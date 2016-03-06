Спросите любого — «Как выглядел демон Лермонтова?», и вам ответят — «Как демон Врубеля».

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Врубель и его Демон

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Михаил Врубель — один из великих художников, который принес мировую славу русской культуре. Жизнь его называют полноценным музыкальным произведением — патетической симфонией. Врубель был чрезвычайно оригинальным человеком, многие его ненавидели. Его гнобили, его ненавидела критика, над ним смеялись, издевались. Он сносил это героически, как настоящий аристократ. Художник говорил только — «Ваше неверие в меня придает мне только уверенность в себе».

05 Михаил Врубель. Автопортрет. 1905

Он рисовал так, как будто уже видел заранее оконченную картину, как будто чья-то рука водила карандашом. Про Врубеля говорили, что он продал душу дьяволу. Его злоключение действительно начались с того момента, когда он начал работать над образом демона. Он был поглощен этим образом и возвращался к нему постоянно. Эта фигура — явно богоборческий образ. С демоном у него происходила постоянная борьба, он хотел с ним справиться, погубить, повергнуть… Но ему это не удалось.

«Меня свалило то, что я после такого громадного труда стал еще работать по 15 — 20 часов в сутки. Это было тем более глупо, что я продажей демона за 3000 рублей был совершенно обеспечен». В марте 1902-ого года консилиум врачей требует от Михаила Врубеля полного покоя и прекращения работы. Врубель реагирует с раздражением — его психика — это психика художника, и к нему нельзя применять обычные мерки.

Михаил Врубель. Голова Демона на фоне гор. 1890

Но вскоре маниакальная экзальтация достигает такой степени, что художника помещают в психиатрическую лечебницу. «При поступлении пациент Врубель был беспокоен и возбужден, высказывал бредовые идеи величия. Он император — пьет только шампанское, он выдающийся музыкант — его голос — хор голосов. Диагноз — прогрессивный паралич, как следствие третичного сифилиса. Назначены препараты ртути».

«Что публика, которую я люблю, более всего желает видеть? — Христа! Я должен ей его дать по мере сил и изо всех сил. Отсюда спокойствие необходимое чтобы сделать аллюзию Христа, наивозможно прекрасную. Демона я теперь не работаю, но думаю, что от этого он не страдает. И что по завершению соборных работ, примусь за него с наибольшею уверенностью», — писал художник. «Васнецов говорит, что мне надо в Москву, что там я попаду в полезную для себя конкуренцию».

Михаил Врубель. Ромео и Джульетта. 1895-1896

В 1889 году Врубель решается на переезд. Первое время он очень нуждается, живет в бедной квартире, спит на полу — на тонком матрасе. У него нет ни приличной одежды, ни денег на краски и холсты, но и в этих обстоятельствах Врубель не избавляется от привычки сорить деньгами; когда удается получить крупную сумму — задает пиры и одаривает всех, кто ни попросит. Он не в состоянии беречь заработанное, планировать расходы.

«Вот уже с месяц я пишу демона, не то чтобы монументального демона, которого я напишу еще со временем, а демоническое полуобнаженное крылатое… Молодая, унылая, задумчивая фигура сидит, обняв колено, на фоне заката. И смотрит на цветущую поляну, с которой ей протягиваются ветви, гнущиеся под цветами. Обстановка моей работы превосходная: в великолепном кабинете Саввы Ивановича Мамонтова, у которого я живу с декабря».

Сам Мамонтов пишет о художнике: «Врубель — это же черт знает, что такое! Я ему: «Я не понимаю, что это за живопись, и живопись ли это вообще!» А он мне: «Как я рад, я бы огорчился, если бы вы понимали» Черт знает, что такое…»

Михаил Врубель. Портрет С.И.Мамонтова. 1897

Благодаря Савве Ивановичу Врубель едет в Италию, в Рим. В его жизни, была неизвестная никому проблема — в 1892 году он заразился сифилисом. Внешне его жизнь благополучна. По возвращению в Москву он принимает частные заказы: лепит, пишет панно, делает картоны для витражей. С середины 90-х увлекается театром — придумывает декорации и костюмы. Заказчикам с ним трудно. Знаменитый портрет «Гадалка» художник пишет на неоконченном портрете Мамонтова — «Не могу больше писать ваш портрет, осточертел он мне».

