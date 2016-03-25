Новосибирская область рискует остаться одним из немногих регионов в Западной Сибири с трехчасовой разницей с Москвой. Алтайский край и Республика Алтай уже добились того, что президент России Владимир Путин подписал закон о переводе этих регионов в новый часовой пояс, томичи также уже в процессе принятия соответствующей инициативы.

Государственная Дума РФ Часовые пояса в Западной Сибири

Новосибирские законодатели вроде бы тоже данный вопрос на повестку дня выносили как в прошлом году, так и в текущем. Только вот к итоговому решению пока так и не пришли. Хотя почти на каждой сессии эта тема так или иначе звучит. Последний раз она была затронута в конце февраля — тогда депутаты отказались обсуждать вопрос о переводе региона на четырехчасовую разницу с Москвой: за внесение предложения проголосовало 25 депутатов, против — 36. А ведь ранее этот вопрос получил одобрение членов профильного комитета законодательного органа — комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости, хотя им и не было принято официальное решение.

Парламентарии заявили, что необходимо детально разобраться в этом вопросе и взвесить все «за» и «против». Эксперты же советуют учесть в первую очередь то, как это скажется на различных сферах жизнедеятельности новосибирцев и области в целом.

Старший преподаватель кафедры территориальной организации производительных сил и экономики природопользования Новосибирского государственного университета экономики и управления Екатерина Цускман считает, что однозначного ответа на вопрос нужен ли перевод часов в Новосибирской области, не существует, так как это очень многоаспектная проблема.

«Первый аспект — политический — чем меньше разница со столицей, тем выше степень управляемости регионом, больше степень контроля, выше эффективность управленческих решений и скорость их исполнения. Но до 1993 года Новосибирск жил с разницей в 4 часа с Москвой, как и многие соседние регионы, а сегодня мы рискуем стать белой вороной среди соседей, сохранив трехчасовую разницу, нарушив тем самым межрегиональные связи», — сказала ИА REGNUM Екатерина Цускман.

Вторым аспектом в данном вопросе является ресурсно-экономический. «Перевод стрелок, изменение часовых поясов, переход с дискретного на летнее время и обратно, как правило, обосновывался экономией энергетических ресурсов. В том времени, в котором сегодня живет Новосибирск, вопрос экономии весьма сомнителен, особенно, на мой взгляд, летом. Световой день начинается в 4 часа утра, когда большая часть города мирно спит, и заканчивается в 21−22 часа, когда люди активно смотрят телевизоры используют бытовую технику и просто включают свет в квартире. Соответственно идет расход исчерпаемых невозобновимых энергетических ресурсов, хотя если бы было светлее буквально на час, больше людей выходило бы гулять на улицу перед сном или в будний день уезжали на дачи. А если говорить о промышленных объектах, офисах, магазинах и тому подобном, все зависит от рабочей смены и ее продолжительности, ведь и в цеху, и в торговом зале магазина, и в офисе свет горит постоянно, так как есть требования по освещенности рабочих мест, и используется определенный набор технических средств, потребляющих электроэнергию», — отмечает эксперт, подчеркивая, что есть и третий аспект — экономическое развитие напрямую зависит от человеческого фактора, от производительности и эффективности труда, а это в свою очередь напрямую зависит от режима сна и отдыха. «В человеческой популяции «жаворонков» лишь 20−25%, которые будут рады подъемам в 4 часа утра и раннему отбою, остальные же разбуженные лучами утреннего солнца и птичьим пением на работе будут еле шевелиться», — считает она.

Заместитель председателя по животноводству ЗАО племзавода «Ирмень» Григорий Пиденко считает, что новый перевод стрелок вызовет стресс как у людей, так и у животных, но плюсы в результате от этого позже тоже будут.

«Для полеводов это может быть существенно. Получается, что летом солнышко уже в зените, а они только на работу выходят. А для животноводства не принципиально. У нас трехразовая дойка по графику и уже выстроенный график. Единственное, если сейчас перевести на четырехчасовую разницу с Москвой, тогда будет стресс и определенные неудобства и для животных, и для людей. Но эта стрессовая ситуация будет недолгой. С другой стороны, я работал и в полеводстве, и для рентабельности будет хорошо, они смогут больше сделать за световой день. Для человека в работе лучше перевести на +4», — пояснил ИА REGNUM Пиденко.

