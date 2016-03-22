



poryadokvdome.com Образное изображение деятельности ФАНО

«Восстановить целостность научно-инновационного комплекса страны, основой которого является Российская академия наук как ведущая научная и экспертная организация» — такой призыв к власти содержит Доклад президенту РФ и правительству, проект которого получили участники общего собрания членов РАН (22−23 марта 2016 г.)

Речь идет о судьбе фундаментальной науки в стране. Если Россия не намерена и дальше жить по ресурсному сценарию, а нацелена на инновационное развитие, то отношение к фундаментальной науке надо менять.

Пока, как считают ученые, все преобразования в сфере науки укладываются в ресурсный сценарий — собственные разработки и технологии не нужны, а значит, «нет надобности в фундаментальной науке как стратегическом ресурсе развития». В термины такой логики укладываются, по мнению ученых, проводимые в последнее время трансформации науки и образования. «При сохранении этого вектора, — сказано в докладе, — существует риск нарастания технологической зависимости от зарубежных поставщиков в отраслях, в которых Россия традиционно имела мировой приоритет: атомная энергетика, космические технологии, оборонная, авиационная, судостроительная промышленность».

Единственное средство, дающее шанс на прорыв, — фундаментальная наука

Что сегодня мешает? Как ясно из доклада, отсутствие самостоятельности РАН в определении направлений и методов исследований. Сегодня наукой руководит масса ведомств — и Минобразования, и ФАНО, и различные научные фонды, а также имеющие отношение к финансированию исследований госкорпорации и министерства, не говоря о самом правительстве, которое стоит во главе управленческой пирамиды.

Два года реформ, которые идут в Российской академии наук, вместо реального разделения управления хозяйственными и научными вопросами между ФАНО и РАН привели к дублированию функций или вообще потере самостоятельности ученых РАН в определении научных приоритетов. В докладе указано на несовершенство Федерального закона №253: «Законодательно не были определены ни суть научно-методического руководства, ни полномочия РАН, ни механизмы реализации этой функции».

До принятия ФЗ-253 Академия наук обладала особым статусом, а «в статусе ФГБУ она мало чем отличается от обычных университетов, детских садов и тому подобных социальных учреждений».

Нечеткость отдельных пунктов ФЗ-253 в распределении полномочий между РАН и ФАНО «фактически закрепляет за ФАНО функции не только административно-хозяйственного, но и научного руководства», — сказано в докладе.

Выступавший на общем собрании РАН премьер Дмитрий Медведев, кажется, дал надежду ученым в этом затянувшемся противостоянии ФАНО и РАН. «Именно ФАНО существует для РАН, а не наоборот», — сказал он, пообещав еще раз рассмотреть этот вопрос с президентом России.

«Принцип «двух ключей» помог, — отметил на общем собрании РАН глава Российской Академии наук Владимир Фортов, — но мы считаем, что настало время для более жесткого разграничения полномочий».

Сегодня ФАНО выстраивает собственную систему научных исследований: такую возможность ведомству дает «концентрация финансовых и материальных активов», как следует из Доклада президенту РФ. «При секвестировании бюджета в 2015 году, — сказано в документе, — ФАНО России уменьшило объем субсидий на выполнение государственного задания подведомственным бюджетным учреждениям — (т.е. институтам РАН, которые переданы в ведение Агентства научных организаций) — на 5% (3 млрд руб.) от исходных объемов субсидий, а объем финансового обеспечения программ президиума РАН — на 50% (2,7 млрд руб.)». Только вмешательство председателя правительства и его заместителя позволило, как подчеркнуто в докладе, предотвратить процесс ликвидации программ президиума РАН.

Особенно страдает наука в регионах, хотя территориальное развитие — одна из задач социально-экономического развития России. Региональные научные центры оказались в ведении ФАНО. В результате чего началось их слияние по географическому принципу: в одной структуре оказались и физики, и химики, и представители общественных и гуманитарных наук. Это «снижает эффективность научного обеспечения со стороны РАН органов государственной власти субъектов РФ», а потому ученые считают целесообразным «вернуть в подведомственность РАН региональные научные центры, в настоящее время подведомственные ФАНО». Глава РАН отметил, что это предложение уже известно президенту РФ — «президент дал поручение о передаче научных центров в РАН».