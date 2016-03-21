17 крупнейших украинских госкомпаний увеличили свои финансовые показатели в прошлом году на 10 млрд гривен, заявил в своем телеобращении премьер-министр страны Арсений Яценюк.

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По словам премьера, это 17 крупнейших госпредприятий, на долю которых приходится около 10% всех налогов в стране. В прошлом году их выручка выросла на 40%. Доходы составили около 2,6 млрд гривен, при том что ранее эти же компании демонстрировали убытки на 7,4 млрд гривен.

«То есть мы улучшили финансовый результат на 10 млрд гривен», — сказал премьер.

Среди лидеров — «Нафтогаз Украины», который улучшил финансовый результат 65 млрд гривен. Далее идет химический гигант «Одесский припортовый завод», улучшивший показатели на 0,5 млрд гривен и вышедший в прибыль впервые за несколько лет. К слову, именно ОПЗ в Киеве предполагают первым продавать в рамках так называемой большой приватизации.

А 18 марта состоялось внеочередное заседания правительства Украины, на котором рассматривались вопросы результатов работы крупнейших государственных предприятий. На этом мероприятии заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юлия Ковалив заявила, что за 9 месяцев прошлого года выручка украинских топ-100 госкомпаний увеличилась на 45%, то есть на 187 млрд грн., а общая стоимость активов — около 1 триллиона гривен. Подчеркивалось, что наибольшая выручка за прошлый год у Одесского припортового завода, «Укринтерэнерго», «Укргаздобычи» и Восточного горно-обогатительного комбината. Всего же, заявила Ковалив, на сегодняшний день на Украине более 3500 госпредприятий, но из них действующих — половина.

В свою очередь, глава государственной фискальной службы Украины Роман Насиров заявил, что крупнейшие 17 госкомпаний в прошлом году уплатили 57 млрд гривен налогов (более чем десятую часть от общей суммы налогов в 487 млрд гривен). Для сравнения: в 2013 и 2014 годах этими же госпредприятиями были уплачены примерно одинаковые суммы — по 30 млрд 800 млн гривен. При этом в 2015 году 14 предприятий увеличили уплату налогов, а три — «Укрнафта», «Укрспирт» и «Центрэнерго» — уменьшили. На первом месте среди увеличивших выплаты — Администрация морских портов Украины с налоговой отдачей почти 11%, далее следуют «Укргидроэнерго» — 6,7%, Объединенная горно-химическая компания — 7,3%, «Энергоатом» — 5%.

По мнению экономического эксперта Андрея Блинова, улучшение финансовых показателей госкомпаний вызвано в первую очередь повышением тарифов на газ и электроэнергию. Потому что в топ-17 входят немало компаний, чья выручка в немалой степени зависит от цены газа и других энергоносителей. В частности, это относится к «Нафтогазу», «Укринтерэнерго», «Укргаздобыче», «Центрэнерго», — заявил он в комментарии ИА REGNUM.

«Эта информация прозвучала на широкую аудиторию в заявлении Яценюка. Ключевой момент — существенное изменение произошло на ряде государственных предприятий. НАК «Нафтогаз Украины» — понятно, что ситуация в компании связана с повышением тарифов для населения, которое состоялось в прошлом году. Тем не менее «Нафтогаз», вопреки заявлениям премьера, до сих пор продолжает нести убытки — хотя Яценюк уже неоднократно заявлял, что он прибыльным стал. В целом резкое улучшение ситуации с рентабельностью или меньшей убыточностью предприятий в первую очередь связано с повышением энергетических тарифов — цен на газ и на электроэнергию. На Украине уже прошли три этапа повышения цен на электричество, на газ видели мощный этап в прошлом году, есть планы и в этом году ещё поднять тарифы с 1 апреля», — сказал Блинов.

Тем не менее эксперт отметил, что говорить о тотальном влиянии тарифов на газ и электроэнергию на предприятия из топ-17 не приходится — это касается только компаний, так или иначе связанных с энергетикой. Вообще же для понимания ситуации необходимо рассматривать каждое предприятие отдельно. Например, показатели Одесского припортового завода связаны не с тарифами, а с эффективным менеджментом.

«Что касается Одесского припортового завода, он действительно вышел в прибыль. Это связано с работой менеджмента, с тем, насколько менеджмент может противостоять разным схемам», — считает экономист.

«Рассматривать в разрезе топ-17 или топ-100 нельзя. Нужно смотреть каждое предприятие отдельно. С одной стороны — прозрачность работы предприятия. Ответственность работы руководителей, которая привязана к их зарплате. Руководитель госпредприятия — его зарплата должна быть привязана к КПД его предприятия. Мы не понимаем, что должен сделать глава «Нафтогаза» Коболев, какие у него стоят реальные задачи, к каким результатам он должен привести предприятие, чтобы у него и его менеджмента была высокая зарплата и бонусы. Эти критерии не очерчены и размыты. Это касается всех госпредприятий», — заявил Блинов.

Также эксперт подчеркнул, что в заявлении Яценюка есть и значительная часть пиар-эффекта.

«Предприятия, которые Арсений Яценюк не контролирует, — можно туда переложить политическую ответственность. Недаром на последнем заседании Кабмина было много стрел выпущено в сторону министерства энергетики, и даже несколько раз возникала перепалка… Если смотреть на общую долю из предприятий топ-100 — да, есть отдельные примеры, где некие эффективные решения и логистические цепочки были откорректированы для улучшения прибыли — но по большинству предприятий улучшение показателей было связано с увеличением цен, на что была дана политическая команда», — резюмировал Андрей Блинов.

Ранее Айварас Абромавичус, который до сих формально занимает пост министра экономики Украины, заявил, что Киеву нужно сосредоточиться на управлении лишь несколькими десятками стратегических предприятий, выстроив для них современную систему корпоративного управления, неработающие госкомпании нужно ликвидировать, остальные — приватизировать.

«Главное — вернуть доверие общества, инвесторов и партнеров Украины к способности государства проводить прозрачную и эффективную приватизацию. Образцовая продажа «Одесского припортового завода» будет убедительней любых слов. Нам нужна вторая «Криворожсталь». И процесс подготовки уже идет», — отмечал министр.

Напомним также, что на Украине законом предусмотрено исключение из приватизации инвесторов из России — по мнению профильного министра, это «разумная мера предосторожности».

«Сейчас законопроект запрещает участвовать в приватизации физическим и юридическим лицам государства-агрессора, а также лицам, действующим от их имени или в их интересах. Эти базовые нормы можно усилить, введя дополнительный запрет на перепродажу или отчуждение в пользу российского капитала приватизированных объектов. В случае нарушения требования предприятие может быть возвращено государству без компенсаций собственнику», — заявлял Абромавичус.

Однако пока что, несмотря на все громкие заявления и невиданные скидки, Украина с начала года заработала на приватизации всего лишь 10 млн гривен.