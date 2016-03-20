



Александр Горбаруков ИА REGNUM Доверие

Солидаризируясь со странами Запада, Рийгикогу (эстонский парламент) выступил с заявлением о немедленном освобождении «незаконно» задержанной украинской диверсантки Надежды Савченко. В этот же день Прокуратура ЭР предъявила обвинения Эдгару Сависаару — выдающемуся политику Эстонии, последовательному стороннику добрососедских отношений с Россией и противнику местной этнократии.

В первом случае, еще до суда эстонские парламентарии объявляют преследование Савченко незаконным. Во втором — те же политики поддерживают непристойное (на основе высмеянных обществом и СМИ дутых фактов) политическое преследование лидера крупнейшей оппозиционной партии. Впрочем, не было бы Савченко, на Западе нашли бы иной, высосанный из пальца повод для очернительства России, не было бы придуманных фактов против Эдгара Сависаара, нашлись бы другие, такие же безосновательные. Таких примеров много, они сходят с русофобского конвейера пропаганды Эстонии, вдохновляемой и поддерживаемой Западом.

Не «двойные стандарты», а шулерство и наглость

Поражает юридически безграмотное содержание Заявления эстонского парламента, составленное законодателями, среди которых немало юристов. Еще не состоялся суд, а в документе значится: «Очевидно, что Россия, арестовав и незаконно удерживая Надю Савченко, нарушила и нарушает международное право, в том числе Женевскую Конвенцию 1949 года об обращении с военнопленными и Минское соглашение от 5 сентября 2014 года, согласно пункту 5 которого предусмотрено немедленное освобождение заложников и незаконно задержанных лиц». Спрашивается, разве эстонский парламент имеет функции суда, чтобы выносить вердикт о (не)законности действа, к тому же происходящего в другом государстве?

В российских и зарубежных СМИ давно разоблачены подобные популистские и безграмотные суждения защитников Савченко, обвиняемой в соучастии в убийстве в Донбассе двух российских журналистов. NB! Речь — о гражданах Российской Федерации. Примечательно: их гибель даже не обсуждалась — ни в эстонском парламенте, ни в Союзе журналистов Эстонии, не было реакции и в Евросоюзе. Полное безразличие, если не считать двух невнятных (за два года!) заявлений представителя ОБСЕ по свободе СМИ Дуни Миятович, продемонстрировала Эстония, как и весь Запад, и по другим вопиющим случаям нарушения на той же Украине прав российских журналистов. «Почему-то» эстонский парламент не возмущался имитацией расследования сожжения мирных жителей в Одессе и расстрела участников противостояния на Майдане. В такой ситуации, и впрямь, лучше жевать, чем обличать Россию и поддерживать инспирированные Западом инициативы против Кремля. На такую «разборчивость» указал в ходе обсуждения парламентского заявления по Савченко в эстонском парламенте депутат от оппозиционной Центристской партии Михаил Стальнухин. Ниже — изложение сказанного им.

С 1999 года эстонский парламент принял 16 заявлений. Три из них касались событий в Грузии в 2008 году. Как выяснилось после миссии президента Франции Николя Саркози, все они, с первой до последней строки, оказались лживыми. Или заявление о поддержке демократии в Белоруссии накануне предстоявших там выборах. И что? Лукашенко как был Лукашенко, так им и остался, но санкции с него сняты! Стало быть, заявления парламента, мягко выражаясь, — это эмоции на лжи. Или последние события. В прошлом году в Турции арестовано 156 журналистов, из которых 32 и сегодня остаются под арестом. Двоим из них за обнародование документальной правды грозит пожизненное заключение. А больше похожая на геноцид война турок с курдами — собственным национальным меньшинством? И тут молчок! Недавно в Саудовской Аравии казнили 47 человек. В этой стране такое — обычное дело. Но эстонский парламент в рот воды набрал. Так же, как в случае с борцом за свободу слова, основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Это он рассказал миру, что в Гуантанамо пытают людей. Озаботило это эстонский парламент? Нет! То же самое — с тюрьмой Абу-Грейб. Или отчего равнодушна Эстония (член НАТО) к катастрофе Ирака, где уже после агрессии стран альянса во главе с США погибло 120 тысяч мирных жителей?

