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33 млрд

Затраты на операцию в Сирии составили 33 млрд рублей, сообщил президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с военнослужащими, принимавшими участие в операции.

«Конечно, военная операция в Сирии потребовала и определенных затрат, однако основная их часть — это ресурсы Министерства обороны, деньги Министерства обороны, порядка 33 млрд рублей, ранее уже была заложена в бюджет самого министерства 2015 года на проведение учений и боевую подготовку. Мы просто перенацелили эти ресурсы на обеспечение группировки в Сирии», — сказал Путин.

Также он позитивно оценил действия военных лётчиков ВКС РФ в Сирии.

«Военные летчики справились с задачей в Сирии на отлично», — сказал Путин.

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Цыганская битва под Тулой

Цыгане из поселка Плеханово Тульской области напали на работников газовой службы, когда те приехали ликвидировать их незаконные врезки в газораспределительную систему. Эти подключения могли угрожать безопасности остальных жителей поселка. Существенная часть домов цыган была возведена незаконно, что установлено судом.

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США признали свою слабость

Главком сухопутных войск США генерал Марк Милли жалуется на недостаточное финансирование и шантажирует Конгресс неспособностью армии вести войну с серьёзным противником.

По его словам, сухопутные войска США в настоящие время не обладают достаточными возможностями для противостояния другим сверхдержавам.

Среди таких государств, столкновение с которыми может закончиться поражением США, были названы Россия, Китай, Иран и Северная Корея. Причём каждому государству генерал дал свою характеристику, так, Россия была названа «агрессивной», Китай — «набирающим влияние», КНДР — «воинственной», а Иран — «спонсирующим экстремизм».

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Конец нефтяной эпохи?

Доказанных запасов нефти в РФ, по оценкам Минприроды, хватит на 28 лет, заявил в интервью «Российской газете» глава министерства Сергей Донской.

По его словам, запасы нефти, которые теоретически можно извлечь из недр, составляют около 29 млрд тонн, а добыча сырой нефти (без газового конденсата) в 2015 г. предварительно составила около 505 млн тонн. «Если считать «в лоб» по этим цифрам, то открытых запасов хватит на 57 лет», — сказал министр.

А объем доказанных запасов, по оценкам экспертов, вдвое меньше, около 14 млрд тонн. «По доказанным запасам обеспеченность добычи составит уже только 28 лет», — заявил он.

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Еще минус три

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской кредитной организации «Национальный корпоративный банк». Также принято решение об отзыве лицензии у московского банка «Екатерининский» и владикавказского АКБ «1Банк».

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