Социальный центр «Развитие», который 25 лет работает с детьми, в том числе и с детьми с ограниченными возможностями, пытаются выселить. ИА REGNUM уже рассказывало об этой ситуации: работали себе люди, работали, а потом — бац, и оказались на улице, потому что проиграли конкурс никому не известной АНО «Поколение спорта».

victoryexpo.ru Москва

Подробности читайте здесь: Спорт или социализация? Из центра Москвы выселяют центр реабилитации детей

По правде сказать, непонятно, почему организации, призванные обеспечить досуг для москвичей, должны конкурировать за помещения.

Напомним, что еще в 2011 году на заседании Совета по правам человека при Президенте тогдашний глава государства Дмитрий Медведев, пообещал обратить внимание мэра Москвы Сергея Собянина на нехватку помещений в столице для некоммерческих организаций, в частности, занимающихся проблемами людей с ограниченными возможностями. Однако воз и ныне там: видимо, задача для столичного градоначальника оказалась невыполнимой.

И вот поэтому на наших глазах разворачиваются — в лучших традициях «лихих 90-х» — войны за помещения в Москве. О том, к каким методам приходится прибегать руководителю АНО «Поколение спорта» Алексею Грачеву, чтобы доказать свое право на помещение центра «Развитие», и будет наш рассказ.

А чтобы не быть голословными, мы проиллюстрируем свои высказывания видеоматериалами, любезно предоставленными активистом общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Сергеем Николаевым.

25 февраля 2016 года педагоги АНО «Развитие» собрали пресс-конференцию, на которой попытались рассказать о своих проблемах. На мероприятие пришел господин Грачев в сопровождении значительной группы поддержки.

Ну, пришел и пришел. В конце концов, граждане имеют право высказывать свое мнение, и оказывать поддержку тем или иным начинаниям. И мы даже оставим за скобками уровень дискуссии, предложенный руководителем «Поколения спорта», тут интересно другое. Как позднее удалось установить, группа поддержки банально была данным господином куплена, чему есть объективное документальное подтверждение.

Вот рассказ молодых людей, о том каким образом они оказались на пресс-конференции 25 февраля 2016 года в центре «Развитие».

В заключение отметим, что одним из прегрешений центра «Развитие», по мнению господина Грачева, является то, что в него привозят детей со всей Москвы, а он должен оказывать услуги только жителям района. Что, собственно, и намерен делать господин Грачев. Интересно, а как согласуется такая позиция с тем, что в попытках дискредитировать конкурентов за деньги нанимаются люди, не имеющие отношения ни к району «Мещанский» ни к обсуждаемой проблематике?

А если говорить шире, то почему в таком, по неоднократным утверждениям московских властей, социально ориентированном городе, разворачиваются настоящие, не побоимся этого слова, войны за помещения? Только ли потому, что так высока конкуренция на рынке оказания досуговых услуг москвичам?

Добавим, что ИА REGNUM продолжит следить за развитием событий вокруг досугового центра «Развитие».