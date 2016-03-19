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Занятый поддержанием позитивного имиджа на Западе, запугиванием населения и выдавливанием из него последних соков официальный Киев мало заботится о том, в чем не видит коррупционной, евроинтеграционной или «антитеррористической» выгоды. От такой обременительной во всех отношениях функции демократического государства, как обеспечение правопорядка, власть и вовсе самоустранилась. Ни Министерство внутренних дел, ни его подразделения в регионах, ни другие правоохранительные органы ничего не предпринимают для обуздания преступности, даже не изъявляют желания этого делать. Криминал на Украине всегда был силен и влиятелен. Сегодня он где подмял под себя государство, где подменил его собой, где взял в подельники. В поисках защиты от насилия украинцам остается рассчитывать только на самих себя.

О неслыханном, невиданном, по оценке местных старожилов, со времен Гражданской войны разгуле бандитизма в селе Великий Дальник под Одессой ИА REGNUM писал («Бандитизм в Одессе, 26.02.2016). После того, как информация об этом просочилась в СМИ, село посетил начальник областного главка Национальной полиции, близкий соратник губернатора М. Саакашвили, Г.Лордкипанидзе. Хотелось бы написать: приехал, увидел, победил, — но, к сожалению, это было бы преувеличением. Приехал — да, увидел — в некотором роде, да, победил — нет, нет и еще раз нет. Главный поли-милиционер области распорядился выделить дополнительный наряд полиции для патрулирования улиц и дополнительный экипаж автоинспекции. Банда притихла, в селе вздохнули с облегчением и надеждой. Передышка, увы, продолжалась недолго. Две недели спустя все «допы» куда-то исчезли, словно их и не было, грабители же опять взялись за свое черное дело.

Очередная жертва — Олег Ц. — был замучен до смерти. Залезли в дом, связали дочь, его самого пытали, от побоев и мучений у него случился инфаркт. Прежде такого не бывало. Грабили, мучили, но до смертоубийства дело не доводили. И вот — первый эпизод с летальным исходом. После вмешательства высокого областного начальства вместо улучшения наступило ухудшение. Кровь пролилась, ситуация вышла на качественно новый уровень. Теперь бандиты не будут предлагать выбор: кошелек или жизнь. С этого момента они могут отбирать и то, и другое. На обращения граждан в районном отделении полиции реагируют в привычной манере: ничего не делают, ограничиваясь советами ставить сигнализацию, обзаводиться оружием и при необходимости стрелять на поражение. Но только тогда, когда бандиты проникнут к вам в дом, иначе — могут пришить превышение допустимой обороны.

Позиция областных и районных стражей правопорядка никого даже не удивляет. Ни власти в целом, ни МВД в частности до бед Великого Дальника дела нет. Пару дней спустя после того, как стало известно о смерти Олега Ц., министр внутренних дел на своей страничке соцсети… нет, не выразил соболезнование, не взял под личный контроль расследование, не обещал навести порядок. Нет, А. Аваков сообщил, что бойцам Нацгвардии стали выдавать снайперские винтовки нового образца, сопроводив новость радостно-оптимистическим комментарием: «Крепчаем!». Комментарии от областного управления МВД или от Г. Лордкипанидзе мне на глаза не попадали. Одесская полиция браво рапортует о задержании «террористов» из ЛНР, якобы готовивших теракт. В рабочей повестке дня Главного управления Национальной гвардии по Одесской области вопрос, связанный с ситуацией в Великом Дальнике, не значится. Если судить по официальному сайту офиса на Еврейской, его там просто нет!

Кто-то из односельчан покойного мрачно шутит: «Олегу еще повезло, что милиция на его смерть внимания не обращает. А то смотри, взялись бы копать, что да как, так следствие бы установило, что он сам виноват, что умер. Зачем было так бояться и нервничать, чтобы себя до инфаркта довести? Может, он боялся не того, что заберут все или что дочку обидят, а что его «сепаратистские» настроения наружу выплывут?». Многие жители Великого Дальника в общении «не на камеру» говорят о том, что точно знают, что в Одессе село слывет очагом «сепаратизма». Возможно, именно поэтому никто не чешется, чтобы защитить его жителей от бандитов. На новой Украине государственная политика строится таким образом, что на признание за ними гражданских прав и свобод и на защиту закона могут рассчитывать только «правильные» граждане. «Активисты», «добровольцы», «волонтеры» и т.п. То есть, те, кто разделяет идеалы и ценности «майдана», одобряет политику «майданного» Киева. Остальным же остается радоваться, что против них «АТО» не затеяли, как в Донбассе. И никакая Европа в этом вопросе режиму Порошенко—Яценюка не указ.

Украинская держава хоть и пытается изо всех сил позиционировать себя демократической и, как ни странно, слывет на Западе таковой, бросила население на произвол судьбы и с точки зрения социального обеспечения, и в плане обеспечения законности и верховенства права. «Неправильных» на Украине пока, слава Богу, не убивают в массовом порядке, как курдов в Турции, но и ограждать от посягательств на их имущество, здоровье, жизнь не намерены. Кто-то воскликнет укоризненно: вот, взялись реформировать милицию — дореформировались! И в такой постановке вопроса, безусловно, есть своя логика и свои резоны. Проблема, однако, глубже.

Развал системы охраны правопорядка начался и набрал ход до прихода псевдореформаторов вроде Авакова. Процесс был запущен на «майдане». Били, жгли, кромсали «Беркут» на Грушевского и Институтской, демонизировали его сотрудников — вот, добились, докромсались. Парализованное состояние одесской милиции — прямое отражение паралича системы госуправления.

Жители села Великий Дальник не знают, как им строить свою жизнь дальше. Не дает им покоя и вопрос, почему меры от Г. Лордкипанидзе оказались столь недолговечны? Кто-то говорит: так получилось, совпадение. Кто-то полагает, что за две недели, пока эти меры худо-бедно работали, бандиты успели «занести» то, что полагается, на самый одесский верх. Союз политики и криминала, пройдя за годы независимости несколько этапов эволюции, обернулся ныне абсолютным доминированием и полнейшим произволом криминала. Власть крадет и отбирает свое, криминал — свое. Жертвой и в том, и в другом случае выступает население. Целые села и небольшие города, да что там села — целые районы отданы на откуп бандитам и уголовникам! И такое положение дел характерно не только для Одесчины или юга Украины. Ту же самую картину можно наблюдать во всех без исключения областях, включая Киевскую и сам Киев. Бандиты и в Одесской области, и в стране для власти — свои. Если не соратники, то союзники. Они не якшаются с «сепаратистами», не претендуют на особый статус. И «дружбу» с ФСБ им никаким боком не пришьешь. Все остальное в нынешней Украине позволительно. Включая грабежи, насилие, убийства.

…Никто из сыновей высокопоставленных чиновников, как один рвавшихся в АТО, теперь же, имея статус «участников», дающих повод славным отцам кичиться на публике: «Мой сын воевал!», — желания проявить свой патриотизм в борьбе не с мнимыми «террористами», а с реальными бандитами, не спешат. Нет такого общественного запроса. Немодно это. Да, и политический капитал для будущей карьеры на этом не сколотишь.