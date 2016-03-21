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raialyoum.com Самолет Boeing 737−800 авиакомпании FlyDubai

В Ростове-на-Дону восстановлена работа аэропорта после крушения Boeing 737−800, эксперты приступили к изучению бортовых самописцев, а власти — к выплатам материальной помощи семьям погибших.

Ремонтные службы закончили работы по восстановлению полотна взлетно-посадочной полосы аэропорта Ростова-на-Дону на месте падения лайнера авиалиний FlyDubai. Утром 21 марта аэропорт примет первый самолет, передает РСН со ссылкой на сообщение МЧС РФ.

ВПП ростовского аэропорта примет первый самолет. Борт МЧС Ан-148 приземлится в 08:00.

Читайте подробнее: Взлетная полоса ростовского аэропорта готова к приему самолетов

Параметрический регистратор пассажирского самолета Boeing 737, который 19 марта потерпел крушение в аэропорту Ростова-на-Дону, работал вплоть до столкновения с землей. Об этом, как передает «Коммерсантъ», заявил замглавы Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Сергей Зайко.

По его словам, разрушенный кабель самописца восстановлен и проведено копирование содержащейся в «черном ящике» информации.

«Качество информации хорошее, — сказал Зайко. — Самописец работал вплоть до столкновения с землей».

Замглавы МАК уточнил, что второй самописец (речевой) получил более серьезные повреждения.

Читайте подробнее: МАК: Самописец Boeing 737 работал вплоть до столкновения с землей

В Ростове-на-Дону для проведения генетической экспертизы сдали кровь родственники 51 погибшего в авиакатастрофе Boeing 737−800 авиакомпании FlyDubai, произошедшей 19 марта, передают «Вести».

Кровь для проведения экспертизы ДНК сдали в течение суток. Сбор происходил в бюро судмедэкспертизы больницы скорой помощи № 2 в Ростове-на-Дону. Генетическая экспертиза необходима для идентификации останков пассажиров разбившегося самолёта. Сбор крови продолжается.

Читайте подробнее: Родственники погибших пассажиров Boeing сдали кровь для экспертизы ДНК

Специалисты компании Boeing в ближайшее время присоединятся к расследованию крушения пассажирского воздушного судна Boeing 737−800 в Ростове-на-Дону. Об этом сообщается на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

«21 марта к работам на месте происшествия присоединятся специалисты NTSB США и компании «Боинг», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что специалисты комиссии совместно с представителями ОАЭ в настоящее время проводят анализ данных радиолокационного обзора, а также переговоров по линии экипаж — диспетчер.

Читайте подробнее: Специалисты Boeing подключатся к расследованию катастрофы в Ростове-на-Дону

Авиакатастрофа, произошедшая в аэропорту Ростова-на-Дону 19 марта, принесла большое горе в семьи жителей Краснодарского края и Волгоградской области. По данным МЧС, на борту самолета, летевшего из ОАЭ, находилась уроженка Анапы Олеся Караванцева. Девушке было всего 26 лет, передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта. Последняя запись анапчанки в «Инстаграме» — «Хочу навсегда остаться молодой…» — стала символичной и, к сожалению, оказалась пророческой.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации, семье погибшей будет выплачена компенсация 1 миллион рублей, также будет оказана вся необходимая медицинская помощь и психологическая поддержка.

Читайте подробнее: Семьям погибших в авиакатастрофе волгоградцам и кубанцам окажут помощь

В понедельник, 21 марта, членам семей погибших при крушении Boeing 737 в ростовском аэропорту начнет поступать единовременная материальная помощь. Об этом ИА REGNUM проинформировали в облправительстве.

Уточняется, что уже поступили документы для оказания материальной помощи от 27 родственников в отношении 14 погибших в авиакатастрофе. «В отношении остальных погибших документы находятся в работе в органах социальной защиты муниципальных образований. Проводится проверка достоверности представленных документов», — сказано в сообщении.

Напомним, что из облбюджета на эти цели направлен 41 млн рублей по числу жертв авиакатастрофы, проживающих в Донском регионе. Дополнительно по 200 тыс. рублей будет направлено родственникам погибших, которые проживали в областном центре. По уточненным данным, на борту самолета авиакомпании FlyDubai находились 32 горожанина. По 200 тыс. рублей дополнительно из бюджетов муниципальных образований получат родственники жертв авиакатастрофы, проживающих в Новочеркасске, Батайске и Азовском районе. В Ростовской области открыто 10 консультационных пунктов регионального министерства труда и соцзащиты.

