



Ic.pics.livejournal.com Голод

Население Африки неудержимо растет. К 2100 году в Африке будут проживать 4,4 миллиарда человек — в четыре раза больше чем сейчас. Такое увеличение населения — на 53%! (в процентном соотношении рост намного больше, чем общее увеличение населения Земли) к 2100 году будет представлять значительные трудности. Бедность, конфликты, болезни, отсутствие доступа к образованию — вот проблемы с которыми африканским правительствам еще только предстоит столкнуться, включая необходимость обслуживать само государство, способное справиться с возросшим количеством населения.

К 2050 году более половины Африки — 2,2 млрд человек будут жить в быстро растущих городах — к тому моменту количественный эквивалент населения Китая. ООН подсчитала, что в Африке уже насчитывается 71 город с населением больше, чем 750.000 человек. Многим из них не хватает инфраструктуры для обеспечения большого количества населения. Эти города растут неконтролируемыми темпами: ожидается прирост на более чем 100 миллионов человек в 2025 году.

Высокий уровень урбанизации также бросает вызов странам, которые стремятся развиваться. ООН предупреждает: «континент продолжит страдать из-за очень быстрого роста городов, сопровождающегося массовой нищетой и другими социальными проблемами… Не все африканские страны с момента обретения ими независимости в состоянии оправдать чаяния широких масс и обеспечить развитие и процветания для всех… Главной проблемой для Африки в предстоящие десятилетия станет рост населения в контексте широко распространенной бедности», — пишет Хоан Клос, исполнительный директор по гражданским вопросам Организации Объединенных Наций.

Население континента стало резко увеличиваться во второй половине двадцатого века, и с тех пор выросло почти в четыре раза. Восточная и Центральная Африка, включая такие страны, как Кения и Конго пережили самый высокий прирост населения. В то же время юг и север континента — такие страны как Южная Африка и Тунис — ощутили меньший рост. Эта тенденция продолжится и в этом столетии, но рост населения, как известно, не всегда приравнивается к процветанию.

Хотя недочеты при сборе данных в Африке сами по себе являются препятствием на пути развития, цифры показывают, что все большая урбанизация Африки уже существенно влияет на жизнь людей. Ожидается, что к 2025 году население двенадцати африканских городов достигнет пяти миллионов. ВВП Африки будет расти на 6% в год до 2023 г. Но в то время как Нигерия, Южная Африка и Египет относительно"богатеют», остальные — это три четверти беднейшего населения мира.

Проект Borgen, посвященный решению африканской нищеты, выдвигает на первый план некоторые ключевые проблемы:

— примерно один из трех человек, проживающий в странах Африки к югу от Сахары, недоедает;

— 589 млн человек в странах Африки к югу от Сахары живут без электричества и едят необработанную пищу;

— менее одной из пяти африканских женщин имеют доступ к образованию — что увеличивает шансы заражения СПИДом и детей;

— более одного миллиона человек ежегодно умирают от малярии — в основном дети в возрасте до пяти лет.

Несмотря на то, что глобальный уровень бедности падает, Всемирный банк заявляет, что африканское население сейчас более бедно, чем в 1990 году, и более половины африканцев живут менее чем на $ 1,90 в день.

Хоан Клос заявил, что «главная проблема Африки в предстоящие десятилетия — огромный рост населения в контексте широко распространенной бедности, что вызовет сложные угрозы для человека и его естественной среды обитания», а также процесс быстрой урбанизации, из-за которого более 864 млн человек будут жить в городских районах уже в 2050 году.

Чуть более трети африканцев жили в городах в 2010 году, и 56,5% станут городскими жителями к 2050-ому году. На рубеже веков в Африке был только один мегаполис, в 2025 году их будет уже три. К этому периоду городов с пятимиллионным населением будет уже двенадцать.

Лагос в настоящее время — крупнейший мегаполис Африки. Это нигерийский город с населением 13 миллионов человек, но эта цифра вырастет еще на шесть миллионов в течение 10 лет.

Одна из главных проблем — как обеспечить бедных хорошим жильем. Кибера — это крупнейшие городские трущобы в Африке в трех милях от центра Найроби — города, население которого вырастет вдвое в ближайшие 10 лет. В Кибере живут около миллиона человек с доходом меньше, чем $ 1 в день.

Увеличение городского населения может усугубить проблему, загнав ещё большее количество людей в трущобы. Но существуют инициативы, благодаря которым правительства и главы общин помогают улучшить качество жизни их обитателей. Кенийское правительство строит жилые дома рядом с Кибере, переселяя туда жителей, а такие организации, как «Map Kibera», — созданные молодыми киберийцами — стремятся облагородить трущобы для широких слоев населения, и предотвратить их превращения в «белые пятна». Возможность избежать городской нищеты есть. Африканский научно-исследовательский центр здравоохранения отмечает, что жители трущоб моложе среднего возраста имеют более высокий уровень рождаемости. А с повышением доли людей трудоспособного возраста есть шанс на повышение экономической устойчивости. Если это будет сочетается с государственным обеспечением образования и здравоохранения, инвестициями в инфраструктуру бедных районов, повышением заработной платы, это неминуемо выльется в улучшение жилищных условий, — считают в центре.

