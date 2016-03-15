Безвизовый режим для турецких граждан с июня 2016 года, обсуждавшийся с 7 по 8 марта на брюссельском саммите Турция — ЕС, перенесен на неопределенное время. Инициативы премьер-министра Ахмета Давутоглу отклонены практически всеми странами Евросоюза. Решения в Брюсселе принимаются «единогласно»: если хотя бы одна страна выскажется против, то это означает наложение вето на весь договор. С различной аргументацией против Турции высказались практически все члены ЕС: от Италии до Венгрии, от Кипра до Бельгии. Однако после того как Давутоглу сообщил, что Брюссель якобы одобрил его предложение, Турция напрасно начала мечтать о безвизовых поездках в Старый Свет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Налеты на газету Zaman и информационное агентство «Джихан» с участием полиции, проведенные накануне переговоров с ЕС, поставили Давутоглу в сложное положение, поскольку главным аргументом Италии против был «регресс в части свободы печати» в Турции. Президент Франции Франсуа Олланд заявил следующее: «ЕС следует быть бдительным относительно свободы печати и свободы слова в Турции». Председатель Европарламента Мартин Шульц высказался в аналогичном ключе: «В процессе переговоров с премьер-министром Давутоглу я подчеркнул, что свобода прессы является основным элементом европейской идентичности».

В процессе переговоров с Давутоглу было также выдвинуто «условие» касательно прекращения операций на юго-востоке Турции. Верховный представитель Европейского союза по внешней политике Федерика Могерини, призывая «прекратить войну, проводимую против курдов», отметила: «ЕС соглашается с тем, что РПК является террористической организацией, однако представители от Турции должны сесть за стол переговоров с курдскими политиками».

Предложение Давутоглу об отмене виз для турецких граждан было встречено «категоричным вето» со стороны Венгрии. Премьер-министр Виктор Орбан был краток: «Если я одобрю этот проект, пусть меня повесят на столбе». Анализируя предложения Турции после саммита в Брюсселе, Орбан пустился в рассуждения: «Мы считаем, что страны способны принять мусульманских беженцев в большом количестве. Это их выбор, мы же этого делать не хотим. Брюссель дает Турции невыполнимые обещания. План по распределению беженцев, прибывших из Турции в страны ЕС, является не более чем иллюзией. Его не применит ни одна страна ЕС. Если я проголосую за этот план, пусть меня повесят на фонарном столбе в Будапеште…»

Требование Турции о выделении Евросоюзом дополнительных 3 млрд евро до конца 2018 года (на содержание сирийских беженцев) было отклонено Англией, Голландией, Швецией, Финляндией, Италией и Францией по вышеуказанным и иным причинам; они ясно дали понять, что на требование Турции о деньгах будет наложено вето. В последние месяцы интенсивность переговоров Турции с ЕС заметно возросла ввиду ситуации с беженцами. Однако переговоры либо остаются безрезультатными, либо становятся поводом для новых кризисов. Греческие СМИ в день прибытия в Турцию (второй раз за 3,5 месяца) канцлера Германии Ангелы Меркель опубликовали записи переговоров на повышенных тонах, проведенных накануне президентом Тайипом Эрдоганом и лидерами Евросоюза.

На сайте информационного портала Euro2day опубликованы угрозы Эрдогана в адрес ЕС: «В любой момент мы можем открыть границы с Грецией и Болгарией. Погрузим беженцев по автобусам и отправим им». Детали переговоров во время саммита G-20 16 ноября в Анталье с председателем Европейского совета Дональдом Туском и главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером пересекаются с последующими новостями европейской прессы. Газета FinancialTimes опубликовала 19 ноября информацию о том, что переговоры прошли очень жестко, а Эрдоган унизил Юнкера.

Согласно протоколам, Эрдоган просит от Евросоюза 6 млрд евро вместо 3 млрд. Не добившись этого, начинает нервничать и заявляет: «Если вы ведете речь о 3 миллиардах евро на 2 года, то нам не о чем говорить. Вы предоставили Греции 400 миллиардов евро лишь в период финансового кризиса». Часто перебивающий Юнкера Эрдоган время от времени задает вопросы с поддевкой. Обращаясь к Туску, выразившему готовность договориться с Турцией, он заявил: «Как вы справитесь с миграционным кризисом, не договорившись? Мигрантов убьете, что ли?» В ответ на резкие высказывания Эрдогана Юнкер, выражая обеспокоенность относительно безопасности Шенгенской системы, напоминает, что не сможет сдержать обещание по безвизовому режиму для турок в случае обрушения системы.

В ответ на высказывания Эрдогана о том, что Турцию на протяжении 53 лет заставляют ждать у двери ЕС, издеваются над его страной, Юнкер заявляет, что на протяжении этого периода Турция не всегда была демократической страной. Спор переходит на личности. Эрдоган отвечает, что в этот период в Германии, Англии, Испании, Португалии и Греции демократии не было. Он напоминает Юнкеру, что не следует сравнивать Люксембург с Турцией. Следом добавляет, что Люксембург всего-то «размером с небольшой турецкий поселок».