



khamenei.ir Али Хаменеи

Заветы Хаменеи

10 марта верховный лидер Ирана Али Хаменеи провел последнюю встречу с 4-м созывом Совета экспертов. В своем выступлении рахбар затронул результаты прошедших выборов, обозначил стратегические приоритеты развития исламской республики и внешней политики. Подробный репортаж о встрече размещен на официальном сайте Хаменеи — Khamenei.ir. В начале своей речи Хаменеи еще раз обратился к итогам прошедших выборов в Совет экспертов и Меджлис. «Участие 62% населения — высокий показатель, даже для таких стран, как США. Своей явкой народ показал доверие исламскому строю». Поблагодарил депутатов Совета экспертов шариата, которые не были избраны в новый созыв, и добавил: «Безусловно, избрание или неизбрание не может подорвать авторитет таких великих личностей, как господа Язди и Месбах. Их присутствие в Совете экспертов добавляло политический вес Совету, а их отсутствие — большая потеря».

Верховный лидер отметил главные особенности прошедших выборов, которые заключаются в «реализации прав граждан на добровольное и свободное участие в выборах, политическую конкуренцию между кандидатами и обеспечение безопасности». Выразил признательность силам правопорядка, министерству безопасности, МВД, КСИР и ополчению за их усилия и меры, связанные с обеспечением безопасности и покоя. «Выборы 26 февраля вновь продемонстрировали неправильность и пустоту заявлений тех, которые в 2009 году назвали выборы несостоявшимися и создали ту вредную смуту для страны. Выборы 2009-го и 2005 годов были такими же здоровыми, какими здоровыми были последние выборы. Вопреки подлому поступку тех, которые в 2009 году не смогли набрать голоса и, развернув смуту, навязали стране расходы, подстегнув алчность врага, кандидаты, не набравшие голоса в ходе данных выборов, поздравили победителей голосования, а это является значимым и ценным». Главным итогом выборов стало «разрушение вражеских планов противопоставить народ исламскому строю и признать выборы несостоявшимися».

Хаменеи в очередной раз ответил на критику председателя Совета политической целесообразности Али Акбара Хашеми Рафсанджани, направленную в адрес Совета стражей конституции за исключение из списка кандидатов на выборах в Совет экспертов внука основателя исламской республики — Сайеда Хасана Хомейни. «Сложная задача — за 20 дней проверить соответствие всем нормам и законам 12 тыс. кандидатов. Совет стражей полностью выполнил свою работу. Если и были недостатки, то они связаны с законом. Это следует исправить. Если Совет стражей исключает из списков ту или иную кандидатуру — это не недостаток, а следование закону. Любая попытка дискредитировать Совет представляет собой антиисламскую, незаконную акцию, противоречащую шариату и революции», — резюмировал рахбар.

Центральной частью речи Хаменеи стала табуированная в иранских СМИ тема нового верховного лидера. «При выборе следующего духовного лидера Совету следует соблюдать три принципа. Отложить в сторону формализм и педантизм, быть бескомпромиссными и решительными, следовать воле Аллаха и интересам Ирана. Если к этому великому долгу подойти халатно, то, без сомнений, это повлечет множество проблем для строя и страны», — подчеркнул верховный лидер.

Лидер Ирана обозначил стратегические направления работы правительства. «Во-первых, это экономика сопротивления, во-вторых, продолжение научно-технического развития, в-третьих, сохранение культурной идентичности народа», — подчеркнул он. Это явный посыл президенту Хасану Рухани, который приоритетом для своей команды объявил «открытость, реализацию венских договоренностей и привлечение иностранных инвестиций».

Традиционно иранский лидер затронул тему иностранного влияния. «Согласно достоверной информации, империалистические силы во главе с США имеют четкий план постепенного проникновения в исламский строй. По причине устойчивости и единства Ирана они отказались от попыток организовать государственный переворот. Теперь главная работа ведется по двум направлениям: изменение фундаментальных взглядов должностных лиц и подрыв веры народа в Ислам, революцию и политический строй», — отметил Хаменеи.

По его словам, Иран «должен развивать отношения со всеми государствами, кроме США и Израиля». «При этом нужно понимать, что мир не ограничивается Западом и Европой. Сегодня азиатский регион представляет большую силу. У нас идет плодотворное сотрудничество со многими восточными государствами. У нас нет проблем с Европой. Именно европейцы, следуя в фарватере американской политики, ввели против нас санкции. На недавней встрече с одним европейским лидером я сказал ему о том, что Европе необходимо освободиться из-под американского влияния и породить независимую политику», — подчеркнул рахбар.

В завершение своего выступления Хаменеи оценил положение на Ближнем Востоке. «Сегодняшние конфликты и войны — чистого рода политика с различной подоплекой. Они не имеют ничего общего с религией. Тем не менее, наши враги в лице США, Израиля, Великобритании пытаются связать конфликты с религиозными различиями. Мы не должны допустить и тем более способствовать расколу между суннитами и шиитами», — резюмировал верховный лидер.