По данным ООН, чтобы помешать трущобам стать «зонами неподконтрольного развития» местные власти должны работать с НПО и постепенно улучшать условия жизни. А экономическое развитие должно идти рука об руку с подъемом уровня жизни африканцев.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в африканском регионе, в котором проживает 11% населения мира, 60% людей, живут с ВИЧ/СПИД. Более 90% случаев малярии в мире также приходятся на африканцев — главным образом, на детей в возрасте до пяти лет. Считается, что в среднем африканский ребенок умирает каждые 30 секунд. Из 20 стран с самыми высокими показателями материнской смертности во всем мире, 19 находятся в Африке.

Плохое состояние здоровья населения Африки, конечно, связано с нищетой. Например, только 58% людей, живущих в странах Африки к югу от Сахары, имеют доступ к безопасной питьевой воде. «Перенаселение городских районов приводит к ухудшению здоровья, инвалидности и преждевременной смерти», — говорит доктор Дэвисон Мунодавафа, менеджер программы ВОЗ в Конго в интервью изданию TheTelegraph.

Один из пяти детей в возрасте до пяти лет недоедал в период с 2009 по 2013 год по данным UNICEF. Эта цифра немного улучшилась в городских районах сейчас.

Низкорослость по причине недоедания у детей в возрасте до пяти лет (процентная доля детей, 2009−2013 годы)

Город — 0

Сельская местность — 10

Северная Африка — 20

К югу от Сахары — 40

«Африка добивается прогресса — прогресса, который может увеличить доступ к услугам. ВОЗ заявляет, что, хотя ВИЧ/СПИД и остается главной причиной смерти среди взрослого населения, все больше людей получают лечение и антиретровирусные препараты, благодаря чему уровень смертности снизился в восемь раз по сравнению с периодом между 2003 и 2005 годами. Поскольку доступ к прививкам улучшается, такие болезни, как корь и малярия постепенно отступают. Хотелось бы надеяться, что с переездом в городские районы, доступ к поликлиникам будет возрастать, а стоимость лечения будет падать», — пишет TheTelegraph.

Но доктор Дэвисон Мунодавафа предупреждает о возможных вспышках заболеваний в городских условиях. Ведь такие заболевания, как Эбола, могут распространяться быстрее в более густонаселенных районах. Сочетание быстрой и незапланированной урбанизации с отсутствием инфраструктуры здравоохранения подвергнет растущее население болезням в условиях плохих санитарных условий.

В интервью The Telegraph он заявил: «И без того слабая система здравоохранения будет перегружена, в том числе из-за нехватки финансовых и людских ресурсов в условиях неналаженного вопроса с материнским уходом, здоровьем детей и инфекционных заболеваний. Не стоит забывать о нехватке продуктов питания, социальных волнений и отсутствии надлежащего опыта управления в области здравоохранения».

Нигерия, самая большая страна Африки — родина для 14 из 71 городов с населением более 750 тысяч. Также там зародился «Боко Харам» — международная террористическая группа, основанная в 2014 году. 7.512 человек погибли в Нигерии из-за терроризма в 2014 году — крупнейшее в мире число погибших после Ирака. А для процветания африканских городов прежде всего необходима безопасность, — считают в ООН.

В Африке также находится самая молодая страна мира — Южный Судан, в котором гражданская война все еще полыхает. Она обрела независимость в 2011 году и имеет самый высокий балл в глобальном рейтинге недееспособных государств, с «очень высокой боевой готовностью». Три других страны с высоким уровнем боевой готовности тоже находятся в Африке.

Рейтинг 10 самых нестабильных государств в мире выглядит так:

Южный Судан

Сомали

Центрально-Африканская Республика

Судан

Демократическая республика Конго

Чад

Йемен

Сирия

Афганистан

Гвинея

Конфликты — серьезная проблема для многих африканских стран: будь то гражданская война, межгосударственный конфликт или внутренний или международный терроризм. Эксперты предупреждают, что с ростом населения конфликты могут только обостриться.

Неравенство, нетерпимость и сегрегация — будь она историческая, этническая или религиозная — могут препятствовать разрешению существующих конфликтов в городских районах. Внутренняя миграция и увеличение плотности населения ведет к радикализации конфликтов. Это уже отражается в постепенном увеличении числа убийств, а также в росте числа демонстраций и беспорядков.

ООН предупреждает: «Национальное развитие подразумевает безопасность. А незащищенность часто упоминается в качестве основного препятствия для инвестиций, необходимых для расширения возможностей для занятости и повышения качества жилья и инфраструктуры…»

Ожидается много проблем, с которыми Африке предстоит бороться и после XXI века, — все они будут переплетаться друг с другом в новом городском мире. На континенте к 2100-му году будут проживать двое из пяти людей в мире. К этому времени Африка должна создать инфраструктуру, которая улучшит народное образование, здравоохранение, безопасность и экономические перспективы.

Это должно быть сделано вместе со строительством устойчивых систем управления, которые будут лежать в основе всех других вопросов. Есть и другие проблемы, которые ждут городское население — например, экологический ущерб, доступ к транспорту и энергоснабжение. Необходима модернизация кенийских портов, модернизация дорог из Уганды в Руанду и увеличение источников питания для огромного населения Нигерии. Есть реальные цели и возможности ‑ и данные свидетельствуют о том, что развитие движется в правильном направлении, несмотря на изначально низкий уровень.

Хоан Клос — сотрудник ООН — упомянул в интервью TheTelegraph, что «принимая во внимание сравнительно позднее начало урбанизации в Африке существуют реальные возможности для новых городских парадигм, которые в большей степени способствуют настоящим и долгосрочным потребностям африканских стран».