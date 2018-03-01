



evasion.inrialpes.fr Скорость звука

17 марта 2016 года стало известно, что Россия начинает испытания гиперзвуковых противокорабельных крылатых ракет (ПКР) «Циркон». Предположительно, ракета сможет развивать скорость, в 5−6 раз превышающую скорость звука (5−6М — при полёте на небольшой высоте это около 6−7 тысяч км/ч). Изделие планируется устанавливать на перспективные многоцелевые атомные подводные лодки 5-го поколения «Хаски», а также заменить ими тяжёлые противокорабельные ракеты П-700 «Гранит» на крейсерах 1144 «Орлан». Максимальная дальность действия новейшей ПКР неизвестна — предположительно, она будет не менее 400 км.

Эта новость показывает, что Россия вплотную подходит к созданию реального гиперзвукового вооружения. Но США и Китай также «не сидят без дела». К сожалению, узнать много подробностей о реальном состоянии проектов и тактико-технических характеристиках этих изделий пока не представляется возможным. Но мы всё же попробуем собрать воедино имеющиеся факты и предположения и определить, каких успехов достигли страны в «гиперзвуке». Это очень важно, так как создание реальных образцов гиперзвукового оружия сделает революцию в мире вооружений и может серьёзно повлиять на баланс сил в мире.

Перспективное гиперзвуковое вооружение России

О гиперзвуковой ПКР 3М22 «Циркон», которую разрабатывает корпорация «Тактическое ракетное вооружение», мы начали говорить выше. Её максимальная скорость будет превышать таковую у П-700 в 2−2,5 раза («Граниты» развивают скорость в 2,5 М). Такая высокая скорость делает перехват ракеты крайне затруднительным, и к тому же сильно уменьшает время принятия решений противником — полёт «Циркона» на расстояние 400 км должен длиться менее 4 минут. Предсказать, как долго продлятся испытания новой ПКР, невозможно — слишком мало имеется информации, а сложность задачи очень высока. Вряд ли стоит ожидать создания реальной серийной ракеты раньше чем к 2020 году, при этом высока вероятность того, что это произойдёт и сильно позже (да и основной носитель ракет — подлодки нового поколения «Хаски», вряд ли начнут приниматься на вооружение раньше конца 2020-х годов). Второй интересный российский проект — так называемое изделие 4202. Его разработку ведёт «НПО Машиностроения» с 2009 года. Речь идёт о создании гиперзвуковой, маневрирующей боеголовки для тяжёлых межконтинентальных баллистических ракет (а раз уж в 2016 начнутся испытания тяжёлой жидкостной ракеты РС-28 «Сармат», то ясно, что для неё новые боевые части и предназначены). Предположительно, проводилось уже минимум 6 испытаний нового боевого блока, все с помощью МБР УР-100Н УТТХ (устаревшая тяжёлая жидкостная ракета, с которой уже сняты ядерные боеголовки — используется для испытаний и для выведения спутников на орбиту). О последнем испытании писали западные СМИ, в том числе авторитетное агентство Jane’s. Из данных, приведённых в стенгазете «НПО Машиностроения», известно, что боевая часть будет покрыта радиопоглощающим покрытием. Создание подобной боеголовки сделает существующие системы противоракетной обороны практически безоружными, так как боевая часть летит на огромной скорости, не по баллистической траектории, и совершает маневры. Помимо этого, за счёт того, что боевая часть управляема, возможно достижение очень большой точности поражения, по сравнению с классическими боеголовками, а это позволяет и вовсе применять оружие в неядерном оснащении или же с маломощным ядерным зарядом.

И наконец, интерес представляет возможность создания стратегической крылатой ракеты — воздушного или же морского базирования. Известно, что ещё в СССР началась разработка проекта Х-90 ГЭЛА (гиперзвуковой экспериментальный летательный аппарат), однако с распадом страны работы прекратились, а прототипы демонстрировались на авиасалоне МАКС в Жуковском. По задумке разработчиков скорость ракеты должна была достигать 4−5M, а максимальная дальность пуска — 3000 км. На данный момент предметной информации о разработке подобной ракеты не имеется, однако слухи и обрывочная информация об этом присутствуют.

Гиперзвуковые проекты США

США также активно развивают гиперзвуковые технологии, не стесняясь при этом лишний раз показать или рассказать о прошедших испытаниях, хотя технических деталей, естественно, американцы не раскрывают.

Из последних проектов стоит отметить прототип гиперзвуковой крылатой ракеты X-51WaveRider. Испытания изделия начались в 2010 году. Из проведённых с борта стратегического бомбардировщика B-52H четырех пусков полностью успешным оказался один — самый последний (1 мая 2013 года). Ракета развила максимальную скорость 5,1M (6100 км/ч) на высоте около 18 км, при этом полёт длился около 6 минут, было преодолено расстояние 426 км. В свободном доступе была опубликована и видеозапись с этих испытаний. Интересным был и предшественник X-51 — X-43A. Эта крылатая ракета установила рекорд скорости, развив 9,65М, однако двигатель ракеты работал всего 10−11 секунд.

