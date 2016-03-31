



Юлия Карнаева Исчезающая культура малочисленного народа

Фотография представляет тот тип исторического источника, который существенно помогает исследователю визуально восстановить историю, представить ее в мелочах, сохранив информацию о человеке, его окружении, жилище, традициях, приоритетах. Помимо того, что этот источник все более становится бесценным для исследователя и помогает реконструировать историю прошлого, он также является неотъемлемым инструментом для передачи истории повседневности.

Смотрите полный фоторепортаж проекта «Сохранение» — «Пигмеи»

Идея проекта «Сохранение» заключается в том, чтобы познакомить зрителя с малочисленными народами, старающимися сохранить свои традиции, и предложить ответить на вопрос: возможно ли сохранение вымирающих и/или редких культур при помощи организации туристического бизнеса в традиционных деревнях.

Юлия Карнаева Лесной народ -пигмеи

Малочисленные народы, проживающие в развивающихся странах, сегодня не редко продают свою культуру через туристических посредников. Уровень жизни народа, громко кричащий о себе с фотографий, дает понять, какой результат в данном конкретном случае мы имеем, но дать взвешенную оценку такому подходу в целом остается затруднительным.

На данный момент проект охватывает несколько африканских регионов, но малочисленные народы, стремящиеся сохранить свои обычаи и традиции, существуют по всему миру, и проект будет развиваться по мере возможностей.

Юлия Карнаева Послеление пигмеев на границе Уганды и Руанды

А пока давайте перенесемся в Восточную Африку. В регионе озер, на границе Уганды и Руанды проживают пигмеи — группа низкорослых негроидов (в среднем 150 см), которых нередко называют «люди величиной с кулак». Наряду с бушменами они являются самыми древними обитателями нашей планеты.

В Африке проживает несколько популяций пигмеев. Пигмеи «бака» — единственные, кто сохранил свой язык. Их осталось не более 40 000 человек.

Юлия Карнаева Богатые традиции бедного поколения

С давних времен пигмеи проживали в тропическом лесу, где они вели охотничье-собирательское хозяйство.

Постепенно из-за натиска соседей пигмеям приходилось уходить вглубь леса. В настоящее время часть пигмеев отказалась от полукочевого образа жизни и обитает в постоянных поселениях.

Юлия Карнаева Люди велечиной с кулак

В традиционных условиях культура пигмеев основывалась на дереве и других материалах, которые можно добыть в тропическом лесу.

Сейчас пигмеи не всегда могут оставаться в лесах, к жизни в которых они хорошо адаптированы. Например, малочисленную группу, проживающую на границе Уганды и Руанды, местные власти вынудили уйти из леса, отказаться от традиционного образа жизни и поселиться ближе к городу. Причиной этого поступка считается попытка улучшить репутацию страны. Таким образом, эта группа превратилась в «туристический аттракцион».

Юлия Карнаева Поселение пигмеев

В туристическом офисе собирается плата за посещение деревни — около $30 с человека. Хорошо одетый проводник по пути объясняет, что на эти деньги покупают пигмеям еду. С его слов следует, что пигмеи сами не в состоянии честно распределить деньги и продукты и потратят их на алкоголь и марихуану.

Во время посещения деревни привлекает внимание бедность, грязь, разруха, неадекватное состояние людей (наркотическое и/или алкогольное опьянение).

Юлия Карнаева Затуманенное сознание

Однако, исполненная на языке киньяруанда (официальный язык Руанды) песня и народный танец напоминают о древней культуре.

Считается, что это население Африки обладает абсолютным слухом. А их многоголосое пение признано ЮНЕСКО мировым наследием.

Юлия Карнаева Многоголосие пигмеев — культурное наследие ЮНЕСКО

Музыкальные инструменты, сделанные из подручного мусора (пластиковые канистры, бутылки и тому подобное), подтверждают мнение о том, что пигмеи могут извлекать музыку из чего угодно.

Юлия Карнаева Современный музыкальный инструмент пигмеев

Общее же впечатление говорит о том, что «точка невозврата» у этого народа уже пройдена и туристическое «спонсорство» усугубляет положение дел.

Юлия Карнаева Пигмей поет песню на языке киньяруанда

Смотрите полный фоторепортаж проекта «Сохранение» — «Пигмеи»