Вопрос: почему в похожих ситуациях эстонский парламент в одном случае «рвет и мечет» по надуманным обвинениям, в другом — демонстрирует полный игнор, хотя налицо все признаки преступных действий? Ответ: заявления на Западе все чаще принимают не ради защиты общечеловеческих ценностей или международного права, а прикрываясь ими, утверждают свой новый мировой порядок, уже открыто (без лицемерного камуфляжа) проводят по сути колониальную политику — жить за счет чужих ресурсов.

Полицейское государство в демократической тоге

Те же двойные стандарты касаются многолетнего преследования Сависаара — лидера самой крупной оппозиционной силы — Центристской партии. И это несмотря на то, что он считается главным вдохновителем восстановления 25 лет назад независимости Эстонии. К «охоте» на него подключены власти, партии и СМИ. Несмотря на предъявляемые обвинения даже в правящих праволиберальных и протоnaziоналистических партиях находятся те, кто признает всю их смехотворность, а возню вокруг Сависаара — подрывом демократии. В Эстонии не секрет, что ведущим эстонским политикам, сделавшим под американским шефством блестящую карьеру, удавалось замять «дела», по мнению юристов, имеющие явные признаки преступления и куда более серьезные, чем те, которые, якобы, совершал Сависаар. В молчанку играли и чуть ли не «самые свободные в мире» придворные СМИ.

Но поскольку независимость страны подменена вассальной зависимостью от Брюсселя и Вашингтона, то те же лица, демонстрируя полное повиновение, считают, что все средства хороши, если хоть какая-то политическая сила выступает за нормализацию отношений с Россией. Устранение с политического поля разных центристских партий в Эстонии осуществляется не первый раз. Но лидер партии центристов каждый раз, подобно птице Феникс, появлялся на этом поле вновь, причем еще более закаленным и сильным.

Пока Сависаар переманивал на свою сторону русский и русскоязычный электорат, что привело к исчезновению всех русских партий, эстонская этнократия его еще терпела, так как заодно он «заземлил» относительной терпимостью к русским их недовольство дискриминацией, продолжающейся и поныне. И только потому Сависаару простили «ленточный скандал» 90-х, когда его обвинили в осведомленности о тайных записях на магнитофонную ленту его конфиденциальных бесед с политическими партнерами. Но первая крупная истерика была поднята после того, как съезд Центристской партии призвал провести референдум о вступлении в Евросоюз.

Еще большее недовольство элиты вызвала нейтральная позиция в оценке событий, связанных с переносом в 2007 году памятника Солдату-Освободителю («Бронзовый солдат»). Убедившись в том, что подавление стихийного «русского мятежа» не поставило крест на карьере массово поддерживаемого и сегодня русским и русскоязычным населением политика, Полиция безопасности объявила политика «агентом влияния России» и «угрозой безопасности Эстонии». Она заявила, что перед парламентскими выборами центристы рассчитывали на полтора миллиона евро из России. «Дело» замяли, мол, охранка предотвратила предательскую «сделку».

Но предупреждение не сработало. Год назад, после командировки Сависаара в Бангкок, ему из-за инфекции и синдрома токсического шока (опасались и его смерти) ампутировали ногу. Сразу пошли разговоры о попытке окончательно расправиться с ним. Но 65-летний Сависаар не был бы Сависааром, если бы уже в конце лета того же года не приступил к обязанностям мэра. Более того, когда летом наметился правительственный кризис, он начал успешные переговоры о создании нового коалиционного правительства, что отлучило бы от верховной власти много лет правящую в стране проамериканскую национал-либеральную Реформистскую партию. Политическое закулисье (поговаривают, что с участием проамериканского президента ЭР Тоомаса Хендрика Ильвеса) порушило договоренности.

А когда одноногий Сависаар заявил, что в политике он «прочно стоит на двух ногах» и не собирается с ней расставаться, то строптивому политику снова вручили «черную метку». Не минуло после его болезни и месяца, как политик снова занял кресло мэра. И тут же, заподозрив политика во взяточничестве, Полиция безопасности временно арестовала его. Причем адвокатам подозреваемого попался документ Прокуратуры, в котором выражены сомнения, убедительны ли подозрения. Но от должности городского головы до решения суда все же отстранили.