Таким образом, США имеют серьёзный задел для создания реальной боевой крылатой ракеты. Насколько американцы к этому близки, пока неясно — информация засекречена.

Другой проект, разрабатываемый в рамках инициативы «Глобальный молниеносный удар» (Prompt Global Strike) — это Advanced Hypersonic Weapon (AHW, «перспективное гиперзвуковое оружие»). Это перспективное вооружение обезоруживающего неядерного удара представляет собой гиперзвуковую боевую часть, которая выводится с помощью ракеты-носителя STARS IV (модификация списанной ракеты подводных лодок средней дальности UGM-27 Polaris) в верхние слои атмосферы, а потом на гиперзвуковой скорости «планирует» к цели. Американские оружейники рассчитывают таким образом поражать цели на расстояниях до 6000 км. По информации американских военных, первое испытание AHWв 2011 году оказалось удачным — боевой блок пролетел 3700 км примерно за 30 минут и поразил цель. Второе испытание, прошедшее в 2014 году, оказалось провальным — боевой блок самоуничтожился на 4-й секунде полёта.

Конкурентом программы AHW является HypersonicTechnologyVehicle 2 (HTV-2). Суть проекта такая же. На первых испытаний, которые проводились в 2010 году, к боевому блоку предъявлялись следующие требования: пролететь 7,700 км, развив скорость около 20M. HTV-2 был выведен в верхние слои атмосферы с помощью ракеты-носителя MinotaurIV (модификация списанных МБР LGM-118 Peacekeeper). Полёт должен был продлиться 30 минут, но на 9-й минуте связь с боевым блоком была потеряна. Примерно по такому же сценарию развивались и вторые испытания в 2011 году — связь также была потеряна примерно на 9-й минуте.

И последнее — 15 марта 2016 года американский оружейный гигант Lockheed Martin заявил о том, что ведутся работы над созданием гиперзвукового беспилотника SR-72. Скорость полёта летательного аппарата должна быть не меньше 6M. По мнению представителей компании, летательный аппарат может быть создан к середине 2020-х, а стоимость одной машины составит менее $1 миллиарда. Габариты беспилотника будут сходны с истребителем 5-го поколения F-22, таким образом, можно предположить, что машина сможет выполнять разведывательные и, возможно, ударные задачи. Кстати, проект по созданию гиперзвукового самолёта HTV-3X в рамках программы Falcon (туда же входит и вышеописанный HTV-2) был заморожен в 2008 году из-за нехватки средств, однако теперь проект, по-видимому, оживает.

Другие страны, проводящие испытания гиперзвукового оружия

По информации американских источников (позже кратко подтверждённой Пекином), Китай также работает над созданием гиперзвуковой боевой части по типу изделия 4202 или HTV-2. Изделие, называемое американцами Wu-14, уже испытывалось 6 раз, и, судя по всему, 5 из испытаний были успешными или частично успешными. Более точной и детальной информации о проекте пока нет, как и о технических характеристиках китайского гиперзвукового планера.

Успехи есть и у другого азиатского гиганта — Индии. Там создана тактическая ракета «поверхность — поверхность» Shaurya, разгоняющаяся до скорости около 7M (примерно, как российская оперативно-тактическая ракета «Искандер-М»). Однако, включать в этот список тактические баллистические ракеты, наверное, не очень корректно. С другой стороны, Индия ведёт совместную с Россией разработку ПКР Brahmos-2, которая, возможно, будет одной из модификаций вышеуказанного «Циркона».

Франция также разрабатывает гиперзвуковое оружие — начаты разработки крылатой ракеты «воздух — поверхность» ASN4G. Французы хотят разогнать этот носитель ядерного оружия до скорости около 8М, однако никаких сроков, когда будет готов первый прототип, пока не называлось.

Выводы

1. Гиперзвуковое оружие может серьёзно повлиять на установившийся стратегический баланс в мире. Оно до предела сокращает время реагирования для противника, а высокоточные, маневрирующие гиперзвуковые боевые части баллистических ракет могут проходить любые системы ПРО. Высокая точность и, вследствие этого, возможность отказа от ядерных боевых частей повышает «соблазн» использовать такое оружие с целью разоружить противника.

2. При нынешнем технологическом уровне создание реальных образцов гиперзвукового оружия перестаёт быть фантастикой. Особенно это касается гиперзвуковых боевых частей-планеров для МБР. Крылатые ракеты со скоростью полёта 5−6М тоже скоро могут стать реальностью.

3. Сомнительнее всего пока выглядят проекты гиперзвуковых самолётов — такие проекты слишком дороги на данном этапе. Так что «прокатиться» от Москвы до Нью-Йорка за час удастся, видимо, ещё нескоро.

4. Ни одна из сторон не имеет решающего преимущества в гиперзвуковой гонке. США наиболее открыто говорят о своих проектах (возможно, не всех?), Россия и, в большей мере, Китай — стараются пока полностью не раскрывать своих карт. Остальные же пока выступают в роли догоняющих.