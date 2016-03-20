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Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 13 — 19 марта стали: папа Франциск в Армению едет — вопрос в дате; Саркози приезжает в Ватикан; число религиозных телеканалов на Ближнем Востоке резко выросло; Конгресс США и госдеп признал геноцид христиан; премьер Украины Яценюк и мэр Львова Садовый дискредитировали себя как католики и другое.

Папа Римский Франциск обратился к христианам Ближнего Востока с призывом верить и надеяться сверх всякой надежды, сообщает Radio Vaticana (Ватикан). «Как часто опыт изгнания и отчуждения, страданий и гонений побуждает нас сомневаться даже в благости Бога и в Его любви к нам, — сказал понтифик. — Это сомнение рассеивается перед истиной, что Бог верен, пребывает рядом и исполняет Свои обетования тем, кто в этом не сомневаются, и тем, кто надеется сверх всякой надежды. Утешение Господне близко к тем, кто пересекает болезненную ночь сомнения, надеясь на рассвет Божьего милосердия, которое вся эта тьма и несправедливость никогда не смогут одолеть. Господь да благословит всех вас и защитит вас от лукавого».

Директор Зала печати Святого престола отец Федерико Ломбарди объявил, что в настоящее время идет обсуждение возможной поездки папы Франциска в Армению. Если она состоится, то это произойдет во второй половине июня. Отец Федерико сообщил, что пока еще не состоялся выезд организаторов со стороны Ватикана для окончательного заключения и не составлена программа, которая должна быть одобрена понтификом. Некоторые источники утверждают, что визит состоится с 22 по 26 июня, однако, отметил директор Зала печати, это неточные сведения и «чтобы не создавать путаницу, необходимо подождать окончательных решений».

Экс-президент Франции Николя Саркози будет принят 21 марта папой Франциском, информирует La Croix (Париж, Франция). Саркози станет вторым бывшим французским президентом после Валери Жискар д'Эстена, которого папа удостоит частной аудиенции. С политической точки зрения согласие понтифика на встречу очень важно для экс-президента и, в частности, для католического движения Manif pour tous, так как Саркози намекнул о готовности пересмотреть «закон Тобиры», допускающий однополые браки. Визит в Ватикан, очевидно, должен также продемонстрировать готовность бывшего главы Республики к диалогу с Католической церковью и дистанцию от антиклерикальной среды.

L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) задается вопросом, способно ли преобразование Сирии по боснийской модели стать единственно возможным решением. Переговоры в Женеве могут показать, станет ли для России и США приемлемой трансформация унитарного государства в конфедеративное (алавиты, курды и сунниты) по аналогу Дейтонских соглашений 1995 года. По словам генерала Карло Жана, эксперта в области военной стратегии и геополитики, федерализация Сирии позволит создать «северный курдский регион», «западный алавитский со столицей в Дамаске, в котором место для себя могли бы найти даже друзы и христиане» и «центральный суннитский со столицей в Ракке, в области, ныне занятой ДАИШ, управление которой будет передано противникам Асада». Это решение, отмечает генерал, соответствовало бы имевшей место быть в Османской империи идее «сильной местной автономии». Проблема в том, что, как показывает история, в разделенных регионах население слабо заинтересовано в сильном едином государстве, а ориентируется на этнические и религиозные центры. При этом в Османской империи были янычары, армейская элита, которая могла привести сепаратистов к повиновению. А в Сирии? Даже конфедеративное государство во главе с курдами, алавитами и суннитами в рамках боснийской модели будет представлять собой «промежуточное решение», имея в долгосрочной перспективе множество проблем.

США, Турция и сирийское правительство категорически отвергают идею федеративного курдского региона в Сирии, рассматривая его как угрозу территориальной целостности, пишет AsiaNews (Рим, Италия). У курдов уже действуют «автономные администрации» в трех анклавах на границе с Турцией — Африн, Кобани и Язира. Автономия будет также включать в себя районы с преобладанием туркменского и арабского населения, отбитые недавно курдами у боевиков ДАИШ. Курдские лидеры подчеркивают, что они не стремятся к независимости от Сирии, но согласны на «местное демократическое управление» в рамках федеративного государства. Однако арабоязычные общины и ассирийские христиане, живущие в пределах потенциального курдского округа, сопротивляются этой идее. Анкара также выступает против, будучи обеспокоенной тем, что автономный анклав на границе может еще больше способствовать курдскому ирредентизму в самой Турции. Соединенные Штаты объявили, что не признают и не поддерживают создание курдского федеративного округа в Сирии. Между тем, иракские и сирийские курды рассматривают федерализацию как единственное жизнеспособное решение. В интервью изданию находящийся в Париже бывший лидер сирийской Демократической партии Курдистана (PDK) Салем Хассан говорит, что «федеративная система — это отличная модель, курды хотят ее для всех сирийцев, а не только для себя», так как она «является лучшей стратегией в противостоянии экстремистским течениям и сепаратизму». С ним согласен Сейван Барзани, посол Ирака в Нидерландах и племянник президента иракского Курдистана Масуда Барзани. «Только подумайте о Канаде или Швейцарской Конфедерации», говорит посол, который видит федеративную модель оптимальной и эффективной и для Ирака.

