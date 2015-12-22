



Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Днепрогрэс

В далекие 20-е годы прошлого века украинские парламентарии не уступали своим нынешним собратьям: председатель СНК Украины Влас Чубарь и другие украинские делегаты Третьего съезда Советов в Москве (1925 г.) не брезговали шантажом и угрожали выйти из СССР, если немедленно не начнется строительство Днепрогэса.

Хотя сооружение электростанции на Днепре было частью знаменитого ленинского плана ГОЭЛРО, реализация проекта откладывалась из-за нехватки средств. Были и другие резоны: Российская Федерация желала строить Волго-Донской канал, указывая на то, что юг Украины и так получил достаточно союзных средств, увеличив за их счет производство чугуна в республике на 200%. На Урале цифра была куда скромнее — 69%. Шантаж украинцев все же сработал — Политбюро приняло решение о начале строительства Днепрогэс.

Смотрите фотогалерею «Строительство, разрушение и восстановление Днепрогэс»

В постановлении подчёркивалось, что проект необходимо реализовать «собственными ресурсами при условии привлечения компетентной иностранной помощи». В качестве таковой стал известный американский гидростроитель Хью Купер: консультировал автора проекта Днепрогэс инженера Ивана Александрова, предложил ряд мер, позволивших сократить расход материала и время строительства.

Хью Линкольн Купер возле плотины Днепрогэс

15 марта 1927 года на скале «Любовь», расположенной на берегу Днепра, был установлен красный флаг с надписью «Днепрострой начат». Навалились всем миром, и в отличие от многих других строек-гигантов заключённых здесь не использовали. На биржах труда нанимали отставных военных, крестьян, молодежь. Чтобы повысить квалификацию рабочих, создавали вечерние школы, где обучали мастерству нужных на стройке профессий. Завершили проект в рекордные сроки — к 1932 году. Рекордной стала и стоимость электроэнергии. Киловатт час вырабатываемого на Днепровской ГЭС электричества оказался самым дешёвым в мире, что позволило развернуть в Запорожье масштабное промышленное строительство, в первую очередь металлургическое. На основе Днепрогэса здесь был создан металлургический, химический и машиностроительный промышленный комплекс. Днепровская гидроэлектростанция стала крупнейшей на юге Украины, обеспечив дешевой электроэнергией Донецко-Криворожский промышленный район, Херсон, Николаев и северную часть Крымского полуострова.

И еще — сооружение плотины на 50 метров повысило уровень воды в Днепре, на нём открылось сквозное судоходство. Известные слова Гоголя о том, что редкая птица долетит до середины Днепра, безусловно, верны, но ширина реки — еще не всё. В течение многих столетий судоходство по Днепру было затруднено из-за обилия порогов. С помощью плотины почти 100 км порожистой части реки были затоплены, появился внутренний каботажный порт, обеспечивающий плавание морских судов от Чёрного моря до Киева.

Днепрогэс, 1930-е

В «Хронике Днепростроя» от 1 мая 1930 года собраны публикации зарубежной прессы. «Никакого предприятия в мире до сих пор не организовали в таком грандиозном масштабе, с такой обоснованностью, предусмотрительностью и простором и не осуществляли с такой плановостью и так гладко, как Днепрострой», — приводит оценки иностранных специалистов немецкий инженер Шлезингер, называя Днепрогэс «величайшим сооружением в мире». А журналист из одного американского журнала удивлен тем, что «на Днепрострое получаешь впечатление, будто ты находишься не в России, а на аналогичной гигантской стройке в Америке».

Во время Великой Отечественной войны Днепрогэс был разрушен, но восстановлен в 1944−50 годах мощностью 650 МВт. А позже, с 1968 по 1980 год, построен Днепрогэс-2 мощностью 836 МВт.

Плакат «Днепрогэс построен». 1932

На днях, по сообщению РИА «Новости», президент Украины Петр Порошенко пригласил Турцию принять активное участие в приватизации объектов госсобственности на Украине. Правительство в 2016 году планирует провести масштабную приватизацию госпредприятий. «Турецкая сторона выразила заинтересованность в участии в процессе приватизации энергетических активов Украины, в частности угольных шахт», — сообщило в четверг (10 марта) Минэнерго Украины. Блогеры сразу задались вопросом: «А Днепрогэс кому толкнут?»