Читайте подробнее: Первая помощь семьям жертв крушения Boeing 737 поступит уже 21 марта

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к копированию информации с черных ящиков разбившегося в международном аэропорту «Ростов-на-Дону» пассажирского самолета Boeing 737−800 авиакомпании FlyDubai. Об этом сегодня, 21 марта, сообщает пресс-служба МАК.

Сообщается, что экспертам МАК удалось решить проблему с поврежденным кабелем речевого самописца разбившегося самолета. Теперь идет копирование информации с черного ящика. Процесс копирования может продлится до завтрашнего дня. Если завтра процесс копирования будет завершен, эксперты МАК приступят к расшифровке информации.

Читайте подробнее: МАК: Идет копирование информации с речевого самописца Boeing 737−800

В Ростове-на-Дону у здания аэропорта появится памятный знак жертвам авиакатастрофы, унесшей 19 марта 62 человеческие жизни. Об этом ИА REGNUM проинформировали в городской администрации.

Эскиз памятника будет изготовлен на основе предложений, поступивших от горожан.

Напомним, что в ростовском аэропорту при заходе на посадку в ночь на субботу, 19 марта, разбился Boeing 737−800 авиакомпании FlyDubai. Выживших в результате крушения самолета нет.

Читайте подробнее: У здания ростовского аэропорта появится мемориал в память жертв катастрофы

Тем временем в Европе — очередной виток миграционного кризиса. Правительства и страны никак не могут выяснить, кто виноват, и договориться, что делать.

Соглашение Евросоюза и Турции о том, что нелегальные мигранты, прибывающие в Грецию с 20 марта включительно, будут отправлены на турецкую территорию, пока не действует. Так как за последние сутки по меньшей мере 875 беженцев прибыли на греческие острова, передает телеканал ITV.

Уже 4 апреля мигрантов начнут переправлять в Турцию, а к этому времени властям Греции придется отработать оперативный и эффективный процесс обработки заявок на статус беженца. Большинство мигрантов, включая и нелегальных, надеются, что найдут способ остаться в ЕС, сообщает телеканал.

Напомним, что 7 марта были одобрены основные принципы договоренностей по миграционному плану ЕС и Турции. 18 марта в Брюсселе на саммите была согласована общая позиция по этому вопросу.

Согласно выработанным договоренностям между странами ЕС и Турцией, все нелегальные мигранты, попадающие в Евросоюз через турецкую территорию, будут возвращаться в Турцию за счет ЕС. Европейский союз, в свою очередь, за каждого возвращенного нелегала будет переселять из страны одного беженца из Сирии. Помимо этого, ЕС выделит 3 млрд евро властям Турции на обеспечения необходимых условий пребывания беженцев.

Читайте подробнее: Почти 900 мигрантов за последние сутки перебрались в Грецию

Беженцы с Ближнего Востока негативно оценили договорённость Турции с Евросоюзом. По мнению мигрантов, Брюссель совершил в отношении них предательство, пишет ежедневная газета The New York Times.

Отмечается, что соглашение с Турцией выгодно Евросоюзу из-за сдерживания миграционного потока. Также договорённость выгодна и Анкаре, получившей устранения визовых ограничений в ЕС и дополнительное финансирование в объёме €3 млрд. Также Анкара рассчитывает на ускорение переговоров по вхождению в ЕС.

При этом соглашение является невыгодным для большого числа беженцев с Ближнего Востока. Мигрантов, бегущих от войны, это соглашение оставило без последней надежды перебраться в ЕС. Издание отмечает, что, по мнению мигрантов, ЕС предал их, а Турция использует сложившееся положение для своих выгод. Беженцы оказались поставленными перед фактом: им придётся жить в Турции, где находиться становится всё более опасно.

Читайте подробнее: Беженцы восприняли соглашение между ЕС и Турцией как предательство — NYT

Европейский союз, несмотря на принимаемые решения, в вопросе с беженцами региона Средиземного моря пока выглядит беспомощным. Об этом ИА REGNUM сегодня, 21 марта, сообщили в канцелярии депутата Европарламента от Социал-демократической партии Эстонии Марью Лауристин по итогам ее брифинга в Таллине.

Она сообщила, что Европарламент ищет возможности объединения усилий стран — членов ЕС по выходу из миграционного кризиса. Так, в комиссии по правам человека и внутренней политике парламента подготовлен долгосрочный план, который поможет не только скоординировать действия всего ЕС, но и максимально смягчить процесс интеграции беженцев в европейское сообщество.