Медицинские работники, с свою очередь, заявляют, что на состояние здоровья человека воздействует не только продолжительность светлого времени в сутках, но и отклонение от солнечного поясного времени.

В министерстве здравоохранения Новосибирской области ИА REGNUM заявили, что по данным мониторинга, проведенного в период до 2012 года Научным центром клинической и экспериментальной медицины СО РАМН совместно с учеными, в том числе и новосибирскими, установлено, что переход на суточный ритм других часовых поясов, отличающихся от поясного времени, вызывает формирование психоэмоционального стресса и десинхроноза как у здоровых, так и у ослабленных людей. Это способствует ускоренному истощению адаптивных резервов организма, преждевременному старению, раннему развитию хронических заболеваний и сокращению продолжительности жизни.

«Полноценной индивидуальной адаптации человека к переводу жизнедеятельности на ритм, не согласованный с ритмом солнечного времени в конкретном часовом поясе, не может быть достигнуто. Истощение же адаптивных резервов ведет к нарушению приспособительного процесса, к плохому самочувствию, головной боли в течение дня, тревоге, депрессии, внутреннему напряжению, недомоганиям, а позднее — к функциональным и патологическим расстройствам», — отмечают в региональном минздраве.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Новосибирской области Ярослав Фролов отметил, что результаты исследований и многочисленные научные данные позволяют считать оптимальным, физиологически и экологически эффективным такой ритм жизнедеятельности человека, который совпадает с реальными в данной местности сменами дня и ночи, а также с восходами и заходами солнца. «Важно совпадение момента времени середины конкретных суток (12 часов дня) в данной географической точке Земли с моментом максимального возвышения Солнца над горизонтом в текущий период года. По данным 2013 года Минпромторга Российской Федерации, максимальное отклонение от поясного времени в крайних точках часовых зон для Новосибирской области составляет 18 минут. При переходе на четырехчасовую разницу с Москвой отклонение составит 1 час 18 минут. Соответственно, с медицинской точки зрения, переход на другое поясное время в Новосибирской области нецелесообразен», — подчеркнул Ярослав Фролов.

Но не только общественность региона разделилась на два лагеря в этом вопросе. Разошлась во временных предпочтениях между собой городская и областная власть. Так, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий с самого начала обсуждения этого вопроса отрицательно отзывался по поводу инициативы перехода в другой часовой пояс. В последнее время глава региона и некоторые представители правительства неоднократно предлагали вообще не рассматривать этот вопрос.

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«Я бы не трогал бы ничего. Привычная уже ситуация, мы привыкли к ней. Да, есть и плюс, и минус… Сколько там переживаний, каких-то там преобразований. И ритмы жизни, каких-то других технологических вопросов это тоже потребует», — заявлял еще в октябре прошлого года Владимир Городецкий, отмечая, что «в обсуждениях эмоций больше, чем каких-то аргументов».

Поддерживают главу области и некоторые депутаты. Так глава фракции «Единой России» законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов подмечает, что многие новосибирцы и вовсе не хотят часовых перемен. «Оголтело этот вопрос нельзя решать хотя бы потому, что в проведенном месяц назад социологическом исследовании 52 процента респондентов высказались за то, чтобы не переводить стрелки. Решение должно быть четким и взвешенным», — подчеркнул Панферов.

«У меня округ немаленький. И обращений много — по поводу ЖКХ, капремонта, выселения общественной организации. А вот по поводу перевода стрелок обращений нет. Я как член попечительского совета Новосибирского планетария могу доложить, что географически мы отстаем только на 30 минут. И, как говорят ученые, особого смысла переводить стрелки нет», — считает депутат законодательного собрания области Алексей Александров.

А вот мэр Новосибирска Анатолий Локоть идею перехода области в иную часовую зону поддержал.

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Как уточнил ИА REGNUM пресс-секретарь новосибирского мэра Артем Роговский, позиция мэра по данному вопросу не изменилась. «Но решения депутатов Анатолий Локоть не комментирует», — подчеркнул Роговский.

В свою очередь, мэрия Новосибирска недавно инициировала опрос среди горожан о том, какой часовой пояс выбирают новосибирцы: +3 или +4. На сегодняшний день в опросе приняли участие 62,5 тысячи человек, из которых 68,4% выступают за перевод стрелок на час вперед, против — 18,9%, остальные либо затрудняются ответить, либо не до конца определились, хотят ли они точно участвовать в этом часовом споре.

