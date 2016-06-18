Террористы атаковали Брюссель… Эта новость взорвала информационное пространство утром 22 марта

ИА REGNUM Теракт в Брюсселе

22 марта в столице Бельгии Брюсселе прогремела серия взрывов. Погибли десятки, число раненых — около 100.

Первый взрыв произошел в аэропорту, через некоторое время стало известно о втором взрыве, уже вне здания воздушной гавани, на взлетно-посадочной полосе. Подтверждено, что в аэропорту была атака смертника. По данным бельгийского новостного агентства Belga, перед взрывом в аэропорту Брюсселя слышались крики на арабском языке и несколько выстрелов. Бельгийские правоохранительные органы подтвердили данные о 17 погибших и 35 раненых. Также есть информация об обнаружении трех поясов смертников.

Аэропорт полностью прекратил свою работу. Остановлено движение скоростных поездов, осуществляющих доставку пассажиров из бельгийской столицы.

На первых кадрах аэропорта после трагедии, которые показал бельгийский телеканал RTBF, видно, как люди в панике покидают терминал, где произошел взрыв, в здании полностью выбиты стекла.

Позже СМИ сообщили о взрывах в метро, по неподтвержденным данным, взорваны четыре станции подземки, в том числе: «Брюссель Сентраль», «Мальбек» и «Шуман». Однако затем появились сообщения, что в метро был только один взрыв.

Власти приняли решение закрыть все станции метрополитена.

По последним данным, число погибших от терактов в аэропорту составило 26 человек, в метро — минимум 10.

Официально подтверждено, что один из погибших — гражданин Великобритании.

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Официально

Уровень террористической угрозы в Бельгии повышен до наивысшего — четвертого. Правительством принято решение о закрытии границы с Францией, усилен контроль вокруг ядерных объектов.

Из-за взрывов в Брюсселе прекратили работу учреждения ЕС.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования королю бельгийцев Филиппу в связи с гибелью мирных граждан в результате терактов в Брюсселе.

Он осудил это варварское преступление, не имеющее никаких оправданий, которое в очередной раз подтверждает, что терроризм не знает границ и угрожает народам всего мира, сообщила пресс-служба Кремля. Путин отметил: «Борьба с этим злом требует самого активного международного взаимодействия».

Президент России выразил уверенность, что убийцы и их пособники понесут заслуженное наказание, и передал слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также выразила свои соболезнования родным и близким жертв терактов.

В эфире телеканала «Россия 24» она отметила, что министерство выясняет, есть ли пострадавшие в результате терактов граждане РФ: «Хочу заверить, что делается все для того, чтобы мы были уверены, что среди пострадавших россиян нет. Помимо вопроса относительно наличия или отсутствия российских граждан среди пострадавших, мы находимся в тесной связи с властями Бельгии для того, чтобы прояснить, что же произошло на самом деле».

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Президент Франции Франсуа Олланд созвал экстренную встречу высокопоставленных членов своего правительства после прогремевших в Брюсселе взрывов. В администрации французского президента уточнили, что среди прочих присутствующих участниками встречи стали премьер-министр страны Мануэль Вальс, глава МВД Бернар Казнев, а также министр обороны Жан-Ив Ле Дриан. Правительство Великобритании также созвано на срочное заседание. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон прокомментировал случившееся в Бельгии: «Я шокирован и обеспокоен событиями в Брюсселе».

Кроме того, Министерство внутренних дел Франции призвало усилить контроль на границах внутри Шенгена. А в аэропортах Испании, Италии, Франции и Германии усилены меры безопасности.

«Придурок!»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал теракты в Брюсселе варварским преступлением против мирных граждан. «Глубокие соболезнования родственникам погибших. Произошедшее еще раз подчеркивает необходимость скоординированных усилий международного сообщества в борьбе с угрозами терроризма», — написал он на своей странице в Facebook.

Кроме того, он позволил себе довольно громкое высказывание: «Начальник СБУ Грицак, заявивший о причастности России к терактам в Брюсселе, — придурок».