Число телевизионных вещателей на Ближнем Востоке, специализирующихся на религиозных вопросах, выросло с 2011 по 2014 год на 50%, на сегодня уже 75 религиозных каналов ведут трансляции в свободном режиме без шифровки сигнала, передаетAgenzia Fides (Ватикан). Об этом говорится в исследовании, подготовленном Северо-Западным университетом в Катаре. Значительный рост наблюдается даже среди христианских и шиитских сетей, однако львиная доля новых вещателей — это суннитские каналы, число которых возросло с 43 до 55. Количество шиитских вещателей умножилось с 5 до 11, христианских — с 2 до 9. По мнению профессора университета Халеда Хроуда, рост религиозных телевизионных сетей связан с бурными пертурбациями на Ближнем Востоке, начиная с американского вторжения в Ирак в 2003 году и усиления сектантских настроений в иракской политике и заканчивая активизацией саудовско-иранского противостояния.

Палаты представителей одобрила резолюцию, призвавшую квалифицировать действия ДАИШ на Ближнем Востоке против христиан и других этнических и религиозных меньшинств в качестве геноцида, сообщает National Catholic Register (Айрондэйл, США). Резолюцию поддержали 393 конгрессменов, против не голосовал никто. Вслед за этим с законодателями согласился государственный секретарь Джон Керри. Он заявил 17 марта на пресс-конференции, что, по его мнению, ДАИШ «несет ответственность за геноцид в отношении лиц в районах, находящихся под его контролем, включая езидов, христиан и мусульман-шиитов». Этому шагу предшествовало аналогичное заявление Европарламента, опубликованное в начале февраля. Защитники ближневосточных христиан говорят, что такого рода декларации со стороны США и Европейского союза могут оказать дополнительное давление на Совет Безопасности ООН с целью передачи этого вопроса на рассмотрение Международного уголовного суда, у которого есть полномочия осудить преступников.

Межпартийная группа пэров британского парламента инициирует принятие законодательных поправок для проведения судебного разбирательства по вопросу, являются ли действия ДАИШ на Ближнем Востоке геноцидом, сообщает Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Британское правительство все чаще и чаще слышит призывы признать, что атаки джихадистов против христиан, езидов и других меньшинств должны быть квалифицированы как геноцид. Кабинет министров до сих пор отказывался озвучить свое мнение по данному вопросу. Пэры предлагают принять законодательную поправку, которая заставит правительство, подписавшее Конвенцию о геноциде 1948 года, выполнить свои обязательства. Лидерами группы выступают баронесса Кеннеди (от лейбористов), лорд Форсайт (от консерваторов) и баронесса Николсон (от либеральных демократов). Палата лордов намерена проголосовать по поправке в ближайшее время, в случае прохождения она поступит в Палату общин. Если Лондон в итоге признает христиан и другие меньшинства на Ближнем Востоке пострадавшими от геноцида ДАИШ, это повысит шансы христиан, езидов, возможно, мандеев, туркменов и мусульман-шиитов на получение убежища в Великобритании.

Экзарх Русской православной церкви в Белоруссии митрополит Минский и Слуцкий Павел во время совместного выступления на телевидении с католическим архиепископом Тадеушем Кондрусевичем не исключил в ближайшем будущем визита папы Римского Франциска в страну, передает Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). «Если это согласовано с патриархом Московским Кириллом, нельзя исключать. Не так давно все говорили, что встреча Кирилла и Франциска никогда не состоится, однако затем они увиделись в Гаване», — сказал митрополит Павел. Он подчеркнул, что одобрение со стороны патриарха Кирилла папского визита в страну, которая является частью канонической территории РПЦ, является само собой разумеющимся. Если при этом в Белоруссии папа и патриарх увидятся, такая встреча должна послужить сплочению, а не разделению людей. В свою очередь архиепископ Кондрусевич отметил, что для визита Франциска необходимо официальное приглашение государства и согласие Церкви большинства, то есть православной. На следующий день после телевизионного выступления митрополит Павел встретился с президентом Александром Лукашенко, чтобы обсудить вопросы сотрудничества между Церковью и государством. Экзарх указал на необходимость создания нового церковного центра в Минске. Президент выразил готовность передать Церкви в ближайшее время объект, который можно было бы использовать для проведения крупных церковных мероприятий.

