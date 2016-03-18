Удастся ли республике улучшить инвестиционный климат? Киргизия — суверенная страна или «губерния России»? Удастся ли за счет Кремля переформатировать экономику республики? Эти три темы активно обуждались в СМИ Киргизии на прошедшей неделе.

Иван Шилов ИА REGNUM

Митинги vs инвестиции

Горнорудная сфера и связанные с ней проблемы не самого благоприятного инвестиционного климата Киргизии оказались в центре внимания киргизстанских СМИ. Тема стала особенно актуальной с наступлением весны — традиционного для республики периода митингов и акций протеста.

Тема «недобросовестных иностранных инвесторов» является одной из основных, используемых местной оппозицией для раскачки антиправительственных настроений. В этих целях обычно используются крупнейшие в республике золоторудные месторождения «Кумтор» и «Джеруй», чуть реже — другие рудники с золотом, редкоземельными металлами и углем.

Так, газета «Багыт.kg» задалась вопросом о том, «почему «Кумтор» не разрабатывается в интересах киргизского народа на должном уровне»: «Всем нам известно, что компания «Кумтор» считается крупнейшим предприятием в Киргизии. По запасам золота упомянутое месторождение занимает первые строчки в мире. Правда, большая часть этого золота была выкопана и переработана. Когда золотое месторождение только начало разрабатываться, с ним связывали надежды и мечты, рассчитывали, что оно может поставить на ноги киргизскую экономику. Но эти надежды и мечты не оправдались. Ежегодно там добываются тонны золота, но Киргизия не получает полагающуюся долю. Если мы и дальше будем сидеть у себя на шее, заявляя: «Нам конец, если «Кумтор» перестанет работать», то это будет только на руку канадским инвесторам (если их можно назвать инвесторами), они начнут потирать руки со словами: «Они будут работать на наших условиях».

Газета «Вечерний Бишкек», в свою очередь, написала о том, что «имидж инвестороборцев дорого обходится экономике Киргизии». «Объем прямых иностранных инвестиций в КР за 9 месяцев прошлого года составил $640 млн (более 45,1 млрд рублей). При этом, согласно проведенному Министерством экономики исследованию, для того чтобы наша экономика развивалась в соответствии с глобальными тенденциями роста мировой экономики (рост ВВП до 10%), республике ежегодно необходимо привлекать инвестиции на $1,5 млрд — $2 млрд (105,8 млрд — 141,1 млрд рублей). В общем, стремиться есть к чему. Надеяться на значительное увеличение объемов финансовых вливаний в Киргизию, учитывая киргизский инвестклимат, несколько… оптимистично. По мнению «Вечерки», «выкладывать свои денежки тем, кто каждую весну организует акции протеста против разработчиков (месторождений. — прим. ИА REGNUM), поторопится лишь бизнесмен с интеллектуальным развитием на уровне, близком к альтернативной одаренности», — констатирует издание.

Мнение о том, что киргизская оппозиция может использовать тему рудника «Кумтор» как повод, чтобы вывести граждан на митинги, высказал и политолог Марс Сариев в интервью газете «Асман плюс». «Это основные причины того, почему депутаты Жогорку Кенеша (республиканского парламента — прим. ИА REGNUM) отодвигают вопрос «Кумтора» на задний план. А на первый выносят социальные темы, которые поднимает оппозиция. Таким образом, парламентарии купируют надвигающийся конфликт. Так сказать, выступают в роли пожарной команды, тушат проблему в ее зародыше», — считает эксперт.

Российская губерния или самостоятельная страна

В киргизстанской прессе продолжается активное обсуждение темы взаимоотношений Киргизии и России, в контексте Евразийского экономического союза, членом которого республика является с августа 2015 года.

Традиционно критичная к властям Zanoza. kg назвала недавний визит президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Москву «поездкой за пайцзой» и «приглашением на ковер», а самого главу республики — «губернатором Киргизии». «И зачем киргизский президент ездил в Москву? На встрече с журналистами в Москве Атамбаев сказал, что многие обещания, которые дает Россия Киргизии, не выполняются, а гарантии, предоставляемые российскими министрами и инвесторами, срываются, и все это делается за спиной Путина, который ничего не знает. Однако трудно представить, что за спиной Путина что-то можно делать в российских верхах», — подчеркивает оппозиционное издание и добавляет, что «такие ситуации возникают, когда первые лица государств не хотят портить внешних отношений, но как-то надо выразить свое недовольство».

