русофобствующей прозападной оппозиции несли плакаты в поддержку Эдуарда Пальчиса и другого его единомышленника, осуждённого в России по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма или публичные призывы к нему») — Кирилла Силивончика. До этого, в январе 2016 года русофобы в Белоруссии добились увольнения учительницы физики лицея в городе Мозырь Екатерины Кашо «за её прорусские посты».