«Европейский союз (Лауристин называет его Европой — прим. ИА REGNUM), конечно, в итоге справится с проблемой миграции. Вопрос в том, как справится», — считает политик. По ее мнению, одна из главных проблем — несогласованность действий стран — членов ЕС, которые занимаются проблемой, лишь когда она уже станет «настолько жгучей, что ее больше нельзя игнорировать». «Если люди погибают — их нужно спасать, если семьи с детьми стоят на дорогах — то нужно найти очень быстрые решения», — добавила Лауристин. Она признала, что испытывает стыд, когда видит детей-беженцев, которые живут в грязи во временных лагерях.

Читайте подробнее: «Евросоюз оказался не готов к миграционному кризису»

Латвии необходимо готовиться к увеличению потока беженцев, так как опасения возникновения маршрута беженцев через страну серьезны, заявил сегодня, 21 марта, в программе «900 секунд» телеканала LNT министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, сообщает портал Rus.tvnet.lv.

«Такие опасения есть, и эти опасения серьезные. Мы видели, что происходило на российско-финской границе, на норвежско-российской границе, и нам нужно готовиться к тому, что в этом и последующем годах поток беженцев может возрасти», — сказал министр.

В этой связи Ринкевич подчеркнул, что следует не только укреплять границу, но и повышать возможности служб внутренних дел справляться как с потоком нелегально пересекающих границу, так и с оценкой соответствия каждого лица статусу беженца. Министр также напомнил, что необходимо заключить договоры о реадмиссии лиц, которые не попадают под статус беженца. По его мнению, такой договор может понадобиться, например, между ЕС и Белоруссией.

Читайте подробнее: «Опасения о возникновении маршрута беженцев через Латвию — серьезны»

Наблюдатели из Турции прибыли 21 марта на греческие острова Лесбос и Хиос для применения условий соглашения, достигнутого между ЕС и Турцией 18 марта, по разрешению кризиса с беженцами, сообщает Reuters.

По официальным данным, за день после того, как соглашение, по условиям которого должен был быть закрыт основной маршрут беженцев и мигрантов в ЕС — через Эгейское море, к 7 часам утра на греческие острова прибыло 1662 человека, что в два раза больше, чем днем ранее.

В свою очередь, службе береговой охраны Греции пришлось несколько раз спасать оказавшихся в открытом море переселенцев, которых доставили в лагерь беженцев в городе Мория, где осуществляется размещение и регистрация прибывших на остров.

Если до того как было принято соглашение между Брюсселем и Анкарой, мигранты и беженцы могли покинуть лагерь и направиться на пароме до материковой части Греции, то теперь их будут удерживать на территории лагеря, пока рассматриваются их прошения о предоставлении статуса беженца. В случае если им откажут в переселении в ЕС, их ждет депортация на территорию Турции, которая начнется 4 апреля.

Читайте подробнее: На греческие острова прибыли турецкие наблюдатели

Первую часть транша в размере 1 038 315 евро в качестве помощи в решении проблемы беженцев Латвия обязана перечислить Турции до четвертого квартала 2016 года, сообщает портал Rus.delfi.lv. Общая сумма латвийской помощи составит 4,3 млн евро. Предполагается, что 4 381 071 евро, выделенные Латвией в течение 2016−2017 годов, будут потрачены на содержание беженцев из Сирии на территории Турции.

Как заявил министр МВД Латвии Рихард Козловскис, для Латвии более предпочтителен вариант внесения суммы в 2017 году, но по поводу сроков еще нужно достичь договоренности с Еврокомиссией.

Напомним, ранее президент ЕК Жан-Клод Юнкер призвал страны ЕС в течение двух лет выделить Турции помощь в размере 2,5 млрд евро. Еще 500 млн планирует выделить Еврокомиссия. На данный момент в Турции в лагерях беженцев находится около 2 млн человек.

Читайте подробнее: Латвия заплатит Турции за беженцев

Статистические службы ФРГ зарегистрировали почти 2 миллиона иностранцев, приехавших в Германию в прошлом году, пишет Der Spiegel. Со времени, когда начали вести учет, это наибольшие показатели миграции. Причины таких изменений общеизвестны — миграционный кризис в Европе.

Из этих 2 млн иностранцев около 860 тысяч продолжили движение в другие страны. Но даже за их вычетом чистая миграция (миграционного сальдо) рекордная за всю историю Федеративной Республики — 1,14 млн человек.

В 2014 г. приток в основном европейских, мигрантов составил 1,343 млн (766 тыс. отправились дальше), а «чистая» иммиграция — 577 тысяч. В 2015 г. приток вырос на 49%, а количество мигрантов-транзитеров увеличилось лишь 12%. Миграционное сальдо, таким образом, удвоилось в прошлом году.