Вывод российских войск из Сирии. Взгляд из Тегерана

14 марта президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявил о выводе основной части российской военной группировки из Сирии. В отличие от западных политиков, аналитиков и СМИ, для иранских медиа и официальных лиц решение российского лидера не стало «сюрпризом».

15 марта в эфире государственного телеканала IRIB своим мнением о решении Москвы поделился секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани. «Решение России вывести часть своих войск из Сирии согласовано и заранее спланировано. Для нас это не стало неожиданностью. Однако борьба в Сирии еще не закончена. Российские и иранские советники продолжат оказывать помощь Дамаску в борьбе с террористическими организациями. Будущее Сирии вправе решать только сирийский народ. Любой план, который игнорирует этот принципиальный момент, обречен на провал», — заявил политик.

В тот же день на пресс-конференции в Австралии на этот вопрос отреагировал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. «Вывод российских войск из Сирии говорит о том, что Москва не видит необходимости прибегать к силе для поддержания режима прекращения огня. Это положительный знак. Нам остается ждать и наблюдать за дальнейшим развитием событий», — передает слова главы внешнеполитического ведомства канал PressTV.

На пресс-конференции по итогам переговоров с заместителем министра иностранных дел Сирии Фейсалом Макдадом у советника верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбару Велаяти поинтересовались: «Займет ли Иран место России в Сирии после решения Кремля?». «Вывод российских войск никоим образом не отразится на сотрудничестве между Ираном, Россией, Сирией и «Хезболлой». Для нас важно, что Москва продолжит борьбу с терроризмом в регионе. У русских по-прежнему остается авиабаза. В случае необходимости они смогут нарастить силы для решения возникающих угроз безопасности», — приводит слова Велаяти Tasnim News.

16 марта свое слово сказали иранские военные. «В определенный момент мы можем использовать спецназ и снайперов в качестве военных советников в Сирии и Ираке. Первая группа войск спецназа для этих целей уже проходит подготовку», — цитирует Fars Newsзаместителя командующего Сухопутными войсками Али Арастеха.

Ранее о продолжении действий иранских сил специального назначения заявил Касем Сулеймани — командир элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс», который отвечает за ведение военной и агентурной разведки и диверсионную деятельность за пределами исламской республики. «Огонь такфиризма охватил дома наших суннитских братьев. Силы, стоящие за этими событиями, питают иллюзии. Они верят, что смогут поставить на колени шиитский мир и Иран. На самом деле, они несут большую угрозу суннизму и ценности человеческой жизни. Нас постоянно обвиняют в авантюризме и помощи нашим братьям. Жертвы Ирана для защиты мусульман — это они называют авантюризмом? Мы выступаем против процессов, разрушающих ислам, наши святыни и мечети», — передает слова Сулеймани пресс-служба КСИР. Реакция на решение президента Владимира Путина говорит о тесном взаимодействии Москвы и Тегерана. Безусловно, ближневосточный вопрос еще далек от своего разрешения.

Пойдет ли иранский СПГ в Европу?

18 марта стали известны подробности переговоров между представителями иранской нефтяной промышленности и французской компанией Total. Как передает Jamejam Online, главный вопрос встречи — «инвестиции в производство сжиженного природного газа (СПГ)». «У нас есть желание и возможности экспортировать газ в Европу. Наиболее оптимальный вариант поставки — СПГ. Мы уже проводили переговоры с Оманом по переработки нашего газа в СПГ», — приводит Jamejam Online заявление своего источника в Национальной иранской газовой компании.

В Иране есть три основных СПГ-проекта: PersianLNG, IranLNG и ParsLNG. В настоящее время работа по PersianLNG и ParsLNG заморожена, а IranLNG используют лишь 50% своих возможностей. Для полноценного развития проектов требуется участие иностранных компаний, от которых в Тегеране вместе с инвестициями ждут современные технологии.

Ранее канал PressTV сообщил, со ссылкой на южнокорейские СМИ, о том, что «наиболее вероятным претендентом на строительство трубопровода Иран—Оман является KoreaGasCorporation (KOGAS)». Строительство газопровода станет серьезным шагом в реализации амбициозного иранского проекта по экспорту СПГ. В настоящее время официальные лица Тегерана и Сеула ведут переговоры. Ожидается, что в ближайшее время стороны достигнут соглашения. Общая протяженность газопровода — 400 км. Из них 200 км пройдет по территории иранской провинции Хормозган. Оставшиеся 200 км часть протянется по морскому дну до оманского порта Сохар. Стоимость проекта оценивается в $1,5 млрд.

Между Ираном и Оманом подписаны соглашения о ежедневных поставках иранского газа в объеме 28 млн куб. м. Почти треть газа пойдет на завод СПГ в г. Калхат, а остальное распределится на внутреннем рынке Омана. Производственная мощность завода в г. Калхат — 10,4 млн тонн сжиженного природного газа в год. Сегодня завод не задействует порядка 25% своих мощностей. В результате у Ирана появится возможность использовать полученный СПГ для экспорта на рынки Европы и Азии.