Константинопольский патриарх Варфоломей в преддверии Всеправославного собора, который пройдет на Крите с 18 по 27 июня, опубликовал энциклику, в которой утверждается, что без синодального решения распознавание ереси от ортодоксии не представляется возможным, сообщает Vatican insider (Рим, Италия). В документе говорится, что все догматы Церкви и ее священные каноны несут на себе печать синодальности, а православие является Церковью коллегиальности. Издание отмечает, что, возможно, своей энцикликой Константинопольский патриарх ответил на попытки экстремистских групп внутри православного мира утвердить представление о католиках и христианах других конфессий как «еретиков». Также возможно, что сильный акцент на синодальность может быть ответом на решение Русской православной церкви, которая, в январе 2014 года, объясняя собственную позицию о папском примате, заявила, что в первом тысячелетии Рим был своего рода координационным центром. То, что Варфоломей говорит, похоже, есть простое объяснение, что Константинополю не нужно брать уроки у Москвы, когда дело доходит до синодальности.

Встреча на Кубе между папой Франциском и патриархом Кириллом должна была стать экуменический вехой, однако вызвала беспокойство среди некоторых украинских и польских наблюдателей, пишет National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Большинство возражений были направлены не против того, о чем говорилось в Совместной декларации, а того, что в ней не прозвучало. Например, некоторые требовали включения в декларацию осуждение «вторжения» России на Украину и российские бомбардировки в Сирии, а также преследование украинских греко-католиков в советское время. Но когда дело доходит до переговоров, Ватикан ищет не виновных в прошлых преступлениях, а возможности для улучшения ситуации в настоящем и будущем. Святой престол реалистичен, а не идеологичен. Ватиканские чиновники готовы говорить с кем угодно. Совместные заявления рассматриваются в качестве способов продвижения соглашений без подчеркивания различий. Встречи — как шаги в процессе, а не в качестве разовых решений для каждой проблемы. Многие критики характеризуют патриарха Кирилла как «марионетку Владимира Путина». Нет никаких сомнений в том, что глава РПЦ поддерживает российскую власть. Но когда речь идет о войне на Украине, патриарх заметно молчит, что в путинской России является храбростью. Патриарха также осуждали как сторонника вмешательства Москвы в Сирии. Очевидно, что Кирилл обеспокоен положением православных христиан в Сирии, он боится, что они пострадают, если власть Асада падет. Ватикан тоже обеспокоен положением христиан в Сирии и достаточно прагматичен в понимании, что мирное разрешение конфликта требует поддержки России. По Сирии и Ираку папа и патриарх совместно «призывают международное сообщество добиваться прекращения насилия и терроризма». Нет никаких сомнений в том, что Путин поддержал встречу Кирилла и Франциска. Вероятно, президент надеется, что это будет отвлекать от его действий на Украине и повысит роль России в Сирии. Но у Ватикана есть свои собственные цели. Франциск, во-первых, поднял диалог между Католической и крупнейшей Православной церквями на новый уровень. Во-вторых, разъяснена ситуация с Восточными или греко-католическими церквями. Франциск дал ясно понять, что никто не собирается решать экуменические проблемы за счет униатов. Но он и не будет концентрироваться на прошлом, когда есть возможности поработать для лучшего будущего.

В контексте «гибридной войны» на Украине Католицький Оглядач (Львов, Украина) отмечает два события. Первое — это признание министерством юстиции того, что готовится законодательство по легализации однополых партнерств в стране. Такие планы ставят большой жирный крест на имидже Арсения Яценюка как греко-католика. Уже сам факт, что пан Яценюк готов способствовать созданию хорошего общественного климата для греха, который по католическому вероучению приравнивается к умышленному убийству невиновного, является показательным. Украинское правительство сознательно идет на усиление раскола в обществе, поскольку большинство населения исповедует религии, которые резко осуждают гомосексуальное поведение. То есть, правительство Яценюка перед лицом «московитской агрессии» решило играть на стороне Кремля, делая попытки дестабилизировать украинское общество. Кажется, на этой же стороне играют и львовский мэр Андрей Садовый, и Львовский городской совет, которые закрыли глаза, чтобы не видеть, что запланированный на 19−20 марта ЛГБТ-фестиваль во Львове — это прямая провокация против христиан, которые составляют большинство жителей города, по крайней мере, декларативно. Двусмысленное поведение господина Садового в скандале вокруг строительства во Львове памятника митрополиту Андрею Шептицкому в паре с поддержкой ЛГБТ-групп ставит под очень большое сомнение его декларируемое католичество.

В обзоре использованы материалы: официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.