Соответствующую запись он сделал после того, как глава Службы безопасности Украины Василий Грицак во время лекции в Киево-Могилянской академии заявил, что допускает вину России в сегодняшних терактах в Брюсселе. «Я не удивлюсь, если это является элементом гибридной войны России», — цитируют его центральные украинские СМИ.

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А первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич расценил слова Грицака как верх мерзости. «В приличном обществе за такие высказывания глава службы безопасности Украины в буквальном смысле получил бы по морде», — отметил он.

Глава администрации президента РФ Сергей Иванов назвал главу украинского ведомства «дегенератом».

Мнения экспертов

Член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил: «Мир не готов эффективно противостоять террористической угрозе. Нужен принципиально новый уровень координации действий. Россия давно говорит о нашей «дорожной карте», но никто нас не хочет слушать». По его словам, спецслужбы в ЕС работают «по хвостам».

«Сегодняшние теракты можно квалифицировать как массированную атаку на Европу. Мы видим ту же тактику, что и в Париже. Теракты происходят в разных местах, чтобы посеять массовую панику, но планируется все из одного центра. Это говорит о том, что человечество столкнулось со страшной и хорошо организованной силой — то, о чем мы всё время предупреждаем Европу и весь мир», — пояснил сенатор.

Член общественного совета при Министерстве обороны РФ Игорь Коротченко считает, что теракты в Брюсселе показали ошибочность и преступность внешней политики Европы и США: «Группировки, финансировавшиеся Западом, наносят теперь удары по собственным кураторам. Очевидно, что Европа, включившись в фарватер поддержки американских авантюр, платит страшную кровавую цену за ошибки своего политического курса».

Он уверен, что произошедшее — хорошо спланированная атака. «Европа и весь цивилизованный мир являются врагами для мирового терроризма», — подчеркнул он, добавив, что «в Европе создано обширное террористическое подполье».

Член международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Андрей Попов полагает, что серия терактов в аэропорту и метро Брюсселя — результат недоработки спецслужб, которые «специально довели реорганизациями», причем указанная недоработка выгодна спецслужбам США. Он призвал Евросоюз пересмотреть свое отношение к террористам, понять, что умеренных террористов не бывает так же, как и «неумеренных бандитов» или «умеренных убийц», а затем пойти по пути «организации взаимодействия со спецслужбами и перенять в какой-то степени опыт».

А политолог, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии при ОП РФ Сергей Орджоникидзе назвал Бельгию штаб-квартирой террористов. По его словам, страны Евросоюза не в состоянии совладать с террористами, на что совершенно спокойно взирают из США. Он подчеркнул, что и России необходимо обратить пристальное внимание на свободное перемещение беженцев и политических мигрантов по стране.

Трагедию прокомментировали в Государственной думе. Так, вице-спикер Госдумы Николай Левичев («Справедливая Россия») подчеркнул, что Старый Свет не стал «общим домом», а превратился в клоаку, куда стекаются нечистоты радикализма. «Россия неоднократно предупреждала Европу — идет война, беспощадная, без фронта и флангов. Европа отвечала нам санкциями, недоверием ко всем нашим действиям, а часто и откровенными оскорблениями», — напомнил Левичев.

Спикер Госдумы Сергей Нарышкин указал, что террористы нанесли самый подлый удар по ни в чем не повинным людям. «В это время политики и правительство страны, ЕС, НАТО вместо того, чтобы предпринимать решительные действия в борьбе с терроризмом, увлекаются объявлением всякого рода санкций, которые коренным образом нарушают фундаментальные права миллионов и миллионов граждан, и, кроме того, начинают торговаться о судьбах сотен тысяч беженцев из региона Ближнего Востока и Северной Африки, платят там 3 млрд евро, еще 3 млрд евро, и, по сути, торгуются судьбами несчастных.

Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия») считает, что теракты в Брюсселе — очередное свидетельство несостоятельности политики НАТО. По его словам, взрывы — «это еще одно доказательство абсолютно неверных приоритетов, которые существуют в Североатлантическом альянсе, полного непонимания характера нынешней международной ситуации и, я бы сказал, дезориентации западного и европейского общественного мнения с тем, чтобы вместо подлинной угрозы, подлинного врага, им предложить мнимого врага в лице РФ».

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