Ближний Восток переживает самую масштабную трансформацию в своей истории. Если после Первой мировой войны мы наблюдали распад имперских владений на национальные государства, то теперь и они погружаются в бездну, открывая путь этническим и религиозным группам. Курды, друзы, дервишские ордена и ливанские католики — они не только заявляют о своих притязаниях на власть, но и получают ее, вступая в гибкие коалиции с великими державами. «Арабская весна» только приблизила их к заветной цели. В авангарде процесса идут курды, которые выстраивают национальную государственность на просторах Ирака, Турции и Сирии. Израиль такое положение дел устраивает, поскольку усиление курдов автоматически ослабляет арабские позиции в регионе, позволяет в той или иной степени сдерживать хаос, который семимильными шагами приближается к границам еврейского государства. Не случайно премьер-министр Биньямин Нетаньяху стал первым иностранным лидером, открыто заявившим о необходимости международного признания Иракского Курдистана.

timesofisrael.com Масуд Барзани

Речь израильского премьера прозвучала в Эрбиле 29 июня 2014 года — в день, когда предводитель террористов Абу Бакр аль-Багдади объявил о создании ИГИЛ на подконтрольных территориях Ирака и Сирии. По словам Нетаньяху, «ради ослабления террористов Израиль должен поддержать стремление курдов к независимости». Спустя два года эта фраза приобрела особое звучание. И не только потому, что Тель-Авив покупает у Эрбиля 77% своей потребляемой нефти, о чем свидетельствует доклад, опубликованный британской Financial Times. Цифра получается значительная: только с мая по август 2015 года Израиль импортировал 19 млн баррелей курдской нефти, что в ежедневном выражении составляет до 240 тысяч баррелей, а в денежном — $1 млрд. По данным израильских СМИ, Тель-Авив также предоставляет Эрбилю ограниченную военную помощь.

На турецком направлении Тель-Авив прибегает к тактике лавирования, воздерживаясь от сближения с Анкарой, но и не разрывая с ней контакты. «Я уверен в том, что до тех пор, пока у руля Турции находятся исламисты во главе с президентом-авантюристом, это чревато для нас угрозами и даже вызовами», — цитирует газета Israel Hayom замглавы генерального штаба Армии обороны Израиля Яира Голана. По словам генерала, «Турция — мощное государство, и у Израиля нет необходимости загонять отношения в русло враждебности». «Несмотря на то, что интересы и идеология двух стран не имеют точек соприкосновения, мы должны приложить усилия для смягчения напряженности в отношениях с Турцией, сохраняя при этом наши [израильские] принципы. Это очень сложный вопрос, и лучше его не будировать… В настоящее время уровень прямой угрозы для израильского населения беспрецедентен, но мы предпринимаем все необходимые контрмеры», — заявил Голан 18 марта на конференции по безопасности, организованной Центром стратегических исследований Бегина-Садата при Университете имени Бар-Илана. К сожалению, заключительная фраза военного нашла свое подтверждение уже 19 марта — в результате теракта на стамбульской улице Истикляль погибли 2 израильтянина, а оставшиеся 11 получили ранения разной степени тяжести. Гендиректор МИД Израиля Дори Голд был вынужден прервать свой визит в США, чтобы отправиться 20 марта в Турцию, передает Hurriyet Daily News.

Гражданская война в Сирии диктует новые правила поведения не только для Анкары, но и для Тель-Авива, который позитивно воспринял провозглашенную курдами федерацию на севере САР. «Сирийские курды готовы сотрудничать с Израилем», — заявила в интервью Times of Israel профессор Офра Бенгио, которая заведует курдскими исследованиями в Тель-Авивском университете. Эксперт делает подобное заключение на основе личных контактов с ополченцами. «Иракский Курдистан пока предпочитает действовать за кулисами. Как только Эрбиль усилится, курды пойдут на открытые контакты», — уверена Бенгио.

Тель-Авив делает ставку на курдов в надежде ослабить президента Башара Асада, который намерен восстановить сирийский суверенитет над Голанскими высотами, оккупированными ЦАХАЛом в ходе арабо-израильской войны 1967 года. Более того, израильская стратегия сдерживания доходит до границ Ирана, который недвусмысленно дает понять, что воспринимает независимость Иракского Курдистана как casus belli (повод к войне). «Пока курды следуют конституции Ирака и принципам международного сообщества, в том числе и Ирана, мы будем их уважать», — цитирует Azad News Agency иранского эксперта Алирезу Айяти. По его словам, «единый Ирак способствует региональной и международной стабильности», а «его раздел отвечает интересам ИГИЛ и Израиля». Через Айяти ИРИ также грозит Турции: «Если Турция полагает, что установление стратегических отношений с Иракским Курдистаном позволит Анкаре решить курдский вопрос внутри самой республики, то она глубоко ошибается».

Впрочем, многолетние словесные баталии не мешают представителю еврейской общины Иракского Курдистана Шерзаду Омеру Мамсани рассуждать о необходимости строительства на территории края синагог, наличие которых предусмотрено правительственной программой по религиозному сосуществованию, сообщает International Business Time. Тем более что в мае 2015 года парламент края санкционировал создание 7 департаментов, которые должны поддерживать местные этнорелигиозные меньшинства. В том числе также значатся зороастрийцы, бахаи и езиды. Как сообщает израильская Haaretz со ссылкой на пресс-секретаря министерства по делам религий (Иракского Курдистана) Маривана Накшбанди, на территории края некогда проживали от 200 до 300 тысяч курдов еврейского происхождения, большинство из которых уехали в Израиль. «Около 300 семей остались в Иракском Курдистане. Они приняли ислам, но продолжают тайно следовать еврейским традициям», — отметил Накшбанди. Сам Мамсани объясняет это следующим образом: «В Курдистане представители разных культур и религий не испытывают каких-либо притеснений. Курды любят Израиль, а Израиль поддерживает наше государство».

И эта симпатия взаимна. Поэтому министр юстиции Израиля Аелет Шакед призывает Тель-Авив помочь в создании курдского государства «между Турцией, Ираком и Израилем», ссылаясь на то обстоятельство, что «курды — народ с тысячелетней историей и демократическими традициями, который никогда не нападал на другие народы». «Мы должны открыто призвать к созданию курдского государства, которое отделит Иран от Турции и будет дружественным по отношению к Израилю… Курды и евреи имеют давнюю историю взаимоотношений. У нас есть общие интересы, поскольку пытаемся остановить ИГИЛ, с которым курды воюют с присущей им мощью», — заявила Шакед на ежегодной конференции Института исследований национальной безопасности, которая прошла в столице еврейского государства в январе 2016 года.

Тель-Авив чувствует ритмы ближневосточного хаоса, который еще никому не удавалось обратить себе на пользу. Достаточно вспомнить Сирийскую революцию 1925 — 1927 годов, во главе которого стоял друзский шейх Султан аль-Атраш. Провозгласив независимость Сирии, он бросил вызов всем — колониальной администрации в Дамаске, Франции и Турции. Несмотря на поражение революции, вождь друзов, приговоренный французами к смерти, оставался ее символом. Вернувшись в 1937 году, с почестями из эмиграции, он до конца своих дней ратовал за единую Сирию, отвергая независимый статус Джабаль аль-Друз (Государство друзов), на котором настаивал Париж. Гамаль Насер и Хафез Асад были ему за это благодарны. История может повториться. Западные столицы всегда утешались мыслью о том, что контролируют Ближний Восток, хотя в действительности их власть часто оставалась эфемерной.