Недавно созданная «Единая оппозиционная сила Кыргызстана», объединившая нескольких известных оппонентов президента Алмазбека Атамбаева, анонсировала целый ряд акций протеста по всей стране и выдвинула несколько требований к власти, среди которых сохранение прежних тарифов на электроэнергию и цен на продукты первой необходимости.

Семён Чуйков. Утро. 1947

Часть анонсированных оппозицией митингов просто не состоялись, а на остальных количество участников было значительно меньше, чем рассчитывали организаторы. Например, в Джалал-Абаде УВД сообщили о 50 пикетчиках, тогда как оппозиция заявляла о 700 сторонниках.

Таким образом, можно уверенно говорить о том, что номинальное «обновление» киргизской оппозиции так и не смогло принести ожидаемого результата.

По мнению политолога Марата Казакбаева, такой неудачный старт для оппонентов президента и правительства Киргизии показателен.

«Люди уже не верят обещаниям, так как прекрасно понимают, что за громкими лозунгами кроется банальная борьба за власть и ресурсы. У руля «новой оппозиции» знакомые лица: Азимбек Бекназаров, Равшан Джеенбеков, Камчыбек Ташиев. Они остались за бортом и теперь хотят наверстать упущенное», — считает эксперт.

Аналитик отметил, что, у нынешней киргизской оппозиции нет четкой программы действий, а предложенные реформы сводятся к требованиям, которые трудно реализовать.

«Одним из требований политических лидеров является прекращение работ на рудниках «Кумтор» и «Джеруй». В настоящее время это нереальное требование. Вопросы соглашений по месторождениям муссируются не первый год, и с тех пор, благодаря усилиям некоторых лиц, которые мешают решить конфликт, условия для Киргизии только ухудшаются», — пояснил он.

Политолог выразил уверенность в том, что большая часть электората понимает, что срыв переговоров и нагнетание конфликта с инвесторами загонит страну в еще больший кризис, чем тот, что уже есть сейчас.

«Но ведь политикам нет до этого дела. «Инвесторы-угнетатели» для них всего лишь очередной инструмент для борьбы за власть. Конструктивные действия и развивающаяся страна им не нужна», — говорит эксперт.

Еще одной причиной слабости оппозиции, по мнению политолога, является «отсутствие общей идеи», ведь пока каждый политик «тянет одеяло на себя, преследуя только собственные интересы — доверия со стороны электората не будет».

«Как минимум, оппозиция действует неумно. Политики огульно критикуют действия власти, но предложить варианты решения проблем не могут. Отмена закона об обязательном страховании — это не конструктив, а попытка заработать очки на ухудшении материального положения граждан. То же самое касается сдерживания роста цен на продукты и электроэнергию. Это мировая тенденция, последствие кризиса, а не желание власти обокрасть своих же граждан», — резюмирует Марат Казакбаев.