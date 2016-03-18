Президент США Барак Обама может не принять своего польского коллегу Анджея Дуду во время запланированного на конец марта в Вашингтоне саммита по ядерной безопасности. Об этом в своем блоге со ссылкой на «дипломатические круги» написал бывший директор польского Центра международных отношений Евгениуш Смоляр. Чуть позднее в интервью еженедельнику Newsweek Polska он заявил, что, по его мнению, американцы таким образом дают Варшаве понять о своем недовольстве действиями правящей партии «Право и Справедливость» (PiS). А ведь еще в конце сентября 2015 года авторитетная польская газета Rzeczpospolita, сообщая о визите президента в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН, писала, что «Дуда — лучший собеседник для Обамы. Американцы посадили поляка рядом с лидером США, чтобы показать Путину, что не отдадут нашу страну России. Президентский советник Кшиштоф Щерски торжествовал: «Никогда в истории наш президент еще не сидел на обеде в ООН за столиком номер 1 с президентом США. Это место для самых влиятельных политиков мира, уникальный способ признания роли Польши и лично президента Дуды. По той же причине Дуда выступил на форуме сразу после Обамы, перед президентом Китая».

strategieibiznes.pl Варшаву очень заботят вопросы безопасности и реакция Вашингтона (в том числе, как локомотива НАТО) на польские тревоги

Если говорить отвлеченно, то отмена встречи двух президентов сама по себе не является важным событием. Обама — уходящая натура, а во внешнеполитической повестке дня США хватает иных проблем и «горячих регионов». Однако запланированным переговорам Дуды и Обамы придавалось большое значение в аппарате польского президента, активно рекламировалось их возможное проведение. Но последние несколько месяцев показали, что из Вашингтона теперь дуют холодные ветра. Ряд американских сенаторов, представители государственного департамента, посол США в Варшаве, кто открыто, кто без особой публичности, стали требовать от польского кабинета министров разрешения коллизии с Конституционным трибуналом. Американская позиция заключалась в том, что действия PiS в отношении трибунала нарушают «права и свободы» и подрывают «демократические ценности». Лидеры правящей партии в ответ то обвиняли своего атлантического союзника в незнании реалий политической сцены в Польше, то советовали ему знать свое место, как это сделал министр иностранных Польши Антоний Мачеревич на конференции «Современная политика: конфликты и терроризм». В своем выступлении он заявил, что Соединенные Штаты, которые были созданы в XVIII веке, не могут поучать государство, которое было примером демократии для Европы еще в Средневековье. То есть Польшу.

Означает ли это, что США перестают делать ставку на своего европейского партнера или что Польша разрывает отношения? Конечно, нет, хотя есть свои нюансы. Варшаву очень заботят вопросы безопасности и реакция Вашингтона (в том числе как локомотива НАТО) на польские тревоги. Американские военные приезжают в Польшу для обсуждения на месте вопросов размещения временных баз и дополнительного воинского контингента. Вашингтон не подвергает сомнению проведение в Варшаве в июле этого года саммита Североатлантического альянса, в отличие от немцев, которые устами Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung даже предложили в случае, если «Право и Справедливость» не прекратит «подрывать верховенство закона», перенести саммит НАТО из Варшавы в столицу какого-либо из прибалтийских государств. В предстоящую субботу Дуда встретится с делегацией американских сенаторов, представляющих комитет по разведке. По словам советника польского президента Кшиштофа Щерского, переговоры с ними будут посвящены вопросам безопасности, дел альянса и американо-польскому диалогу. «Эта встреча рассматривается как часть подготовки к визиту президента Анджея Дуды в Вашингтон в конце марта, где он примет участие в саммите по ядерной безопасности, — заявил Щерский и, отвечая на вопрос о присутствии Обамы на саммите НАТО в июле, добавил: — Господин Обама будет в Варшаве. Нет никаких изменений в этом отношении».

Вопрос в том, каким будет статус этого партнерства. Директор по стратегии Варшавского института предпринимательства Анджей Талага, комментируя внутриполитические реформы PiS и их влияние на авторитет страны за ее пределами, отмечает, что говорить о развороте американцев от Польши было бы «грубым преувеличением». По его словам, можно представить другое — на саммите альянса в Варшаве «мы узнаем, что вместо неопределенной и нестабильной Польши логистические натовские базы будут построены в Германии». Иначе говоря, Варшава окажется тем самым «вторым сортом», против чего так борются польские политики. Подобием Турции, которую, как замечает Талага, американцы поддерживали «в военном отношении, когда там была жестокая военная диктатура, а НАТО даже не думал исключать ее из своих рядов». Между тем, как показывают события последних лет, поддержка Анкары со стороны Вашингтона и альянса имеет свои границы.

В Турции с 1950-х годов действует база ВВС США Инджирлик, которую американцы используют вместе с ВВС Турции. Но когда Анкара в ходе операций по борьбе с джихадистами в Сирии и Ираке потребовала от своих союзников задействовать четвертую статью устава НАТО, в которой сказано, что любая страна альянса, опасающаяся за свою территориальную целостность, может начать консультации с союзниками, из этого ничего не вышло. Более того, ряд соседей Турции по альянсу, разместившие в ней батареи противоракетной обороны Patriot, осенью прошлого года — не сказать, чтобы в мирный период — начали выводить их оттуда. И хотя Турция состоит в НАТО вместе с США и вступила в международную коалицию по борьбе с ДАИШ (ИГИЛ — структура, запрещенная в России), возглавляемую американцами, Вашингтону ничего не мешает критиковать Анкару и президента Реджепа Эрдогана, а также реализовывать на Ближнем Востоке собственные планы, которые не нравятся туркам. Как бы чего подобного в итоге не случилось и с Польшей.