Газета «Азия news» акцентировала внимание на том, что после денонсации киргизско-российского соглашения о строительстве ГЭС в Киргизии «активизировались американские дипломаты», в результате чего в республике все чаще стали звучать высказывания о том, что между киргизскими и российскими властями «пробежала черная кошка». «Даже прозвучали прогнозы о том, что Москва разочаровалась в Атамбаеве и рассматривает кандидатуры других политиков, а в марте-апреле сменится власть после народных волнений. До этого отмалчивавшаяся оппозиция внезапно зашевелилась, начала объединяться. Но президент Атамбаев недавно побывал в Москве, встретился с президентом России Путиным, вернулся с $30 млн, а не с пустыми руками. Это говорит о том, что упомянутые прогнозы не имеют под собой почву. Поэтому с наступлением весны нам не следует ждать каких-либо больших политических катаклизмов», — утверждает издание.

Газета «Вечерний Бишкек» процитировала заявление президента Алмазбека Атамбаева о том, что если бы Киргизия не вошла в Евразийский экономический союз, то оказалась бы заблокирована и вынуждена была бы вести торговую войну. «Мы сейчас никому не нужны, мы создаем только дополнительную конкуренцию. Поэтому вхождение в ЕАЭС было правильным решением. Надо просто этот момент пройти и не поддаваться на провокации. Некоторые люди хотят, чтобы в Киргизии как минимум раз в пять лет происходили революции, чтобы на этом кто-то зарабатывал. Потому что кто-то умирает, а кто-то делает деньги. Мы это пройдем, наша экономика уже до конца года наберет прежние темпы — как минимум рост ВВП достигнет 5%. Это я говорю как бизнесмен, экономист и президент», — подчеркнул глава государства.

Переформатирование экономики на российские средства

Еще одной «темой недели» в киргизских массмедиа стала деятельность Российско-Киргизского фонда развития (РКФР). Газета «Фабула» сообщила о том, что депутат республиканского парламента Аскар Шадиев «сильно расстроен тем, что больше 70% от общих средств РКФР снова вернули в Россию». «Вследствие этого он инициировал необходимость рассмотрения ответственности руководителей фонда, принятия мер к ним, напомнил, что этот фонд был создан для целей адаптации экономики Киргизии к условиям ЕАЭС и развития, следовательно, они (денежные средства фонда — прим. ИА REGNUM) должны быть направлены только в данном направлении. Ну, а председатель фонда Россия — Киргизия Нурсулуу Ахметова проинформировала на этой неделе, что средства фонда вложены в банк России под 4%. Обосновала тем, что русская сторона не доверяет банкам Киргизии, поэтому решила держать средства в виде депозитов в банках России», — отметило издание.

Для того чтобы обрести долгожданную финансовую независимость и не остаться на задворках ЕАЭС, Киргизия проводит переформатирование экономики с реэкспортной на промышленно-производственную, пишет ИА «24.kg», при этом отмечая, что поскольку «в казне нет средств на строительство заводов и фабрик», то «единственным выходом является доступ к длинным и дешевым деньгам». «Эту проблему, по логике, должен решать Российско-Киргизский фонд развития. Капитал у него солидный, вполне может решить многие наши неурядицы. Но весь 2015 год фонд занимался внутренними проблемами, создавал структуру, определялся с правилами работы. В итоге выдал всего один кредит напрямую и запустил программу финансирования малого и среднего бизнеса. И политики, и бизнесмены стали жаловаться на то, что РКФР свою задачу не выполняет. Завышенные требования приводят к тому, что ресурсы попросту недоступны для отечественного бизнеса. Да и в самом фонде признали, что киргизский бизнес, особенно в регионах, более мелкий, чем в той же России. В итоге совет РКФР все же одобрил изменения. Теперь взять кредит в фонде значительно проще», — констатирует интернет-издание.

Уделила киргизстанская пресса внимание и назначению бывшего мэра столицы Киргизии Кубанычбека Кулматова на должность председателя Российско-Киргизского фонда развития. «Хотя он не совершил трудовых подвигов на благо города, тем не менее удостоился похвалы Атамбаева за придуманную технологию вывоза городского мусора, до которой никто до него не смог додуматься, превратившись таким образом в гения президента. Назначение Кулматова на «жирную» должность порождает многие подозрения. … Еще до этого времени говорилось, что Кулматов является кадром Кремля. Хотя в ходе визита на прошлой неделе к россиянам президента Атамбаева не были подписаны важные соглашения, наверное, был решен вопрос со следующей должностью Кулматова, — подытожила газета «Жаны ордо».