На днях Сависаар отправился в Россию читать лекцию в Московском университете — за такую демонстрацию нелояльности к русофобской политике Эстонии ему тут же вручили официальное подозрение не только во взяточничестве, но уже и в отмывании денег и получении его партией незаконной финансовой поддержки. За это грозит десять лет лишения свободы. И хотя многие считают, что даже Прокуратура ЭР и ее кукловоды в высших эшелонах власти не верят, что «дело» дойдет до суда, всем ясно: политика, который мог бы стать кандидатом в Президенты ЭР, любыми способами пытаются вывести из игры.

В противостоянии со Злом Добру нужны и кулаки

Даже эти два примера, а таковых — пруд пруди, характеризуют нечистоплотность и безнаказанность тех на Западе, кто бравирует демократией и прикрывается общемировыми ценностями и при этом, забыв про стыд и не боясь потерять лицо, участвует в объявленной Российской Федерации информационно-психологической войне. В силу вседозволенности русофобия превращена в мощный мутный поток лжи и грязи, общественно-политическое цунами. Она, как и санкции Запада (торговая и финансовая война), стала мощным инструментом (оружием) гибридной войны, призванной в мирных условиях, без объявления обычной войны, натравить мир против России, ослабить или разрушить ее государственность и общество.

Пошлость и вульгарность, с которой шельмуют Россию и Путина отказавшиеся от каких-либо правил приличия и сбросившие с себя маски защитников общечеловеческих ценностей Вашингтон и Брюссель, а также их клевреты — совсем обезумевшие от русофобии прибалтийские лимитрофы, зашкаливает. Это свидетельствует о бессилии Запада противостоять новой российской политике (можно сказать — и доктрине Путина). В ее основе — равноправие и справедливость в международных отношениях. Эта, уже получающая одобрение и признание мирового сообщества политика Кремля, который пожинает свои первые добрые плоды от верности заповеди Александра Невского «Не в силе Бог, а в правде», все нагляднее разоблачает изощренное лицемерие Запада. Он прикрывает этими же праведными понятиями свою новую по форме грабительскую колониальную политику, диктат силы в условиях однополярного мира. Хамство и беспардонность западных политиков и чиновников высшего ранга, считающих себя аристократами духа и образцом добропорядочности, свидетельствуют о том, что Запад под напором Владимира Путина и с праведным принуждением к миру в Сирии и на Украине в нравственном плане оказался «голым королем».

Сдается, что не воспринимается этот чрезмерно предупредительный, порой — деликатный отпор России тому же президенту США Барака Обаме, который также сподобился призвать Москву освободить украинскую диверсантку Савченко. Ведь это — не только давление на российский суд, это не только вмешательство во внутренние дела РФ. Это — еще и отказ от провозглашаемой Западом демократии, ее краеугольного камня — правосудия, суда как такового. В этом смысле особенно нелепо смотрятся российские либералы, и те отечественные «правозащитники», которые любят осуждать суды РФ за телефонное право, подкупы судей, несправедливые разбирательства. Но в «деле Савченко» они хором сами грешат, требуя освободить Савченко до суда! Как тут не вспомнить и непристойную историю с Pussy Riot, другие инспирированные или поддерживаемые на Западе «дела», призванные снова и снова дискредитировать Россию.

Еще пример неоправданно мягкого отношения в России к хамству Запада. Сегодня в России на разных телевизионных ток-шоу даже «прокремлевские» политологи квалифицируют действия стран Запада на том же Ближнем Востоке «ошибками», хотя все они имеют признаки преступлений, и прежде всего военных. Впору требовать судов и трибуналов, а не объяснения и оправдания «ошибок», кстати, уносящих жизни сотен тысяч мирных жителей вне Запада. Настало время прекратить расшаркивание перед русофобствующими западными политиками, входить в их положение и не квалифицировать их деяния, имеющие все признаки преступлений против человечества, как нечто объективное (стихийное бедствие).

Пора переходить к наступлению на Зло, и помнить, что при необходимости Добро должно быть и с кулаками.

Таллин, 19 марта 2016