Накануне 1896 года художник едет в Петербург писать декорации к опере «Гензель и Гретель». Партию Гретель исполняет киевская певица Надежда Забела. В первый же день знакомства в перерыве между отделениями художник признался, что покорен голосом молодой певицы. «Все певицы поют как птицы, а Надя поет как человек».

Надю смущало, что она слышала и даже видела, как Врубель пьет, что он беспорядочно относится к деньгам — сорит ими. А зарабатывает редко и случайно. Он говорил, что если бы она ему отказала, он решил бы себя жизни. «Во-первых, он необыкновенно кроткий и добрый, кроме того мне всегда с ним весело и удивительно легко. Конечно, Бог знает, что будет, но начало хорошо, и я себя чувствую прекрасно», — писала Надежда через четыре дня после свадьбы.

Михаил Врубель. Зимняя канавка. 1901

Еще за год до 1898 он выглядит вполне счастливым человеком, но его характер начинает меняться. Он начинает жаловаться на сильные головные боли, принимает таблетки в грандиозных дозах и стал носить черную шелковую шапочку даже в комнате. Обычная незлобивость сменяется раздражительностью и высокомерием, особенно когда речь заходила об искусстве.

«Миша пишет в 4 сеанса портрет своего нежно любимого сына. Причем придает его выражению то крайнее чувство тревоги. Которое очевидно переживает сам, думаю о том, что ждет его в жизни», — писала жена художника в дневниках. Ребенок Врубеля родился с заячьей губой, что считалось признаком вырождения. Михаил Александрович воспринял это крайне болезненно. «Я написал самый реальный портрет — портрет моего сына, но я никогда никому его не покажу. Едва закончив работу над этим портретом он с головой погружается в работу над «Демоном поверженным».

Михаил Врубель. Сын художника. 1901

По 20 часов в день проводит он в мастерской, повесил возле картины громадную электрическую лампу и работает ночью. Из молчаливого человека он стал болтуном, ужасно возбужденным, все рассказывает о своей гениальности и силе. Хочет заказывать свой бюст. Он раздражается на все, не терпит противоречия, готов драться…

В апреле Врубеля помещают в психиатрическую лечебницу. Оттуда он пишет: «Дорогая моя жена, чудесная женщина, спаси меня от моего демона…»

Весной Михаилу Александровичу становится значительно лучше. И в апреле 1903 года по приглашению друга барона фон Мекка он едет в его именье в киевской губернии — по дороге заболевает полуторагодовалый сын Савва, и вскоре умирает в Киеве.

Михаил Врубель. Демон поверженный. 1901

Врубель мужественно переживает утрату. Но чувствует симптомы приближающегося приступа своей болезни. «Везите меня куда-нибудь, а то я вам наделаю хлопот», — говорит он.

Врубель становится пациентом известного врача Федора Петровича Усольцева. И с 1905-ого года, уже практически до конца жизни проводит все время у него. При нем Врубель всегда засыпал — так врач умел успокоить своего пациента.

Усольцев писал о художнике: «Часто приходиться слышать, что творчество Врубеля — больное творчество. Я долго и внимательно изучал Врубеля и считаю, что его творчество не только вполне нормально, но так могуче и прочно, что даже ужасная болезнь не могла его разрушить. До тех пор пока Врубель мог держать карандаш, мог видеть — он работал, выполняя не рисунки сумасшедшего, но относящиеся к шедеврам образцы рисовального искусства».

После четырех лет беспрерывного пребывания в психиатрических клиниках Москвы и Петербурга Михаил Александрович ослеп. Для художника это была первая смерть. Бороться за жизнь он отказывался. Ползал на коленях у окна вокруг кровати, и просил Бога о прощении.

«Его застигла ночь искусства, потом ночь смерти, потому что скучные песни земли уже не могли заменить ему звуков небес. Нить жизни Михаила Александровича мы потеряли не тогда, когда он сошел с ума, но гораздо раньше, когда он создавал мечту всей своей жизни — демона», — эти слова Александра Блока прозвучали 3-его апреля 1910-ого года на кладбище санкт-петербургского Новодевичьего монастыря.

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