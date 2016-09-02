



komotoz.ru Оскал гиены

«Кёнигсберг был немецким городом на протяжении многих веков. Означает ли это, что Германия имеет право аннексировать Калининград сейчас?»

Экс-посол США в России Майкл Макфол, 20 марта 2016 года.

Если честно, то нечто подобное и именно из-за океана я ожидал услышать в ближайшее время. Потому что слишком стремительно после Крымской весны развиваются, казалось бы, разрозненные события вокруг Калининграда.

Векторов воздействия на российский эксклав собственно два. Грубо говоря — физический и духовный.

Во-первых, в течение короткого времени НАТО обложил Калининградскую область оружием и техникой по периметру. Затем в этом квадрате прошли самые крупные после распада СССР военно-воздушные учения Альянса (до 90 самолётов одномоментно находилось в воздухе). Сейчас США приступают к строительству в Польше постоянной военной базы. Это в 250 км от границы с Калининградской областью.

Во-вторых, в Калининграде активизировалась пятая колонна с ключевым посылом — «Калининград — это Кёнигсберг». И если ещё лет десять назад наблюдался просто хаотично-эмоциональный плач по Кёнигсбергу, то сегодня видна чётко структурированная, сплочённая система «понимателей Кёнигсберга». Увязать воедино деятельность немецкой «мягкой силы», полезных идиотов из Калининграда и американское влияние не удавалось до вчерашнего твита Макфола. Теперь же становится ясно, кто является бенефициарием умостолкновений калининградцев.

Если кто считает, что заявление Макфола к слову пришлось, то тот, пожалуй, верит, что Кёнигсберг разбомбила Красная армия, а не королевские ВВС Великобритании. Надо понимать, что человек, работавший вначале спецпомощником президента США по вопросам национальной безопасности, а затем послом США в России, прекрасно отдаёт отчёт, что сравнение Крыма с Калининградом будет массово цитироваться ВСЕМИ российскими и украинскими медиа, вызывая бурю комментажа.

То есть на выходе мы имеем чистой воды информационную провокацию, цель которой, как по лекалу, совпадает с не так давно реализованным украинским сценарием. На мой взгляд, макфоловским твитом Запад заявил о готовности «поработать» с общественным мнением жителей Калининградской области, а заодно узнать реакцию Москвы (охарактеризовав Калининград, как спорную территорию в России, экс-дипломат мимоходом кинул кость и Киеву, мол, видите, мы о вас ещё не забыли).

И макфоловский твит достиг цели. Московские СМИ за выходные дни отбомбились новостью про «аннексию Калининграда», но круги пошли по воде именно в регионе. Почитаем комментарии в калининградских интернет-СМИ и соцсетях. Выражаясь блогерской терминологией, там до сих пор идёт «срач». Калининградцы спорят, оскорбляя друг друга, «правильно дипломат ответил» или неправильно. В комментариях неизменно всплывает крымская параллель. Эмоциональное зашкаливание в виде негодования, презрения, сарказма, — это именно то, чего добивается бывший (бывший ли?) специальный помощник президента США по нацбезопасности. Точно так же было на первых порах на Украине.

И теперь становится ясным, что «кёнигсбергизация» для Запада это всего лишь сменная, более «фигурная», насадка к универсальному инструменту, который сработал на большей части Украины: «Украина це Європа». Зачем же менять надёжный инструмент? «Калининград — дас ист Ойропа». Формула, по мнению заокеанских «слесарей», должна сработать.

В итоге, что мы видим сегодня в Калининграде. Региональные элиты проталкивают идею безвизового посещения европейцами Калининградской области (будто мало 72-часового безвизового режима, действующего без малого десять лет), искренне считая, что это подружит Россию с ЕС. Так же, кстати, было на Украине, когда Киев отменил визы гражданам ЕС, чтобы европейцы европеизировали Украину.

Мы видим, как пятая колонна крепнет и наглеет на глазах. Уже стало правилом хорошего тона, что на культурных мероприятиях названия городов и местностей в Калининградской области именуются на немецкий лад — Земландский полуостров (в российской топонимике — Калининградский полуостров), Роминтенская пуща (в советское время — Краснолесье), остров Ломзе (Октябрьский остров), где строится стадион к ЧМ-2018.

Продукты питания, произведённые в Калининграде, вобрали в себя всю узловую топонимику Восточной Пруссии. К примеру, коньяк «Инстербург» (город Черняховск), пиво «Нойхаузен» (город Гурьевск) и Königsberg (уже и не в русской транскрипции), хлеб «Бальга» (в честь немецкой крепости) и «Кайзеровский».

Пробежимся по названиям свежих выставок в калининградских музеях: «Архитектор собственного одиночества» (к 240-летию со дня рождения Гофмана), «Город чистого разума» (выставка графики Кёнигсберга XVII—XX вв.), передвижная выставка «Старый город», мастер-класс «Кулинарные Рождественские традиции Кёнигсберга», дискуссия «Зачем нужна идентичность?».

В Калининграде есть общество по сохранению немецкой брусчатки, есть новостной сайт имени немецких котлеток, есть университет имени немецкого философа… Теперь вы понимаете, что калининградцы сознательно и подсознательно живут немецким прошлым, канувшим в Лету.

Какое ждёт их будущее?