В 2014 г. в Центральном реестре по учету иностранцев насчитывалось 8,15 млн мигрантов. Год спустя показатели составили 9,11 млн.

Читайте подробнее: Германия превратилась в страну переселенцев

После закрытия балканского маршрута для беженцев и заключения миграционного соглашения между ЕС и Турцией существует потенциальная опасность того, что 1,1 млн человек направятся в Болгарию. Об этом заявила министр внутренних дел Австрии Йоханна Микль-Ляйтнер в интервью телеканалу ORF.

В этой связи австрийский министр призвала к закрытию восточно-балканского маршрута, подчеркнув, что уже сегодня, после закрытия греческо-македонской границы, наблюдается альтернативное движение через Болгарию. «Мы видим усиление деятельности контрабандистов людей в направлении Болгарии, создаются новые коридоры массовой миграции», — отметила Ляйтнер, призвав приложить больше усилий по противодействию миграции в этой части региона.

Ляйтнер также охарактеризовала действия волонтёров и представителей неправительственных организаций на греческо-македонской границе как «безответственные», отметив, что активисты «заставляют мигрантов стоять в болоте в Идомени с целью повторного открытия балканского маршрута». По словам министра, именно с их помощью около двух тысяч мигрантов 15 марта незаконно ворвались на территорию Македонии, где были окружены силами безопасности, а позднее возвращены на греческую территорию.

Читайте подробнее: Глава МВД Австрии: Новый миграционный маршрут может пройти через Болгарию

Европейскому агентству по пограничному контролю (Frontex) требуется 1500 сотрудников полиции и 50 сотрудников службы депортации, чтобы помочь Греции вернуть мигрантов в Турцию. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Заявление представителей Frontex звучат после того, как 18 марта Анкара и Брюссель достигли соглашения о репатриации нелегальных мигрантов из Европы в Турцию. Греции не хватает персонала, чтобы обработать все заявки о получении статуса беженцев, прибывающих по Эгейскому морю.

«Frontex может возвращать людей только после того, как греческие власти тщательно проанализировали каждый конкретный случай и вынесли окончательное решение о возврате», — говорит исполнительный директор агентства Фабрис Леггери.

Читайте подробнее: Frontex не хватает рук, чтобы депортировать нелегалов из Греции

Amnesty International считает соглашение ЕС и Турции противоправным, передает ABC News. Правозащитная организация убеждена в том, что отправка тысячи мигрантов обратно в Турцию небезопасна, так как ее трудно отнести к «надежным странам».

Глава отделения Amnesty International в ЕС Иверна Макгован заявила, что сделка в Брюсселе на прошлой неделе «ущербна с точки зрения права и морали».

«Турция не предлагает адекватную защиту для всех (мигрантов)» — говорит она. В Турции уже проживают 2,7 миллиона сирийских беженцев, и Amnesty говорит о том, что сирийцев регулярно вынуждают вернуться на ту сторону границы.

Макгован считает «неадекватными» условия проживания беженцев в Турции.

Читайте подробнее: Amnesty International: «возвращение мигрантов противоправно и аморально»

Комиссар Совета Европы по правам человека настаивает на дополнительных мерах с целью защиты прав мигрантов, передает Daily Mail.

Нил Муйжниекс отметил, что правовые и процедурные гарантии должны распространяться на всех мигрантов, прибывающих в Грецию и ЕС, а не только сирийцев. Такие гарантии должны также охватывать всех тех, кого возвращают обратно в Турцию.

Муйжниекс призывает Грецию и Турцию ограничить арест мигрантов до «крайних» случаев и не прибегать к практике коллективных депортаций.

Латышский политолог назвал сделку Турции и Греции «лишь одной заплаткой для латания дыр в крайне неэффективном подходе европейских государств к миграции».

Читайте подробнее: Совет Европы призывает Грецию и Турцию уважать права всех мигрантов

С момента подписания турецко-европейской сделки свыше 1600 новых мигрантов прибыли в Грецию, передает The Telegraph. Непрекращающаяся волна миграции осложняет имплементацию соглашения об обмене беженцев из Турции на нелегальных мигрантов в ЕС.

По данным агентства SOMP, с 18 марта в Грецию прибыли 1662 беженца, 830 — на Хиос и 698 — на Лесбос. Оба греческих острова находятся вплотную к турецкому побережью, позволяя мигрантам на лодках пересекать границу стран.

Продолжающиеся потоки «создают проблему и вызывают сомнения о намерениях всех сторон» миграционного соглашения, комментирует представитель SOMP Гиоргос Киритсис.

Читайте подробнее: Сделка Турции и ЕС не останавливает миграцию