Всецело за переход Новосибирской области выступает координатор фракции КПРФ в областном парламенте Артем Скатов. «За то время, пока мы с вами ходим вокруг да около, в наш адрес поступают сотни обращений с просьбой перейти на 4-часовую разницу с Москвой, что позволит увеличить эффективность использования светового дня. Лично я не считаю нормальным, когда у нас рассвет наступает в 3 часа ночи, а закат наступает настолько рано, что когда человек возвращается с работы, то уже темно. Жители практически лишены после окончания трудового дня возможности заниматься спортом, гулять с детьми, работать на садовых и приусадебных участках, что особенно важно для жителей сельской местности», — сказал Скатов своим коллегам по региональному парламенту на одной из сессий.

Поддержал сторонников перехода во времени и экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко. «Я считаю, что нужно перейти на 4-часовую разницу. Плюс в том, что в летний период времени у нас практически в 3 часа уже светло, а в зимний — с точностью до наоборот», — заявил Юрченко в ходе онлайн-конференции 1 марта. А рассуждая о потенциальном вреде для организма такого режима, экс-глава региона заметил, что «тут большая дискуссия, она может вечно длиться».

Однако, последним решением областных депутатов совместно с правительством региона было — создать рабочую группу, которая должна изучить последствия возможного перехода области на четырехчасовую разницу с Москвой. Планируется, что её возглавит министр экономического развития Ольга Молчанова. Это решение поддержал и губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

В свою очередь, коммунисты «винят» в задержке решения данного вопроса именно губернатора. «На первом заседании комитета по здравоохранению и социальной политике областного парламента все депутаты единогласно высказались за переход, состоялся «круглый стол» по данной проблематике. Однако, когда против перехода на 4-х часовую разницу с Москвой высказался губернатор Владимир Городецкий, фракция «Единая Россия» в законодательном собрании стала высказываться о том, что не надо спешить с вопросом, а надо создать рабочую группу и где-нибудь через три месяца вновь вернуться к этой проблеме», — отметили ИА REGNUM в обкоме партии.

Как оказалось, «обвинения» коммунистов не беспочвенны. Как рассказал источник ИА REGNUM в законодательном собрании Новосибирской области, рассматривая обстоятельства принятия этого решения, необходимо учитывать существующую в политической системе области конкуренцию как основных политических сил, так и уровней власти. «Инициатива рассмотрения вопроса о переходе в другую часовую зону, поддерживаемая мэром Новосибирска, была предложена одним из депутатов из фракции КПРФ. Предложение правительства Новосибирской области пока не рассматривать этот вопрос и создать рабочую группу, было поддержано большинством депутатов законодательного органа, которое составляют представители фракции политической партии «Единая Россия». Содержание этого политического противостояния составляет одну из главных интриг общественной жизни области. Оно возникло не сейчас, а существует уже несколько лет: с 2014 года, с победы Анатолия Локтя на выборах мэра Новосибирска. Довольно ярко оно проявлялось в ходе избирательных кампаний по выборам депутатов законодательного собрания Новосибирской области и совета депутатов Новосибирска в 2015 году. Вполне логичным является проявление этого противостояния и в период подготовки выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации», — раскрыл некоторые секреты эксперт, подчеркнув, что если вести речь об экономических аспектах перехода или не перехода Новосибирской области в шестую часовую зону, нельзя считать, что последствия принятия этого решения будут довольно существенные. Можно только предположить, что разница во времени в один час с соседними регионами может иметь в экономической и политической жизни региона как позитивные, так и негативные последствия.

«Честно говоря, ситуация складывается достаточно глупая, — считает экономист Станислав Савельев. — Нежелание властей Новосибирской области инициировать смену часового пояса рвет традиционные связи в западносибирском регионе. Посмотрите на карту, которую распространяли в Госдуме при рассмотрении вопросов о смене часового пояса на Алтае. Даже чисто визуально понятно, что этот «новосибирский часовой анклав» совершенно бессмысленный. Многие новосибирцы привыкли отдыхать на Алтае, а это строго на юг от Новосибирска, и во время путешествия они совершенно неоправданно окажутся в другом часовом поясе. Очень тесные транспортные связи между Алтаем и Новосибирской областью, грузовой транспорт оборачивается часто за один день… В общем создаются большие неудобства для людей и народного хозяйства».